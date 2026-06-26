Αίγιο: Αντιφάσεις στο θρίλερ του διπλού φονικού- Το DNA στη σκανδάλη και το «τρίτο πρόσωπο»

Το πέπλο του μυστηρίου στο πέρασμα των ημερών όχι μόνο δεν ξεδιαλύνει αλλά δείχνει να πυκνώνει περισσότερο

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Αίγιο: Αντιφάσεις στο θρίλερ του διπλού φονικού- Το DNA στη σκανδάλη και το «τρίτο πρόσωπο»
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στο διπλό φονικό στον Λογγό Αιγίου, μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί σε αιματοβαμμένο δωμάτιο, ενώ μοναδικός παρών ήταν ο 65χρονος Ιταλός που κρατείται και αρνείται την ενοχή του.
  • Το DNA του κατηγορούμενου δεν έχει βρεθεί στα πειστήρια του εγκλήματος, ενώ στο όπλο εντοπίστηκε DNA της 54χρονης γυναίκας.
  • Οι αρχές αποκλείουν την εμπλοκή τρίτου προσώπου, καθώς οι κάμερες δείχνουν ότι κανείς άλλος δεν μπήκε στο σπίτι τη νύχτα της δολοφονίας.
  • Ερευνάται η λειτουργία της ρομποτικής σκούπας στο σπίτι για να διαπιστωθεί αν χρησιμοποιήθηκε για τον καθαρισμό του χώρου μετά το έγκλημα.
  • Οι έρευνες εστιάζουν στα κίνητρα του 26χρονου θύματος και στις αναφορές περί ψυχικών νοσημάτων, ενώ ο κατηγορούμενος και οι δικηγόροι του αρνούνται κάθε εμπλοκή και οικονομικές διαφορές.
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Να εξιχνιάσουν το θρίλερ του διπλού φονικού στον Λογγό Αιγίου προσπαθούν οι αστυνομικοί, το οποίο όσο περνούν οι μέρες περιπλέκεται όλο και περισσότερο.

Υπενθυμίζεται ότι μητέρα και γιος, τα ξημερώματα της 9ης Ιουνίου ντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε ένααιμοταβαμμένο δωμάτιο. Ο μοναδικός άνθρωπος που αποδεδειγμένα υπήρχε στο σπίτι ήταν ο 65χρονος Ιταλός ο οποίος έχει πάρει το δρόμο για τη φυλακή.

Ωστόσο, ο ίδιος μέχρι και σήμερα εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στο έγκλημα και διατείνεται ότι είναι αθώος.

Το πέπλο του μυστηρίου στο πέρασμα των ημερών όχι μόνο δεν ξεδιαλύνει αλλά δείχνει να πυκνώνει περισσότερο καθώς το DNA του 65χρονου Ιταλού που κατηγορείται δεν έχει εντοπιστεί σε κανένα από τα πειστήρια του εγκλήματος.

Διέπραξε και κατάφερε να εξαφανίσει κάθε ενοχοποιητικό στοιχείο για το διπλό φονικό ή μήπως βρέθηκε στη φυλακή επειδή ήταν στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή; Υπάρχει τρόπος για να διαπιστωθεί η αλήθεια μέσα από νέα αδιάσειστα στοιχεία;

Οι Αρχές κάνουν φύλλο και φτερό το κινητό του κατηγορούμενου, με στόχο να διαπιστώσουν αν το πρωινό που εκείνος ανέφερε ότι κοιμόταν μέχρι τις 11.00 η συσκευή του βρισκόταν σε αδράνεια.

Ο Ιταλός κατηγορούμενος ετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις του με τη βοήθεια τεχνικού συμβούλου ιατροδικαστή, που εργάζεται για λογαριασμό του.

