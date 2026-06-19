Αίγιο: Αναζητείται και συνεργός για τη δολοφονία της 54χρονης και του γιου της

Το συγκεκριμένο σενάριο κερδίζει έδαφος μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης των εγκληματολογικών εργαστηρίων

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Αίγιο: Αναζητείται και συνεργός για τη δολοφονία της 54χρονης και του γιου της
Eurokinissi
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης συνεργού στη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο, που πιθανόν βοήθησε στην εξαφάνιση κρίσιμων στοιχείων.
  • Η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη δεν βρήκε ίχνη αίματος στα ρούχα του βασικού υπόπτου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια των θυμάτων ή του κατηγορουμένου.
  • Ο χρόνος έξι ωρών από τη δολοφονία μέχρι την αποκάλυψή της θεωρείται επαρκής για τον δράστη να καθαρίσει σχολαστικά τη σκηνή του εγκλήματος.
  • Οι έρευνες συνεχίζονται με προσεκτική ανάλυση του αυτοκινήτου του υπόπτου και της καταστροφής του κινητού τηλεφώνου της γυναίκας.
  • Ο κατηγορούμενος δηλώνει αθώος και έχει ορίσει τεχνικό σύμβουλο γενετιστή για παρακολούθηση των εργαστηριακών αναλύσεων.
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Σε νέα φάση εισέρχονται οι αστυνομικές έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο, με τις αρχές να εξετάζουν πλέον με μεγάλη προσοχή το ενδεχόμενο ύπαρξης συνεργού, ο οποίος ενδέχεται να βοήθησε τον δράστη να εξαφανίσει κρίσιμα στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος.

Το συγκεκριμένο σενάριο κερδίζει έδαφος μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Βάσει αυτών, δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού συντρόφου της γυναίκας –ο οποίος παραμένει ο βασικός ύποπτος και είναι ήδη προφυλακισμένος– ούτε βρέθηκε γενετικό υλικό (DNA) στα νύχια των θυμάτων ή του κατηγορουμένου.

Μιλώντας για την πορεία των ερευνών, η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, υπογράμμισε ότι το μεσοδιάστημα των έξι ωρών από τη στιγμή της δολοφονίας μέχρι την αποκάλυψή της ήταν υπεραρκετό για να προχωρήσει ο δράστης σε σχολαστικό καθαρισμό. «Αν αποδειχθεί ότι ο 65χρονος είναι ο δράστης, είχε αρκετό χρόνο για να αλλάξει τη σκηνή του εγκλήματος», σημείωσε χαρακτηριστικά, φέρνοντας ως παράδειγμα ότι η χρήση πυροβόλου όπλου δεν αφήνει ίχνη πυρίτιδας εάν ορθώς προηγηθεί σχολαστικό πλύσιμο.

Η κυρία Δημογλίδου συμπλήρωσε ότι οι έρευνες των εργαστηρίων συνεχίζονται, καθώς εξετάζεται εξονυχιστικά το αυτοκίνητο του υπόπτου, ενώ πρόσθεσε ότι το κινητό τηλέφωνο της άτυχης γυναίκας δεν έχει εντοπιστεί ολόκληρο, παρά μόνο ένα κατεστραμμένο τμήμα του. Σχετικά με το αν τα πενιχρά ευρήματα μπορούν να οδηγήσουν σε αθώωση, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ξεκαθάρισε πως υπάρχουν πολλές περιπτώσεις καταδικαστικών αποφάσεων χωρίς την ύπαρξη ομολογίας.

Το σενάριο του συνεργού και η υπερασπιστική γραμμή

Η πιθανότητα να υπήρξε δεύτερο πρόσωπο που συνέδραμε στη συγκάλυψη και όχι στην εκτέλεση του εγκλήματος εξετάζεται πλέον σοβαρά, μια εκδοχή που είχε αφήσει να εννοηθεί σε προγενέστερο χρόνο και το οικογενειακό περιβάλλον των θυμάτων.

Από την πλευρά του, ο 65χρονος κατηγορούμενος συνεχίζει να δηλώνει αθώος μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού, ισχυριζόμενος ότι κοιμόταν και βρήκε τα θύματα νεκρά όταν ξύπνησε. Στο πλαίσιο της υπερασπιστικής του γραμμής, ορίστηκε ήδη ως τεχνικός σύμβουλος γνωστός γενετιστής, ο οποίος θα παρακολουθεί βήμα-βήμα όλες τις εξειδικευμένες εργαστηριακές αναλύσεις των αρχών.

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