Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Τι ισχυρίζεται φίλος του βασικού υπόπτου

Ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας έχει κριθεί ως ο κύριος ύποπτος για τη δολοφονία και βρίσκεται προφυλακισμένος στις φυλακές του Κορυδαλλού

Επιμέλεια - Ελένη Ευστρατίου

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Τι ισχυρίζεται φίλος του βασικού υπόπτου

Κηδείες του 26χρονου Ολύμπιου και της 54χρονης Μαρίας στο Αίγιο

Eurokinissi/ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης γυναίκας θεωρείται κύριος ύποπτος για το διπλό φονικό μητέρας και γιου στον Λόγγο Αιγίου και βρίσκεται προφυλακισμένος.
  • Παρά την απουσία γενετικού υλικού στα όπλα και αίματος στα ρούχα του κατηγορούμενου, οι Αρχές επιμένουν στην εμπλοκή του λόγω της μοναδικής παρουσίας του στο σπίτι την ώρα του εγκλήματος.
  • Βρέθηκαν στοιχεία που υποδηλώνουν προσπάθεια καθαρισμού του χώρου και των όπλων, όπως χλωροκαθαριστικό και απουσία σφουγγαρίστρας και κουβά.
  • Η μητέρα αντιμετώπιζε πρόβλημα με το αλκοόλ, γεγονός που σχετίζεται με την επιστροφή του γιου της από τη Γερμανία και τα οικονομικά προβλήματα της οικογένειας.
  • Η γυναίκα είχε δεχθεί πολλαπλές μαχαιριές και ο γιος πυροβολήθηκε ενώ κοιμόταν, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.
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Συνεχίζει να απασχολεί τις Αρχές και την τοπική κοινωνία το διπλό φονικό μητέρας και γιου στον Λόγγο Αιγίου.

Ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας έχει κριθεί ως ο κύριος ύποπτος για τη δολοφονία και βρίσκεται προφυλακισμένος στις φυλακές του Κορυδαλλού. Σύμφωνα με ένα Ιταλό φίλο του κατηγορούμενου, θεωρεί αδύνατο ο 65χρονος να έχει διαπράξει αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα.

Μιλώντας στο LiveNews, ο Ιταλός δήλωσε ότι «μου μίλαγε συχνά για τον γιο του, τον είχε μεγαλώσει, τον αγαπούσε πραγματικά». Ο βασικός κατηγορούμενος επιμένει στην αθωότητά του και ισχυρίζεται ότι αλληλοσκοτώθηκαν μεταξύ τους.

Τα νέα στοιχεία

Οι Αρχές επιμένουν ότι ο κατηγορούμενος είναι και ο μοναδικός άνθρωπος που βρισκόταν μέσα στο σπίτι την ώρα της δολοφονίας, παρ'όλο που δεν βρέθηκαν ίχνη γενετικού υλικού στα φονικά όπλα που χρησιμοποιήθηκαν, αλλά ούτε και αίμα στα ρούχα του.

Στο όπλο και στο μαχαίρι βρέθηκε DNA μόνο των θυμάτων, κάτι που χαρακτηρίζεται από τις Αρχές ως φυσιολογικό και πιθανότατα να προέρχεται από το αίμα τους. Για τα αποτυπώματα που δεν βρέθηκαν, οι αστυνομικοί εξηγούν ότι στο μαχαίρι μπορεί να ξεπλύθηκαν από το αίμα της 54χρονης και στο όπλο μπορεί να σκουπίστηκαν από τον δολοφόνο, όποιος και αν αποδειχτεί πως ήταν.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η απουσία αίματος δεν αποκλείει κανένα ενδεχόμενο, καθώς ένα αντικείμενο που έχει πλυθεί μπορεί να μην διατηρεί εμφανή βιολογικά ίχνη. Παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικά ρούχα από εκείνα που φορούσε ο δράστης τη στιγμή του εγκλήματος.

Ακόμη ένα στοιχείο είναι ότι δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια πάλης ή αμυχές στο σώμα του κατηγορούμενου, γεγονός που θα μπορούσε να εξηγήσει την απουσία γενετικού υλικού.

Σύμφωνα με το Live News, στο μπάνιο εντοπίστηκε ένα μπουκάλι με «χλωροκαθαριστικό» το οποίο εξετάζεται αν χρησιμοποιήθηκε για να καθαρίσει το σπίτι και τα όπλα. Επιπλέον, οι Αρχές σημειώνουν την απουσία σφουγγαρίστρας και κουβά από το σπίτι, κάτι που θεωρείται ύποπτο γιατί μπορεί να χρησιμοποιήθηκε για να καθαριστούν στοιχεία και ύστερα να πετάχτηκε.

Επιπλέον, έχουν βρεθεί τρεις πετσέτες μπάνιου που έχουν δοθεί για ανάλυση.

Το πρόβλημα με το αλκοόλ της Μαρίας

Στη δικογραφία προστέθηκε και η κατάθεση του αδερφού του 26χρονου Ολύμπιου ο οποίος εξήγησε έκανε συνεδρίες με ψυχολόγο ηλεκτρονικά, καθώς η μητέρα του αντιμετώπιζε πρόβλημα με το αλκοόλ. Μάλιστα, αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που ο 26χρονος επέστρεψε εσπευσμένα στο Αίγιο από τη Γερμανία που έμενε, όπως και τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η οικογένεια. «Ο αδερφός μου, μου εξήγησε ότι κατεβαίνει τόσο γρήγορα στο Λόγγο, γιατί έχουμε κάποια οικονομικά προβλήματα» υποστήριξε ο αδερφός του 26χρονου.

Η 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί σε μία λίμνη αίματος στις 9 Ιουνίου. Η γυναίκα είχε χτυπηθεί με πολλές μαχαιριές, ενώ ο γιος είχε πυροβοληθεί όσο κοιμόταν. Από την εικόνα που αντίκρισαν οι Αρχές, φέρεται να προηγήθηκε πάλη με την γυναίκα. Οι Αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων και μαρτυριών προκειμένου να διαλευκάνουν την υπόθεση, ενώ έχουν ζητηθεί και πιο αναλυτικές εξετάσεις στα ευρύματα.

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