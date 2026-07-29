Γαλλία: Πυροσβέστης καταγράφει την πύρινη λαίλαπα μέσα από τα έξυπνα γυαλιά Μeta

Snapshot Πυροσβέστης στη Ζιρόντ της νοτιοδυτικής Γαλλίας κατέγραψε τη φωτιά με έξυπνα γυαλιά Meta, παρουσιάζοντας την ένταση και τον κίνδυνο της κατάστασης.

Η Γαλλία αντιμετωπίζει το τέταρτο μεγάλο κύμα καύσωνα του 2024, με θερμοκρασίες έως 33 βαθμούς Κελσίου που επιβαρύνουν την πυροσβεστική προσπάθεια.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε την πυρκαγιά ως τη σοβαρότερη κρίση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες ελέγχου.

Η πυρκαγιά έχει καταστρέψει 420.000 στρέμματα δασών στην περιοχή Λαντ και έχει αναγκάσει την εκκένωση 220.000 ανθρώπων.

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, με τις επιτυχίες στην κατάσβεση να εξαρτώνται από την απόδοση των πυροσβεστών επί τόπου. Snapshot powered by AI

Ένα συγκλονιστικό βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, φέρνει στο φως τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες. Ένας Γάλλος πυροσβέστης, επιχειρώντας στο μέτωπο της καταστροφικής πυρκαγιάς στη Ζιρόντ της νοτιοδυτικής Γαλλίας, κατέγραψε καρέ-καρέ τις δραματικές στιγμές χρησιμοποιώντας τα έξυπνα γυαλιά Meta.

Το αποτέλεσμα είναι ένα καθηλωτικό οπτικό ντοκουμέντο, το οποίο αποτυπώνει με εφιαλτική ακρίβεια την ένταση, τον αποπνικτικό καπνό, τις τεράστιες διαστάσεις της φωτιάς και τις ακραίες θερμοκρασίες που επικρατούν στο σημείο μηδέν.

Τα πλάνα, μοιάζουν να ξεπήδησαν από χολιγουντιανή ταινία καταστροφής. Η χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας επιτρέπει στο κοινό να αντιληφθεί πλήρως το μέγεθος του κινδύνου, την αβεβαιότητα και την υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλλουν οι διασώστες μέσα στο απόλυτο χάος.

Η Γαλλία προετοιμαζόταν χθες Τρίτη (28/7) για το τέταρτο μεγάλο κύμα καύσωνα της χρονιάς, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ξηρές συνθήκες στα νοτιοδυτικά αύξησαν την πίεση στους πυροσβέστες που μάχονται με μια γιγαντιαία πυρκαγιά στην περιοχή του Μπορντό.Οι θερμοκρασίες στην περιοχή προβλέπεται να φτάσουν τους 33 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της ημέρας, περίπου 7 βαθμούς πάνω από το μέσο υψηλό μεταξύ 1961 και 1990, σύμφωνα με το Reuters Climate ​Monitor .

«Η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι η πιο σοβαρή που έχουμε καταγράψει ποτέ, η πιο δύσκολη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος μετέβη αεροπορικώς στην περιοχή. Τα πυροσβεστικά συνεργεία είχαν θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά η κατάσταση παρέμενε δύσκολη, δήλωσε η Ναταλί Ντελάτρ, γερουσιαστής της Ζιρόντ.

«Όλα θα εξαρτηθούν από το πώς θα τα πάνε οι πυροσβέστες επί τόπου», δήλωσε στο δικτυο BFM TV. Η Γαλλία βιώνει μια άνευ προηγουμένου περίοδο πυρκαγιών. Η καμένη έκταση έχει ήδη ξεπεράσει το προηγούμενο ρεκόρ του 2022. Η περιοχή Λαντ, νοτιοδυτικά του Μπορντό, καλύπτεται από πευκοδάση, τα οποία γίνονται εξαιρετικά εύφλεκτα όταν ξεραθούν. Η πυρκαγιά έχει κάψει μέχρι στιγμής 420.000 στρέμματα.Οι αρχές έχουν απομακρύνει περίπου 220.000 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων παραθεριστών και κατοίκων της περιοχής.