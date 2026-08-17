Ινδία: Επτά νεκροί σε ποδοπάτημα σε ινδουιστικό ναό - Βίντεο

Snapshot Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 19 τραυματίστηκαν σε ποδοπάτημα στον ινδουιστικό ναό Άσοκ Νταμ στο κρατίδιο Μπιχάρ της Ινδίας.

Το ποδοπάτημα προκλήθηκε από φήμες ότι στύλος ηλεκτρικού ρεύματος είχε πέσει πάνω σε πιστούς.

Οι οικογένειες των θυμάτων θα λάβουν αποζημίωση περίπου 3.600 ευρώ από τις τοπικές αρχές.

Τέτοια περιστατικά είναι συχνά σε μεγάλες θρησκευτικές συγκεντρώσεις στην Ινδία λόγω ανεπαρκών συστημάτων ασφαλείας.

Το 2024 έχουν ήδη καταγραφεί σοβαρά ποδοπατήματα με πολλούς νεκρούς σε διάφορα κρατίδια της Ινδίας. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 19 τραυματίστηκαν σήμερα σε ποδοπάτημα που προκλήθηκε σε ινδουιστικό ναό του κρατιδίου Μπιχάρ, στην ανατολική Ινδία, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το δυστύχημα προκλήθηκε στον ναό Άσοκ Νταμ, στην περιφέρεια Λακισαράι, όπου τεράστιο πλήθος πιστών είχε συγκεντρωθεί για να τιμήσει τον θεό του Ινδουισμού Σίβα. Το ποδοπάτημα προκλήθηκε από φήμες ότι στύλος ηλεκτρικού ρεύματος έπεσε πάνω σε πιστούς στο ναό, δήλωσε στο AFP ο δικαστής της περιφέρειας Σαϊλέντρα Κούμαρ.

«Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο», διαβεβαίωσε ο δικαστής, που ανέφερε ότι 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 19 μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο. Ο επικεφαλής των τοπικών αρχών του Μπιχάρ Σάμρατ Σουντάρι χαρακτήρισε «οδυνηρό» το δυστύχημα αυτό και ανακοίνωσε ότι οι οικογένειες των θυμάτων θα λάβουν έκαστη αποζημίωση περίπου 3.600 ευρώ.

Ποδοπατήματα με νεκρούς συμβαίνουν συχνά σε μεγάλες συγκεντρώσεις και θρησκευτικές γιορτές στην Ινδία, κυρίως λόγω ανεπαρκών ή ελλειπών συστημάτων ασφαλείας. Τον περσινό Νοέμβριο, 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον πανικό που προκλήθηκε στο πλήθος σε ινδουιστικό ναό στο κρατίδιο Άντρα Πραντές, στη νοτιοανατολική Ινδία.

Δύο μήνες νωρίτερα, ποδοπάτημα στοίχισε τη ζωή σε 36 ανθρώπους σε πολιτική συγκέντρωση στο νότιο κρατίδιο Ταμίλ Ναντού. Το 2024, 120 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε θρησκευτική συγκέντρωση χιλιάδων ινδουιστών στο κρατίδιο Ουτάρ Πραντές, ένα από τα χειρότερα δυστυχήματα αυτού του είδους στην Ινδία.