«Φλέγεται» το Ιράν: Αυξάνονται οι νεκροί - Το καθεστώς απειλεί τους διαδηλωτές με θανατική ποινή

Νέες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις ξέσπασαν στο Ιράν, με δύο οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να αναφέρουν ότι τουλάχιστον 48 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από τότε που άρχισαν οι κινητοποιήσεις, στις 28 Δεκεμβρίου.

Την ίδια στιγμή εντείνονται οι φόβοι ότι επίκειται άγρια καταστολή των διαδηλώσεων από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Νωρίτερα, ο ανώτατος ηγέτης της χώρας επιτέθηκε φραστικά στους διαδηλωτές, χαρακτηρίζοντάς τους «μια χούφτα βανδάλων» που προσπαθούν να «ευχαριστήσουν» τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ έχει προηγουμένως απειλήσει ότι οι ΗΠΑ θα «χτυπήσουν» το Ιράν «πολύ σκληρά» εάν οι κυβερνητικές δυνάμεις σκοτώσουν διαδηλωτές.

Οι διαδηλώσεις, που ξεκίνησαν από την Τεχεράνη, πυροδοτήθηκαν από την κατάρρευση του ιρανικού νομίσματος, αλλά στη συνέχεια εξελίχθηκαν σε ευρύτερες αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες και αναφορές, το επίπεδο βίας κατά τις χθεσινοβραδινές διαδηλώσεις ήταν πολύ άγριο, με αποτέλεσμα πολλοί διαδηλωτές να τραυματιστούν ή να σκοτωθούν από πυρά των δυνάμεων ασφαλείας.

Η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία καλούν τις ιρανικές αρχές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, να απέχουν από τη βία και να σεβαστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των Ιρανών.

Σκληραίνουν οι προειδοποιήσεις των ιρανικών αρχών ασφαλείας – «Καμία επιείκεια»

Οι ιρανικές αρχές ασφαλείας και η Δικαιοσύνη εξέδωσαν σειρά συντονισμένων προειδοποιήσεων, σκληραίνοντας τη ρητορική τους και επαναλαμβάνοντας το μήνυμα «καμία επιείκεια» του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιράν δήλωσε ότι θα ληφθούν «αποφασιστικά και αναγκαία νομικά μέτρα» κατά των διαδηλωτών, τους οποίους χαρακτήρισε «ένοπλους βανδάλους» και «διαταράκτες της ειρήνης και της ασφάλειας». Προειδοποίησε επίσης κατά «κάθε μορφής επίθεσης σε στρατιωτικές, αστυνομικές ή κυβερνητικές εγκαταστάσεις».

Η υπηρεσία πληροφοριών των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) προειδοποίησε ότι δεν θα ανεχθεί «τρομοκρατικές ενέργειες» και ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις της «μέχρι την πλήρη ήττα του σχεδίου του εχθρού».

Η αστυνομία έκανε λόγο για «σταθερή απόφαση» να «μη δείξει καμία επιείκεια», υποστηρίζοντας ότι σε ορισμένες περιοχές δρουν «τρομοκρατικές ομάδες και ένοπλα άτομα».

Μία από τις σκληρότερες προειδοποιήσεις προήλθε από τον εισαγγελέα της Τεχεράνης, Αλί Σαλεχί, ο οποίος δήλωσε ότι η Δικαιοσύνη θα απαγγείλει κατηγορίες που επισύρουν τη θανατική ποινή σε ένοπλους διαδηλωτές.

Όπως είπε, όσοι καταστρέφουν δημόσια περιουσία ή συγκρούονται με τις δυνάμεις ασφαλείας, εφόσον φέρουν οποιοδήποτε «ψυχρό ή θερμό όπλο», θα κατηγορηθούν για «μοχαρέμπε» (πόλεμο κατά του Θεού), αδίκημα που τιμωρείται με θάνατο.

Η κυβέρνηση επιβεβαίωσε το μπλακ άουτ στο ίντερνετ - Απειλές για θανατική ποινή

Μία ολόκληρη ημέρα χωρίς ίντερνετ είναι το Ιράν που συγκλονίζεται από διαδηλώσεις κατά του θεοκρατικού καθεστώτος.

Σύμφωνα με την μη κυβερνητική οργάνωση Ιράν Ανθρώπινα Δικαιώματα (Iran Human Rights) με έδρα τη Νορβηγία τουλάχιστον 51 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί, ανάμεσα τους και 9 παιδιά.

