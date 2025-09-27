Στιγμές πανικού στην Ινδία: Τουλάχιστον 38 άτομα ποδοπατήθηκαν και σκοτώθηκαν - Βίντεο

Τραγωδία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Ινδία το Σάββατο (27/09), όπου δεκάδες άνθρωποι ποδοπατήθηκαν και σκοτώθηκαν από το πλήθος που ήρθε να ακούσει την ομιλία του ηθοποιού-πολιτικού Βιτζέ στο νότιο ινδικό κρατίδιο Ταμίλ Ναντού.

Στο βίντεο που δημοσιέυθηκε από το NDTV καταγράφονται χαοτικές εικόνες, με εκατοντάδες άτομα να έχουν πιεστεί σε ένα πολύ μικρό χώρο, ενώ ακούγονται ουρλιαχτά και φωνές ασταμάτητα.

#NDTVExclusive: On Camera | NDTV accesses videos from the moment stampede occured at Vijay's rally which has claimed the lives of 36 people, including children till now pic.twitter.com/XJX2vUPMbP — NDTV (@ndtv) September 27, 2025

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, τουλάχιστον 38 άτομα έχασαν τη ζωή τους στη συγκέντρωση, μεταξύ των οποίων παιδιά.

Πλήθος κόσμου είχε συρρεύσει για τη συγκέντρωση, που ήταν μέρος της εκστρατείας του Βιτζέ για το πολιτικό του κόμμα, Tamilaga Vettri Kazhagam, σύμφωνα με την Hindu.

Ο Βιτζέ, ο οποίος αναφέρεται μόνο με ένα όνομα, κάνει προεκλογική εκστρατεία ενόψει των κρατιδιακών εκλογών που πρόκειται να διεξαχθούν στις αρχές του επόμενου έτους.

«Το ατυχές περιστατικό κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης στο Καρούρ, στο Ταμίλ Ναντού, είναι βαθύτατα λυπηρό», δήλωσε ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι σε ανάρτηση στο X.

Διαβάστε επίσης