Αίγιο: «Βουνό» φαρμάκων βρέθηκε στο δωμάτιο του Ιταλού - Νέα δεδομένα στο διπλό φονικό

Snapshot Ο 65χρονος Ιταλός αρνείται την εμπλοκή του στο διπλό φονικό στον Λόγγο Αιγίου, επικαλούμενος νέα στοιχεία και μαρτυρίες που υποστηρίζουν την αθωότητά του.

Στο αίμα του κατηγορούμενου βρέθηκαν ίχνη υπνωτικών ουσιών και κάνναβης, γεγονός που, σύμφωνα με την υπεράσπιση, αποδεικνύει ότι βρισκόταν σε κατάσταση καταστολής τη νύχτα του εγκλήματος.

Μαρτυρίες αναφέρουν καλές σχέσεις του κατηγορούμενου με τα θύματα, ενώ παράλληλα υπάρχουν καταθέσεις που μιλούν για οικονομικές διαφωνίες και εντάσεις μεταξύ τους.

Σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία περιλαμβάνουν τον εντοπισμό σφουγγαρίστρας που ο κατηγορούμενος αρνείται ότι υπήρχε στο σπίτι και το γεγονός ότι κάμερες ασφαλείας δεν κατέγραψαν την είσοδο άλλου ατόμου τη νύχτα του εγκλήματος.

Η έρευνα συνεχίζεται και εξετάζεται και το ενδεχόμενο η 54χρονη να σκότωσε τον γιο της και μετά να αυτοκτόνησε, χωρίς όμως να έχουν προκύψει ασφαλή συμπεράσματα. Snapshot powered by AI

Είκοσι δύο ημέρες μετά το διπλό φονικό στον Λόγγο Αιγίου, η υπόθεση εξακολουθεί να παραμένει άλυτη ενώ νέα ευρήματα έρχονται να περιπλέξουν ακόμη περισσότερο την έρευνα. Ο 65χρονος Ιταλός, που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης γυναίκας και του 26χρονου γιου της, εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή, επικαλούμενος νέα στοιχεία αλλά και μαρτυρίες που, σύμφωνα με την υπερασπιστική του γραμμή, ενισχύουν τους ισχυρισμούς του.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, στο αίμα του 65χρονου εντοπίστηκαν ίχνη υπνωτικών ουσιών, καθώς και κάνναβης. Οι συνήγοροι υπεράσπισής του υποστηρίζουν ότι τα ευρήματα αυτά ενισχύουν τον ισχυρισμό πως τη νύχτα του εγκλήματος βρισκόταν σε κατάσταση έντονης καταστολής, χωρίς ουσιαστική επαφή με το περιβάλλον.

Το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι κατά πόσο τα αποτελέσματα των εξετάσεων μπορούν να αποτελέσουν ισχυρό στοιχείο υπέρ του κατηγορούμενου ή αν πρόκειται για δεδομένα που δεν αρκούν από μόνα τους να ανατρέψουν την εικόνα της υπόθεσης.

Ο ίδιος έχει περιγράψει στους αστυνομικούς ότι το βράδυ της τραγωδίας δυσκολευόταν να κοιμηθεί επειδή η σύντροφός του ροχάλιζε και γι' αυτό μετακινήθηκε από την κρεβατοκάμαρα σε άλλο δωμάτιο, όπου, όπως υποστηρίζει, αποκοιμήθηκε.

Οι μαρτυρίες που επικαλείται

Ο 65χρονος βασίζει μέρος της υπερασπιστικής του γραμμής στις καταθέσεις της συντρόφου του 26χρονου θύματος, αλλά και μιας στενής φίλης του. Σύμφωνα με όσα έχουν καταθέσει, οι σχέσεις του Ιταλού με τα δύο θύματα ήταν ιδιαίτερα καλές, χωρίς εντάσεις ή συγκρούσεις.