Κλήθηκε για συμπληρωματική κατάθεση ο φίλος του 65χρονου

Ο φίλος του 65χρονου Ιταλού, που ήταν το πρόσωπο που έφτασε πρώτος στην αιματοβαμμένη κατοικία και πριν από τους αστυνομικούς είχε αναφέρει ότι ο κατηγορούμενος είχε φροντίσει να κάνει λειτουργικό, το όπλο του εγκλήματος.

Ο μάρτυρας – κλειδί κλήθηκε σήμερα το πρωί για συμπληρωματική κατάθεση. Οι Αρχές θεωρούν από την πρώτη στιγμή πως ο φίλος του Ιταλού κατηγορούμενου δεν εμπλέκεται στο διπλό έγκλημα. Όπως έχει αναφέρει ο ίδιος, βρισκόταν στο Αίγιο εκείνο το πρωί για εξετάσεις σε μικροβιολογικό εργαστήριο.

Για τις εικόνες που είδε στο σπίτι, έχει μιλήσει από την πρώτη στιγμή στις Αρχές. Οι αστυνομικοί απέκλεισαν από την πρώτη στιγμή την εμπλοκή τρίτου ατόμου στο έγκλημα. Τη νύχτα της δολοφονίας, οι κάμερες έδειξαν ότι κανείς άλλος πέρα από τους ενοίκους δεν μπήκε στο σπίτι.

Πώς τα ψηφιακά δεδομένα της σκούπας ρομπότ μπορούν να ξεσκεπάσουν τον δολοφόνο

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, η ΕΛ.ΑΣ. εστιάζει το ενδιαφέρον της και στην ρομποτική σκούπα που υπήρχε εντός του σπιτιού όπου έμεναν τα θύματα του διπλού φονικού, προσπαθώντας να διαπιστώσει αν αυτή ενεργοποιήθηκε χειροκίνητα ή μέσω κινητού τηλεφώνου μετά τη δολοφονία, προκειμένου ο 65χρονος κατηγορούμενος να καθαρίσει τον χώρο του εγκλήματος.

DNA της 54χρονης εντοπίστηκε στο όπλο

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στη σκανδάλη του όπλου του φονικού εντοπίστηκε DNA της 54χρονης γυναίκας.

Ποια όμως μπορεί να είναι η εξήγηση για αυτό το στοιχείο; Τεκμηριώνει τον ισχυρισμό του κατηγορούμενου για εκτέλεση του 26χρονου από την σύντροφό του ή μήπως πρόκειται για ένα κρίσιμο στοιχείο που προήλθε μετά από σκηνοθεσία στον τόπο του εγκλήματος; Πόσο πιθανό είναι ο ίδιος να φρόντισε για να εντοπιστεί το DNA της 54χρονης στη σκανδάλη του όπλου;

Πού εστιάζουν τις έρευνες οι Αρχές

Όπως προαναφέραμε, οι Αρχές στα πειστήρια που συνέλεξαν και εξέτασαν δεν εντόπισαν ούτε γενετικό υλικό ούτε αποτυπώματα του Ιταλού κατηγορούμενου.

Πλέον, εστιάζουν τις έρευνες στους λόγους που το 26χρονο θύμα επέστρεψε στην Ελλάδα από την Γερμανία αλλά και τις αναφορές του κατηγορούμενου περί ψυχικών νοσημάτων μέσα στο σπίτι.

Ο ίδιος και οι δικηγόροι του επιμένουν πως όχι μόνο δεν έκανε κακό στη σύντροφό του και τον γιο της, αλλά βρισκόταν στο πλευρό τους. Αρνούνται πως υπήρχαν μεταξύ τους οικονομικές διαφορές.

Ο Ιταλός κατηγορούμενος παραμένει για τις Αρχές ο βασικός ύποπτος για το διπλό έγκλημα. Τις επόμενες μέρες πάντως είτε θα επιβεβαιωθούν οι αρχικές υποψίες είτε η υπόθεση που μετατράπηκε σε θρίλερ, θα οδηγηθεί σε πλήρη ανατροπή.

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