Καλοκαιρινή εξόρμηση για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και τη Ρία Ελληνίδου μαζί με τον μικρό Πάρη

Στα Καμένα Βούρλα βρέθηκαν ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Η παρουσία τους στην περιοχή δεν πέρασε απαρατήρητη, ενώ και οι δύο δεν δίστασαν να «πάρουν» μαζί και τους διαδικτυακούς τους φίλους, δίνοντας μία «γεύση» από την καλοκαιρινή τους εξόρμηση.

Σε στιγμιότυπα που μοιράστηκε ο γνωστός επιχειρηματίας, το ζευγάρι φαίνεται ότι έκανε tour και στα Λιχαδονήσια, έναν από τους πιο αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς κοντά στην Αθήνα, ενώ στην παρέα τους είχαν και τον γιο του Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο επιχειρηματίας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο μικρός Πάρης φαίνεται να απολαμβάνει το θαλάσσιο παιχνίδι σε παραλία της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα ταΐζει κύκνους που κολυμπούσαν στα ρηχά.

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