Η σύντροφος του 26χρονου είχε αναφέρει ότι ο νεαρός εμφανιζόταν το τελευταίο διάστημα ιδιαίτερα προβληματισμένος για την ψυχολογική κατάσταση της μητέρας του. Παράλληλα, τόσο εκείνη όσο και η φίλη του υποστήριξαν ότι ο κατηγορούμενος ενδιαφερόταν πραγματικά για τα δύο θύματα και διατηρούσε μαζί τους στενό δεσμό.

Ανάλογη εικόνα είχαν περιγράψει τις προηγούμενες ημέρες τόσο ο αυτόπτης μάρτυρας που ειδοποιήθηκε από τον ίδιο και μπήκε στο σπίτι πριν από την άφιξη της Αστυνομίας, όσο και ένας Ιταλός φίλος του που ζει στην περιοχή.

Τα στοιχεία που τον επιβαρύνουν

Την ίδια ώρα, όμως, η δικογραφία περιλαμβάνει στοιχεία και μαρτυρίες που φαίνεται να αντικρούουν τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου. Καταθέσεις κάνουν λόγο για οικονομικές διαφωνίες και εντάσεις που φέρεται να είχαν προκύψει ανάμεσα στον 65χρονο και τα δύο θύματα.

Παράλληλα, σε αποθήκη δίπλα στο σπίτι εντοπίστηκαν ένας κουβάς και μία σφουγγαρίστρα, τα οποία έχουν σταλεί για εργαστηριακή εξέταση. Το εύρημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο κατηγορούμενος είχε υποστηρίξει ότι στην κατοικία υπήρχε μόνο σκούπα-ρομπότ και όχι σφουγγαρίστρα.

Ιδιαίτερα επιβαρυντικό θεωρείται επίσης το γεγονός ότι, σύμφωνα με το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, τη νύχτα του εγκλήματος δεν καταγράφηκε η είσοδος οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο σπίτι πέρα από τους ενοίκους. Επιπλέον, οι ερευνητές δίνουν βαρύτητα και στα τραύματα που έφερε η 54χρονη στην πλάτη.

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, προσπαθώντας να διαπιστώσουν τι πραγματικά συνέβη τη μοιραία νύχτα. Το ενδεχόμενο που προβάλλει ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με το οποίο η 54χρονη σκότωσε τον γιο της και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή της, εξακολουθεί να βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ερευνητών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν προκύψει στοιχεία που να οδηγούν σε ασφαλή συμπεράσματα.

Με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, κάθε νέο στοιχείο αξιολογείται προσεκτικά, ενώ το μυστήριο γύρω από το διπλό έγκλημα παραμένει άλυτο, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον για μία από τις πιο πολύκροτες υποθέσεις των τελευταίων ετών.

«Βουνό» φαρμάκων βρέθηκε στο δωμάτιο του Ιταλού και της Μαρίας

Στη δημοσιότητα δόθηκαν φωτογραφίες από το «βουνό» φαρμάκων που βρέθηκε στο δωμάτιο του κατηγορούμενου Ιταλού για το διπλό φονικό στο Αίγιο και της συντρόφου του.

Σύμφωνα με το Mega που πρόβαλε τις εικόνες, τα φάρμακα είναι πάρα πολλά και βρέθηκαν σε διάφορα μέρη του δωματίου, από το κρεβάτι, μέχρι και μέσα σε συρτάρια.

Τα φάρμακα εξετάζονται ενδελεχώς από τις Aρχές, καθώς ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι πήρε ηρεμιστικά, τα οποία σε συνδυασμό με την κάνναβη τον έριξαν σε λήθαργο, με αποτέλεσμα να μην αντιληφθεί το διπλό φονικό.

Η εκπομπή του Mega ανέφερε ότι στον οργανισμό του Ιταλού ανιχνεύθηκε ουσία που υπάρχει μεν στα ηρεμιστικά, αλλά και σε άλλα φάρμακα, οπότε αναμένονται και περαιτέρω εξετάσεις.

Oι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως στο σπίτι δεν εντοπίστηκε κανένα ηρεμιστικό στο «βουνό» φαρμάκων, παρά χάπια για παθολογικά αίτια και την ψυχική υγεία.

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