Βενιζέλειο: 63χρονος χάρισε φως και ελπίδα σε συνανθρώπους μας

Ζωή μέσα από τον… θάνατό του έδωσε ένας 63χρονος που νοσηλευόταν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Πριν από λίγες ημέρες έπειτα από εξετάσεις που διενεργήθηκαν στον 63χρονο διαπιστώθηκε ότι η κατάσταση της υγείας του ήταν μη αναστρέψιμη.

Άμεσα ενημερώθηκε η οικογένειά του και μέσα στην θλίψη τους πήραν την γενναία απόφαση να προχωρήσουν σε δωρεά οργάνων.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση του Βενιζελείου Νοσοκομείου η διαδικασία ολοκληρώθηκε το Σάββατο που ήταν Πανελλήνια ημέρα Δωρεάς Οργάνων και Μεταμοσχεύσεων η διαδικασίας δωρεάς κερατοειδών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του νοσοκομείου

«To Σάββατο, Πανελλήνια ημέρα Δωρεάς οργάνων και Μεταμοσχεύσεων, ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο Γενικό Νοσοκομείο «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ, η διαδικασία δωρεάς κερατοειδών από 63χρονο δότη που νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η δωρεά κατέστη δυνατή χάρη στην γενναιόδωρη απόφαση της οικογένειας του εκλιπόντος, χαρίζοντας σε συνανθρώπους μας που βρίσκονταν σε αναμονή για μεταμόσχευση την ευκαιρία για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Η μεταμοσχευτική διαδικασία πραγματοποιήθηκε με άρτια συνεργασία μεταξύ των ιατρικών και νοσηλευτικών ομάδων της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Βενιζελείου Νοσοκομείου και της εξειδικευμένης μονάδας λήψης και μεταμόσχευσης της Οφθαλμολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ.

Ο γενικός συντονισμός έγινε από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και την ομάδα συντονισμού μεταμοσχεύσεων του Νοσοκομείου μας.

Η Διοίκηση του Γ. Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του δότη και βαθιά ευγνωμοσύνη για την απόφασή τους να δωρίσουν ελπίδα μέσα από τον θάνατο.

Η δωρεά οργάνων αποτελεί μέγιστη πράξη αγάπης και αλληλεγγύης. Μέσα από αυτήν, η απώλεια μετατρέπεται σε ζωή για τον πάσχοντα συνάνθρωπο».

Με πληροφορίες από cretapost.gr

