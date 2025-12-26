Θεσσαλονίκη: «Δώρο ζωής» ανήμερα Χριστουγέννων από συγγενείς 57χρονου

«Πραγματοποιήθηκε η λήψη νεφρών και κερατοειδών, χάρη στη γενναία και ανιδιοτελή απόφαση της οικογένειας του εκλιπόντος»

Θεσσαλονίκη: «Δώρο ζωής» ανήμερα Χριστουγέννων από συγγενείς 57χρονου
Τα ξημερώματα της 25ης Δεκεμβρίου 2025 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία δωρεάς οργάνων και ιστών από 57χρονο δότη που νοσηλευόταν στη Β΄ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου «Γεώργιος Παπανικολάου», στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το νοσοκομείο, “με ένα ανεκτίμητο δώρο ζωής στο ξημέρωμα των Χριστουγέννων, πραγματοποιήθηκε η λήψη νεφρών και κερατοειδών, χάρη στη γενναία και ανιδιοτελή απόφαση της οικογένειας του εκλιπόντος. Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν άμεσα σε μεταμοσχευτικά κέντρα της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων”.

Οι μεταμοσχευτικές επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν από τις εξειδικευμένες ομάδες της Μονάδας Μεταμόσχευσης του ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» και της Οφθαλμολογικής Κλινικής του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ.

Μέσω της σχετικής ανακοίνωσης, η Διοίκηση του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου» εκφράζει τη βαθιά της ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια του δότη για την ύψιστη πράξη προσφοράς, καθώς και προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Για την υλοποίηση της δωρεάς συνεργάστηκαν το προσωπικό της Β΄ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του Αναισθησιολογικού και Καρδιολογικού Τμήματος, των Χειρουργείων, του Ακτινολογικού, Μικροβιολογικού, Βιοχημικού και Αιματολογικού Εργαστηρίου, της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας, καθώς και του Εργαστηρίου Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας.

“Η δωρεά οργάνων μετά το τέλος της ζωής αποτελεί την ύψιστη έκφραση αλληλεγγύης και ελπίδας. Το Γενικό Νοσοκομείο «Γεώργιος Παπανικολάου» παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην προώθηση και υποστήριξη αυτής της ανώτατης πράξης προσφοράς προς τον συνάνθρωπο”, τονίζει στην ανακοίνωσή του το νοσοκομείο.

