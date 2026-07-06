Παντρεύτηκε η κόρη του Έρος Ραμαζότι στην Σικελία: Την παρέδωσε στον σύζυγό της με δάκρυα στα μάτια

Snapshot Η 29χρονη Αουρόρα, κόρη του Έρος Ραμαζότι και της Μισέλ Χουνζίκερ, παντρεύτηκε τον Τζοφρέντο Σέρτσα στις 4 Ιουλίου στη Σικελία.

Ο Έρος Ραμαζότι παρέδωσε συγκινημένος την κόρη του στον σύζυγό της κατά την τελετή του γάμου.

Η Αουρόρα και ο Τζοφρέντο είναι μαζί σχεδόν δέκα χρόνια και έχουν έναν γιο, τον Τσέζαρε.

Η νυφική δημιουργία της Αουρόρα ήταν μια σύγχρονη εκδοχή του φορέματος που φορούσε η μητέρα της στον γάμο της με τον Έρος Ραμαζότι το 1998, σχεδιασμένη σε συνεργασία με τον οίκο Giorgio Armani.

Η Αουρόρα είναι το μοναδικό παιδί του Έρος Ραμαζότι από τον γάμο του με τη Μισέλ Χουνζίκερ. Snapshot powered by AI

Η κόρη του Έρος Ραμαζότι, Αουρόρα, παντρεύτηκε τον αγαπημένο της στην Σικελία, με τον τραγουδιστή να την παρέδωσε συγκινημένος στον σύζυγό της.

Η 29χρονη Αουρόρα, κόρη του διάσημου Ιταλού τραγουδιστή και του μοντέλου Μισέλ Χουνζίκερ, και ο Τζοφρέντο Σέρτσα δέθηκαν με τα δεσμά του γάμου στις 4 Ιουλίου στην Σικελία, ενώ μία ημέρα αργότερα δόθηκαν στην δημοσιότητα φωτογραφίες από την τελετή.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η 29χρονη δημοσίευσε στιγμιότυπα από τον γάμο της. Σε κάποια από αυτά φαίνεται ο πατέρας της να τη παραδίδει στον σύζυγό της, ενώ σε άλλα φαίνεται ο Έρος Ραμαζότι να παρακολουθεί την τελετή με δάκρυα στα μάτια.

«Μόλις ξαναπήρα το τηλέφωνο μετά από τις 72 πιο παράλογες ώρες της ζωής μου. Ετοιμαστείτε, θα τα μάθετε όλα μέσα στον επόμενο μήνα. Ούτε στα πιο όμορφα όνειρά μου. 04.07.26», έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε βίντεο από την στιγμή που ο Έρος Ραμαζότι παραδίδει την κόρη του στον σύζυγό της:

La bellezza di questa location,Eros Ramazzotti che per sdrammatizzare la palese emozione mentre accompagna sua figlia all'altare se ne esce con "Buonasera,chi è che era in ritardo"? le parole di Michelle e la bellezza di Aurora con questo abito stupendo, che meraviglia ✨?? pic.twitter.com/S08o0e8JRG — ❤️Erika❤️zia di penny✨❤️? (@BiasiErika) July 4, 2026

Δείτε την ανάρτησή της:

https://www.instagram.com/p/DaapkWyiH66/

Δείτε φωτογραφίες από τον γάμο:

Σύμφωνα με συνέντευξη της Αουρόρα στο Vogue Italia, η ίδια γνώρισε τον αγαπημένο της Τζοφρέντο πριν από σχεδόν δέκα χρόνια, όταν ήταν ακόμα έφηβοι. Από τότε είναι αχώριστοι, καθώς μεγάλωσαν και περνούσαν κάθε στάδιο της ζωή τους ως ζευγάρι, μέχρι και την γέννηση του γιου τους, Τσέζαρε. Έτσι, μετά από μια μακρά ιστορία αγάπης, αποφάσισαν να παντρευτούν στη Σικελία, επιλέγοντας το κάστρο Xirumi Serravalle για την τελετή.

Για την περίσταση, η Αουρόρα φόρεσε μια σύγχρονη εκδοχή του φορέματος που είχε φορέσει η μητέρα της, Μισέλ Χουνζίκερ, όταν είχε παντρευτεί τον πατέρα της, Έρος Ραμαζότι, το 1998. Σε συνεργασία με τον οίκο Giorgio Armani, έφτιαξε μια δημιουργία με καθαρές, κομψές γραμμές που παραπέμπει στο αρχικό σχέδιο, συνδυάζοντας οικογενειακές αναμνήσεις και διαχρονικό στυλ.

O Έρος Ραμαζότι, η Μισέλ Χούνζικερ και η τότε 17 μηνών κόρη τους, Αουρόρα, την ημέρα του γάμου τους στο Κάστρο Οντεσκάλκι, στις 25 Απριλίου 1998, στο Μπρατσιάνο, Ρώμη, Ιταλία. Getty Images

Η Αουρόρα είναι το πρώτο και μοναδικό παιδί που απέκτησε ο Έρος Ραμαζότι από τον γάμο του με τη Μισέλ Χούντζικερ που διήρκησε από το 1998 μέχρι το 2009 ενώ από τη δεύτερη σύζυγό του Μαρίκα Πελεγκρινέλι, με την οποία χώρισε το 2019, έχει τη Ραφαέλα Μαρία και τον Γκάμπριο Τούλιο.