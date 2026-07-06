Κέιτ Χάντσον: Τα νέα στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην Σκιάθο - «Το ευτυχισμένο μέρος μου»

Η Κέιτ Χάντσον συνεχίζει να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Σκιάθο και μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram ένα νέο άλμπουμ φωτογραφιών από το νησί των Σποράδων, την οποία χαρακτήρισε το «happy place» της.

Στο φωτογραφικό καρουζέλ, η πρωταγωνίστρια του Χόλιγουντ ποζάρει με μαύρο μπικίνι πάνω σε σκάφος, απολαμβάνει τις βουτιές στα κρυστάλλινα νερά του Αιγαίου και μοιράζεται τρυφερές οικογενειακές στιγμές με τον αρραβωνιαστικό της, Danny Fujikawa, και τα τρία της παιδιά, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες ξεχωρίζουν εικόνες από θαλάσσιες εξορμήσεις, βόλτες με ταχύπλοο, τοπικές γεύσεις και ειδυλλιακά τοπία της Σκιάθου, με την ηθοποιό να δείχνει πιο χαλαρή και ευδιάθετη από ποτέ.

https://www.instagram.com/p/DaciWxCkWv6/

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Κέιτ Χάντσον εκφράζει την αγάπη της για την Ελλάδα. Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε δημοσιεύσει στιγμιότυπα από την παραμονή της στην Αθήνα, γράφοντας πως ήταν το «τέλειο ξεκίνημα του καλοκαιριού», πριν συνεχίσει τις διακοπές της στις Σποράδες.

Η νέα ανάρτησή της συγκέντρωσε μέσα σε λίγες ώρες χιλιάδες likes και σχόλια, με τους θαυμαστές της να αποθεώνουν τόσο τις οικογενειακές στιγμές όσο και τις μοναδικές εικόνες από το ελληνικό καλοκαίρι.

Η 47χρονη ηθοποιός έχει ιδιαίτερη σχέση με την Σκιάθο, όπως και η μητέρα της, Γκόλντι Χόουν και ο σύντροφός της, Κερτ Ράσελ που περνούν κάθε καλοκαίρι στο νησί των Σποράδων. Μάλιστα, το ζευγάρι διατηρεί στην περιοχή Αχλαδιές μία πολυτελή βίλα.

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