امروز١٩دی/زعفرانیه تهران

این آخرین نبرده پهلوی برمیگرده

طبق گزارشات رسیده توسط استارلینک خیابان‌ها از شب گذشته شلوغ‌تر است. pic.twitter.com/l6nqhMHW6J — Naser Khoshnevis | ناصر خوشنویس (@khoshnevisnaser) January 9, 2026

Ταυτόχρονα δηλώσεις του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ αλλά και του επίλεκτου σώματος των Φρουρών της Επανάστασης πυροδοτούν ανησυχία ότι οι αρχές θα προχωρήσουν σε βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν σε δήλωση: «Προειδοποιούμε ότι η συνέχιση αυτής της κατάστασης είναι απαράδεκτη και ότι το αίμα των θυμάτων των πρόσφατων τρομοκρατικών επιθέσεων βαρύνει τους σχεδιαστές τους. Ο λαός του Ιράν θεωρεί νόμιμο το δικαίωμα αντίποινων ενάντια στην εξάπλωση της ανασφάλειας».

Τα κρατικά ΜΜΕ του Ιράν αποκαλούν τους διαδηλωτές «τρομοκράτες» και ενισχύουν την άποψη ότι προετοιμάζεται το έδαφος για επίθεση των δυνάμεων ασφαλείας εναντίον στις διαδηλώσεις.

Παράλληλα τονίζουν ότι η διατήρηση της ασφάλειας της κοινωνίας και η προστασία των επιτευγμάτων του καθεστώτος αποτελούν «κόκκινες γραμμές». Οι Φρουροί της Επανάστασης καταλήγουν στην δήλωση τους ότι θα σταθούν «στο πλευρό του αγαπημένου λαού του Ιράν μέχρι να νικηθεί πλήρως το σχέδιο του εχθρού και να εδραιωθεί και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών».

Η ιρανική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι «μισθοφόροι» έχουν σκοτώσει μέλη των δυνάμεων ασφαλείας σε «τρομοκρατικές» επιθέσεις.

امروز هم‌زمان با #قیام_سراسری در شهرهای ایران، مردم #زاهدان بعد از نماز جمعه دست به اعتراض زدند و مزدوران خامنه‌ای با گلوله و گاز اشک‌آور آنان را هدف قرار دادند.

به هموطنان شجاع بلوچ درود می‌فرستم که با شعارهای «مرگ بر خامنه‌ای» و «از زاهدان تا تهران، جانم فدای ایران» به تظاهرات… pic.twitter.com/9K5oNXdniv — مریم رجوی (@Maryam_Rajavi_P) January 9, 2026

Η ιρανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι επέβαλε μπλακ άουτ του διαδικτύου σε όλη τη χώρα η οποία έχει ως αποτέλεσμα να μην δημοσιεύονται νέα βίντεο από τις διαδηλώσεις αλλά και οι Ιρανοί να μην διαβάζουν ειδήσεις από ανεξάρτητα ΜΜΕ.

Το υπουργείο Επικοινωνιών του Ιράν τόνισε ότι η απόφαση ελήφθη από τις «αρχές ασφαλείας» λόγω των «υφιστάμενων συνθηκών στη χώρα». Μόνο ο επίσημος λογαριασμός του Αλί Χαμενεΐ στο Χ συνεχίζει κανονικά την λειτουργία του όπως και τα κρατικά ΜΜΕ.

نارمک؛ فریاد «ایران» در خیابان‌ها

در نارمک، مردم با حضور جمعی در خیابان‌ها و سر دادن شعار «ایران» اعتراض و همبستگی خود را به نمایش گذاشتند. #نارمک#ایران#اعتراضات_سراسری #قيام_تا_سرنگونى pic.twitter.com/UimDpGir1I — خوشمرام (@Daneshmand17) January 9, 2026

Επιπλέον ο εισαγγελέας της Τεχεράνης, Αλί Σαλέχι, σημείωσε ότι κάποιοι από τους διαδηλωτές δεν αποκλείεται να αντιμετωπίσουν ακόμη και τη θανατική ποινή για τις πράξεις τους, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, Tasnim.

«Δεν θα δείξουμε επιείκεια προς τους ένοπλους τρομοκράτες. Η ποινή τους είναι για εχθρότητα κατά του Θεού (moharebeh)», είπε ο Σαλέχι. Να σημειωθεί ότι με βάση τους θεοκρατικούς νόμους του Ιράν όσοι καταδικάζονται για εχθρότητα κατά του Θεού τιμωρούνται με θάνατο.

Ο Τραμπ λέει ότι ο Αγιατολάχ προσπαθεί να διαφύγει

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ του Ιράν σκοπεύει να εγκαταλείψει τη χώρα. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας «ψάχνει να πάει κάπου» για να διαφύγει, προσθέτοντας ότι το Ιράν βρίσκεται «στο χείλος της κατάρρευσης».

