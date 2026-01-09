Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία καταδικάζουν τη δολοφονία διαδηλωτών στο Ιράν

«Μας ανησυχούν βαθύτατα οι πληροφορίες που κάνουν λόγο για βία που διαπράττουν οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας και καταδικάζουμε απερίφραστα τη δολοφονία διαδηλωτών», έγραψαν οι ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας σε κοινή δήλωση

Newsbomb

Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία καταδικάζουν τη δολοφονία διαδηλωτών στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Κιρ Στάρμερ και ο Φρίντριχ Μερτς καταδίκασαν «απερίφραστα τη δολοφονία διαδηλωτών και τη βία που διαπράττουν οι δυνάμεις ασφαλείας στο Ιράν», σε κοινή δήλωση στην οποία οι τρεις ηγέτες καλούν τις ιρανικές Αρχές να «επιδείξουν αυτοσυγκράτηση».

«Μας ανησυχούν βαθύτατα οι πληροφορίες που κάνουν λόγο για βία που διαπράττουν οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας και καταδικάζουμε απερίφραστα τη δολοφονία διαδηλωτών», έγραψαν οι ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας, καλώντας τις ιρανικές αρχές να «απόσχουν από τη βία και να σεβαστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των Ιρανών πολιτών», ενώ κύμα διαμαρτυρίας αμφισβητεί τις τελευταίες ημέρες το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που κυβερνά από το 1979.

«Οι ιρανικές αρχές έχουν την ευθύνη να προστατεύουν τον λαό τους και οφείλουν να εγγυώνται την ελευθερία της έκφρασης και την ειρηνική συνάθροιση χωρίς φόβο αντιποίνων», πρόσθεσαν ο Γάλλος πρόεδρος, ο Βρετανός πρωθυπουργός και ο Γερμανός καγκελάριος σε αυτή την κοινή δήλωση.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε σήμερα ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα «υποχωρήσει» απέναντι σε αυτό το κύμα διαδηλώσεων, που λαμβάνει διαστάσεις και διαρκεί εδώ και 13 ημέρες.

Τουλάχιστον 51 διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων εννέα παιδιά, έχουν σκοτωθεί και εκατοντάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί σε όλο το Ιράν από την έναρξη των διαδηλώσεων στις 28 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την καταμέτρηση που ανακοίνωσε σήμερα η ΜΚΟ Iran Human Rights, η οποία έχει την έδρα της στη Νορβηγία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Η εύλογη απορία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τα υβριστικά στο ΣΕΦ

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Κίεβο: Να εγκαταλείψουν την πόλη όσοι μπορούν ζητά ο δήμαρχος - Η μισή πόλη χωρίς θέρμανση - Νέες επιθέσεις τώρα από drones

00:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Σε… τροχιά πλεονεκτήματος Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός

23:56ΑΠΟΨΕΙΣ

Ανοικοδόμηση 800 δισ. για την Ουκρανία: Oι ΗΠΑ μπροστά, η Ευρώπη… θεατής

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Σε χειμέριο λήθαργο οι αρκούδες στο Νυμφαίο: Η διαφορά θηλυκών-αρσενικών και η ξεχωριστή προσπάθεια της Αλεξάνδρας

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος είναι ο Ράιαν Τσεν, ο «Κινέζος Τραμπ» που έγινε viral στο TikTok

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή η γλάστρα καλλιεργεί φυτά χωρίς χώμα και νερό – Δείτε βίντεο

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Το «δώρο» της Πρωτοχρονιάς στο ΠΑΓΝΗ: Η μάχη με τη σπάνια παθολογία και η νίκη των γιατρών

23:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Ανησυχία για τον τραυματισμό του Μόντε Μόρις

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 33χρονο αγνοούμενο γιατρό, Αλέξη Τσικόπουλο – Μεταβαίνουν στο νησί εθελοντές με σκυλιά και drones

23:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου 95-80: Αντέδρασε και επέστρεψε στις νίκες

23:24ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ λέει ότι θα πετύχει συμφωνία για τη Γροιλανδία, «με τον εύκολο ή με τον δύσκολο τρόπο»

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία καταδικάζουν τη δολοφονία διαδηλωτών στο Ιράν - «Δείξτε αυτοσυγκράτηση»

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Νέο βίντεο με τη στιγμή που ο πράκτορας της ICE σκοτώνει την 37χρονη

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Σενάρια για πρόωρες βουλευτικές εκλογές τον Μάρτιο – Υπό ασφυκτική πίεση ο Λεκορνί

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Ηλικιωμένος έβαλε τέλος στη ζωή του

22:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάριος Ηλιόπουλος: «Είμαι η επόμενη σελίδα του Ελληνικού ποδοσφαίρου»

22:54ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Το καθεστώς αλ Σαράα συνεχίζει τις «εκκαθαρίσεις» Κούρδων στο Χαλέπι

22:53ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μάντσεστερ Σίτι: Γιατί ο Γκουαρδιόλα άναψε «πράσινο φως» για την απόκτηση του Σεμένιο

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Σκωτία: Καταδικάστηκε σε 9 χρόνια φυλάκισης μετά από τροχαίο με θύμα 77χρονη - Γυρνούσαν με τον εγγονό της από το σχολείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:45ΚΑΙΡΟΣ

«Κατεβαίνει» η παγωνιά, χιόνια και στα πεδινά από Δευτέρα – Η πρόγνωση Καλλιάνου

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κορινθία :15 ημερών έγκυος φέρεται να ήταν 18χρονη που σκοτώθηκε - Το έμαθαν στην ιατροδικαστική

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Νέο βίντεο με τη στιγμή που ο πράκτορας της ICE σκοτώνει την 37χρονη

20:44LIFESTYLE

Αντώνης Ρέμος: Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του με τον Χρήστο Μάστορα - Tι συνέβη

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Ο πατέρας μου βίαζε και τις δύο αδελφές μου», λέει ο αδελφός των δύο κοριτσιών - Τα πρώτα λόγια των θυμάτων

17:53ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Ποια καταστήματα κλείνουν από τις 12 Ιανουαρίου

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Επέστρεφε από το σχολείο και έπεσε πάνω της ο σταυρός του φαρμακείου», λέει ο πατέρας της 16χρονης

20:50ΚΟΣΜΟΣ

«Φλέγεται» το Ιράν: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών - Το καθεστώς απειλεί τους διαδηλωτές με θανατική ποινή - Θα κατηγορηθούν για «μοχαρέμπε» 

18:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ανοικτό παράθυρο» από Μαρινάκη για νέα μείωση της προκαταβολής φόρου - Η δήλωση στο Newsbomb

20:28ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: Η στιγμή που το ΙΧ «καρφώνεται» με ταχύτητα στην κολόνα του τραμ - Πώς έγινε το τροχαίο

22:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

21:52ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

00:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Σε… τροχιά πλεονεκτήματος Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Mercosur: Τρία μέτρα προστασίας των Ελλήνων παραγωγών - Ποια ελληνικά προϊόντα προστατεύονται

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα: Ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι δολοφόνοι του;

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Ηλικιωμένος έβαλε τέλος στη ζωή του

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές στους συνταξιούχους – Αυτές είναι οι ημερομηνίες

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Σε χειμέριο λήθαργο οι αρκούδες στο Νυμφαίο: Η διαφορά θηλυκών-αρσενικών και η ξεχωριστή προσπάθεια της Αλεξάνδρας

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 33χρονο αγνοούμενο γιατρό, Αλέξη Τσικόπουλο – Μεταβαίνουν στο νησί εθελοντές με σκυλιά και drones

23:24ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ λέει ότι θα πετύχει συμφωνία για τη Γροιλανδία, «με τον εύκολο ή με τον δύσκολο τρόπο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