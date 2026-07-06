Καλοκαιρινή εξόρμηση για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και τη Ρία Ελληνίδου μαζί με τον μικρό Πάρη

Στα Καμένα Βούρλα και τα Λιχαδονήσια έκαναν tour ο γνωστός επιχειρηματίας και η ερμηνεύτρια

Ανθή Κουρεντζή

Καλοκαιρινή εξόρμηση για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και τη Ρία Ελληνίδου μαζί με τον μικρό Πάρη

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και Ρία Ελληνίδου / Instagram

LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στα Καμένα Βούρλα βρέθηκαν ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Η παρουσία τους στην περιοχή δεν πέρασε απαρατήρητη, ενώ και οι δύο δεν δίστασαν να «πάρουν» μαζί και τους διαδικτυακούς τους φίλους, δίνοντας μία «γεύση» από την καλοκαιρινή τους εξόρμηση.

alexandrou.jpg
dimitris-alexandrou.jpg

Σε στιγμιότυπα που μοιράστηκε ο γνωστός επιχειρηματίας, το ζευγάρι φαίνεται ότι έκανε tour και στα Λιχαδονήσια, έναν από τους πιο αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς κοντά στην Αθήνα, ενώ στην παρέα τους είχαν και τον γιο του Δημήτρη Αλεξάνδρου.

1783357582318-190019898-alexandrou-dimitris.jpg

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο επιχειρηματίας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο μικρός Πάρης φαίνεται να απολαμβάνει το θαλάσσιο παιχνίδι σε παραλία της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα ταΐζει κύκνους που κολυμπούσαν στα ρηχά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:25ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Στο νοσοκομείο αστυνομικός μετά από τροχαίο με αγριογούρουνο

20:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ: «Fake news» και «παραποιήσεις» στον απολογισμό της επταετίας του πρωθυπουργού

20:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για το Μηχανογραφικό - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

20:16ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Απορρίφθηκε η έφεση του Βελγίου για τον Μπάλογκαν - Παίζει εναντίον του Βελγίου

20:12LIFESTYLE

Καλοκαιρινή εξόρμηση για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και τη Ρία Ελληνίδου μαζί με τον μικρό Πάρη

19:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Ο Σαμαράς θα κάνει μικρή ζημιά σε ΝΔ, Βελόπουλο, Λατινοπούλου, αλλά μεγάλη στον εαυτό του

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Προφυλακίστηκε προπονητής στίβου που κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικων αθλητριών: Το ανώνυμο τηλεφώνημα στο «Χαμόγελο» που ξετύλιξε το κουβάρι

19:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμό «κύμα» σκεπάζει την Ελλάδα - Πώς θα κυλήσει το δεύτερο 10ήμερο του Ιουλίου

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά κοντά στον Λαγκαδά

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Σκαραμαγκά

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Ο Χάρι Στάιλς κατέκτησε ρεκόρ Γκίνες με το μεγαλύτερο σερί συναυλιών στο Γουέμπλεϊ

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Μονεμβασιά: 25χρονος εργαζόμενος σε δεξίωση γάμου τραυματίστηκε στο μάτι από βεγγαλικά - Μία σύλληψη

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τροπή στο θρίλερ του Παγκρατίου: Παθολογικά τα πρώτα ευρήματα για τον θάνατο του 63χρονου – Τι ερευνούν οι Αρχές

19:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΚΠΟΙΖΩ: Παράνομη η επιβολή της μηνιαίας χρέωσης των 0,80 ευρώ στους καταθετικούς λογαριασμούς και της ALPHA BANK

19:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε συνολικά, έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη»

18:58ΕΥ ΖΗΝ

Οι πούδρες με αντηλιακή προστασία είναι βολικές, αλλά έχουν έναν σημαντικό περιορισμό

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στο Αίγιο: Εντοπίστηκαν ίχνη αίματος εκτός του μοιραίου υπνοδωματίου

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Σάμος: Νεκρός μετανάστης από το Σουδάν - Διασώθηκαν 35 ακόμη άτομα

18:47LIFESTYLE

Τα τρυφερά στιγμιότυπα της Κέιτ Μίντλετον με την οικογένειά της μετά την ορειβατική δοκιμασία

18:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δόμνα Μιχαηλίδου: Η χώρα αποκτά για πρώτη φορά Εθνική Στρατηγική για το στεγαστικό ζήτημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:53ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στο Αίγιο: Εντοπίστηκαν ίχνη αίματος εκτός του μοιραίου υπνοδωματίου

13:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ με την Γιου Τινγκ: Εμπλέκεται πρώην σύζυγος τηλεοπτικής περσόνας στην εξαφάνισή της;

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Σκαραμαγκά

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία για τις Πανελλαδικές: Βαθμολόγησαν μαθητές ΕΠΑΛ με 100 επειδή τους δόθηκαν λάθος θέματα - «Υπό διερεύνηση το θέμα», απαντά το υπουργείο Παιδείας

18:44LIFESTYLE

Βικτώρια Δέλλα: Η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα αποφοίτησε με τον πατέρα της στο πλευρό της - «Μαμά μου, σε ένιωθα δίπλα μου»

07:24ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αλλαγές στα αυτοκίνητα από την Τρίτη - Ποια οχήματα επηρεάζονται και πώς

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Προφυλακίστηκε προπονητής στίβου που κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικων αθλητριών: Το ανώνυμο τηλεφώνημα στο «Χαμόγελο» που ξετύλιξε το κουβάρι

14:12ΚΟΣΜΟΣ

«Έγκλημα τιμής» στη Γεωργία: 20χρονη από το Αζερμπαϊτζάν δολοφονήθηκε από τον εξάδελφό της με εντολή της οικογένειας

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Την κρατούσε κλειδωμένη και τη βασάνιζε για ένα μήνα, της έκοψε τα μαλλιά με μπαλτά και τη χτυπούσε με ρόπαλο στο κεφάλι

19:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμό «κύμα» σκεπάζει την Ελλάδα - Πώς θα κυλήσει το δεύτερο 10ήμερο του Ιουλίου

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά κοντά στον Λαγκαδά

09:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ραγδαία άνοδος της θερμοκρασίας - Ποιες περιοχές θα «δουν» 40άρια

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Θλίψη για τον 33χρονο αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας που επέβαινε σε μηχανή και συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο – Οι έγγραφες προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν

20:16ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Απορρίφθηκε η έφεση του Βελγίου για τον Μπάλογκαν - Παίζει εναντίον του Βελγίου

22:33LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: Οι φωτογραφίες από τις ΗΠΑ και το δημόσιο «ευχαριστώ» στο κοινό του

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Αντωνογιαννάκη: Ανατροπή για την αιτία θανάτου της δημοσιογράφου – Τι έδειξε η ιατροδικαστική

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Αντώνης Κλαδούχος: Πέθανε ο πρώην Δήμαρχος Ξυλοκάστρου - Το συγκινητικό αντίο του Ziria Festival

18:16ΕΛΛΑΔΑ

«Ήσουν η χαρά της ζωής»: Θλίψη στην κηδεία της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη

17:35ΕΛΛΑΔΑ

«Άκουγα ‘εγώ θα σε σφάξω’»: Φρίκη με τα βασανιστήρια σε 55χρονη Ρωσίδα στην Κρήτη- Τι ανέφερε γειτόνισσα – Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί στο κινητό της Ρουμάνας

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό ήταν το πραγματικό πρόσωπο του Μεγάλου Αλέξανδρου; Ειδικοί δημιούργησαν ψηφιακά την όψη του Μακεδόνα στρατηλάτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