Οι οικονομικές δυσκολίες έχουν βυθίσει τη χώρα στην απόγνωση

Το Ιράν και ο πληθυσμός του έχουν αποκοπεί από τον έξω κόσμο, καθώς την Πέμπτη και την Παρασκευή επιβλήθηκαν πανεθνικές διακοπές ρεύματος. Πλάνα που διέρρευσαν από τη χώρα έδειχναν κτίρια και καταστήματα να καίγονται και οχήματα να έχουν ανατραπεί. Οι διαμαρτυρίες αναμενόταν να συνεχιστούν παρά την καταστολή των μέσων ενημέρωσης.

Ο Χαμενεΐ κατηγόρησε τον Τραμπ για τις διαδηλώσεις, αποκαλώντας τους διαδηλωτές «σαμποτέρ» και «τρομοκράτες» που εργάζονται για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, στην πρώτη δημόσια ομιλία του μετά τις ταραχές της Παρασκευής.

Είπε ότι οι διαδηλωτές «καταστρέφουν τους δικούς τους δρόμους για να ευχαριστήσουν τον πρόεδρο μιας άλλης χώρας» και ότι «η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα ανεχθεί μισθοφόρους που εργάζονται για ξένες δυνάμεις».

Οι ΗΠΑ παρακολουθούν αν οι διαδηλώσεις στο Ιράν θα μπορούσαν να ρίξουν το καθεστώς

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούσαν ότι οι διαδηλώσεις δεν διέθεταν την απαραίτητη δυναμική για να απειλήσουν τη σταθερότητα του καθεστώτος, ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Axios. Ωστόσο, η εκτίμηση αυτή επανεξετάζεται υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων.

«Οι διαδηλώσεις είναι σοβαρές και θα συνεχίσουμε να τις παρακολουθούμε», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Οι διαδηλώσεις έχουν ενταθεί και εξαπλωθεί τις τελευταίες 12 νύχτες, με εκείνες της Πέμπτης να είναι οι μεγαλύτερες έως τώρα.

Σύμφωνα με διάφορα δημοσιεύματα, μέρος των συγκεντρωμένων την Πέμπτη φώναζε ανοιχτά συνθήματα υπέρ της πτώσης του καθεστώτος.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, μεταρρυθμιστής εντός του πλαισίου του θεοκρατικού καθεστώτος, παραδέχθηκε τις τελευταίες ημέρες ότι η ιρανική κυβέρνηση δεν διαθέτει λύσεις για την κρίση.

Την Πέμπτη διέταξε τις δυνάμεις ασφαλείας να μην βλάπτουν ειρηνικούς διαδηλωτές, κάνοντας ωστόσο διάκριση για ένοπλους ή βίαιους ταραξίες.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν υποβαθμίζουν το μέγεθος των διαδηλώσεων. Παράλληλα, το διαδίκτυο τέθηκε σχεδόν ολοκληρωτικά εκτός λειτουργίας σε εθνικό επίπεδο την Πέμπτη, σύμφωνα με το NetBlocks.

Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν στρατιωτική δύναμη εάν το Ιράν σκοτώσει διαδηλωτές.

Ωστόσο, εμφανίστηκε σχετικά συγκρατημένος όταν μίλησε για την κατάσταση σε συνέντευξή του την Πέμπτη στην εκπομπή The Hugh Hewitt Show. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ορισμένοι από τους περισσότερους από 30 διαδηλωτές που έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής έχασαν τη ζωή τους λόγω «προβλημάτων ελέγχου του πλήθους».

Απέφυγε επίσης να στηρίξει τον Ρεζά Παχλαβί, γιο του Σάχη που ανατράπηκε κατά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Ο Παχλαβί επιχείρησε να μονοπωλήσει το πολιτικό ενδιαφέρον και κάλεσε σε νέες διαδηλώσεις στις 8 μ.μ. τοπική ώρα την Παρασκευή.

«Νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε όλους να βγουν εκεί έξω και θα δούμε ποιος θα αναδειχθεί», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι δεν θα ήταν κατ’ ανάγκη «πρέπον» να στηρίξει τον Παχλαβί.

Στο Ιράν σημειώθηκαν μεγάλες διαδηλώσεις και το 2022, οι οποίες αποδυνάμωσαν το καθεστώς, χωρίς όμως να το ανατρέψουν.

Ορισμένες φωνές από τα «Γεράκια» στην Ουάσινγκτον εκφράζουν την ελπίδα ότι αυτή τη φορά το καθεστώς θα πέσει πράγματι. Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ (Ρεπουμπλικανός – Νότια Καρολίνα) κάλεσε τους Ιρανούς να κλιμακώσουν τις διαδηλώσεις και τόνισε ότι ο Τραμπ θα τους στηρίξει.

«Μπράβοι, δικτάτορες, νταήδες και δολοφόνοι που αψηφούν τον πρόεδρο Τραμπ δεν διαρκούν πολύ σε αυτόν τον κόσμο. Κάντε το Ιράν Μεγάλο Ξανά», έγραψε στο X.

