Ρία Ελληνίδου στη Μύκονο: Με κίτρινο μπικίνι στο Καλό Λιβάδι για βουτιές

Snapshot Η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου απολαμβάνουν μαζί τις πρώτες τους καλοκαιρινές διακοπές στη Μύκονο.

Το ζευγάρι δεν κρύβει πλέον τη σχέση του και έκανε κοινές εμφανίσεις στο νησί.

Στο Καλό Λιβάδι, η Ρία Ελληνίδου ξεχώρισε με κίτρινο μπικίνι, ενώ ο Δημήτρης Αλεξάνδρου χαλάρωσε παίζοντας τάβλι.

Στις βουτιές τους συνόδευε η φίλη τους, Κατερίνα Τοπούζογλου. Snapshot powered by AI

Στη Μύκονο βρίσκονται Ρία Ελληνίδου και Δημήτρης Αλεξάνδρου, που περνούν τις πρώτες τους καλοκαιρινές διακοπές μαζί.

Το ζευγάρι, που πλέον δεν κρύβει τη σχέση του, πραγματοποίησε αρκετές κοινές εμφανίσεις στο «νησί των ανέμων». Ανάμεσά τους ήταν και η επίσκεψή τους στο Καλό Λιβάδι, όπου απόλαυσαν τη θάλασσα και τον ήλιο παρέα με τη φίλη τους, Κατερίνα Τοπούζογλου.

Η γνωστή τραγουδίστρια τράβηξε τα βλέμματα των λουόμενων με την εμφάνισή της, επιλέγοντας ένα κίτρινο μπικίνι που ανέδειξε τη σιλουέτα της. Από την άλλη, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, αφού έκανε τις βουτιές του, χαλάρωσε παίζοντας μια παρτίδα τάβλι στην παραλία.

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