Αίγιο: «Πιστεύω ότι ο δράστης είχε συνεργό», λέει επιστήθιος φίλος της 54χρονης Μαρίας

Snapshot Ο φίλος της 54χρονης Μαρίας πιστεύει ότι ο δράστης της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο είχε συνεργό και προσχεδίασε το έγκλημα.

Ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της Μαρίας είναι ο βασικός ύποπτος και έχει προφυλακιστεί.

Οι συγγενείς της Μαρίας και του γιου της έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά του Ιταλού.

Η αστυνομία διαπιστώνει αλλοίωση στον χώρο του εγκλήματος και εξετάζει βιντεοληπτικό υλικό όπου φέρεται να έχει εντοπιστεί μία ύποπτη φιγούρα.

Η Μαρία είχε εμφανιστεί καταβεβλημένη το τελευταίο διάστημα, χωρίς να εκφράσει ανησυχίες για τον Ιταλό στους κοντινούς της ανθρώπους. Snapshot powered by AI

Την πεποίθηση ότι ο δράστης της διπλής δολοφονίας μητέρας και γιου στο Αίγιο είχε και συνεργό, εξέφρασε επιστήθιος φίλος της 54χρονης Μαρίας που βρέθηκε νεκρή μαζί με τον 26χρονο γιο της στη μονοκατοικία όπου διέμεναν.

Βασικός ύποπτος και κατηγορούμενος για τη δολοφονία, ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος έχει προφυλακιστεί. Εννέα μέρες μετά το διπλό έγκλημα, οι στενοί συγγενείς μάνας και γιου δήλωσαν το πρωί παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος του Ιταλού.

Μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News», επιστήθιος φίλος της Μαρίας, αναφέρει πως πιστεύει ότι ο Ιταλός «είχε βοήθεια στην απόκρυψη των στοιχείων», ενώ υποστήριξε πως «το είχε προσχεδιάσει», καθώς, όπως είπε «πίστευε ότι ο Ολύμπιος του έπαιρνε τη σχέση μακριά».

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, η Μαρία το τελευταίο διάστημα έδειχνε καταβεβλημένη και φαινόταν πως κάτι την απασχολούσε χωρίς ωστόσο να μιλήσει για αυτές τις σκέψεις στους κοντινούς της ανθρώπους. «Δεν μας είχε πει κάτι μεμπτό για τον Ιταλό», σημείωσε ο επιστήθιος φίλος της.

Πληθώρα ερωτημάτων παραμένουν αναπάντητα για το έγκλημα στο Αίγιο, όπως το πώς είναι δυνατόν ο 65χρονος που κοιμόταν το μοιραίο βράδυ να μην άκουσε τίποτα από το διπλό φονικό που συντελέστηκε στο διπλανό δωμάτιο.

Επιπλέον, σύμφωνα με την αστυνομία, στον χώρο έχει υπάρξει αλλοίωση, με τις αρχές να είναι βέβαιες πως ο δράστης ξεφορτώθηκε τα υλικά που χρησιμοποίησε.

Οι έρευνες συνεχίζονται με την ΕΛ.ΑΣ. να προσπαθεί να συνθέσει τα κομμάτια του παζλ της πολύκροτης αυτής υπόθεσης. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ήδη και εξετάζεται βιντεοληπτικό υλικό κοντά από το σπίτι όπου έγινε το διπλό φονικό. Σε αυτό το υλικό φέρεται να έχει εντοπιστεί μία φιγούρα.

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