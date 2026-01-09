Ιρανός αναλυτής στο Euronews: «Έρχεται μεγάλη καταιγίδα στην Τεχεράνη»

Ο συνταξιούχος καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης Aχμάντ Ναγκιμπαζντέχ είχε προβλέψει τις ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, τη στοχοποίηση στρατιωτικών διοικητών, την περαιτέρω αποδυνάμωση της περιφερειακής θέσης της Ισλαμικής Δημοκρατίας και την εμπλοκή της κυβέρνησης σε εσωτερικές αναταραχές, εξελίξεις που έχουν σε μεγάλο βαθμό υλοποιηθεί.

Συγγραφέας, μεταφραστής και πρώην διευθυντής τμήματος στο Science Po, ο Ναγκιμπζαντέχ συνέκρινε την τρέχουσα κατάσταση του Ιράν με τη Σικελία του 19ου αιώνα, όπου, κατά τα λεγόμενά του, η μαφία ήλεγχε την πόλη και υποστηρίζει ότι η μόνη εναπομένουσα ευκαιρία για τον αγιατολάχ να παραμείνει στην εξουσία είναι να απομακρύνει τους «συκοφάντες» που τον περιβάλλουν και να τους αντικαταστήσει με ικανές, πατριωτικές προσωπικότητες.

Διαφορετικά, πιστεύει ότι το τέλος της Ισλαμικής Δημοκρατίας είναι αναπόφευκτο, καθώς οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι οι συνθήκες δεν θα βελτιωθούν αμέσως μετά την πτώση του τρέχοντος καθεστώτος, αλλά αισθάνονται ότι δεν έχουν εναλλακτική λύση. Ο Ναγκιμπζαντέχ προειδοποίησε επίσης ότι, εκτός εάν οι ομάδες της αντιπολίτευσης ενωθούν και σεβαστούν τους συμφωνημένους κανόνες πολιτικού ανταγωνισμού, το Ιράν αντιμετωπίζει ένα ταραγμένο μέλλον που θα μπορούσε να είναι ακόμη χειρότερο από το παρόν.

Προέβλεψε περαιτέρω ότι πριν από την ιρανική πρωτοχρονιά (Nowruz) στις 20 Μαρτίου του 2026, το Ισραήλ, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, θα πραγματοποιήσει μια ακόμη επίθεση στο Ιράν, μετά την οποία, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, «το τέλος του τούνελ θα γίνει πιο ορατό».

Πού βρίσκεται σήμερα το Ιράν και, δεδομένων των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ισλαμική Δημοκρατία, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, ποιες είναι οι προοπτικές που διαγράφονται; «Ουσιαστικά, στις χώρες του τρίτου κόσμου —μία από τις οποίες είμαστε και εμείς (το Ιράν)— από τις αρχές του 20ού αιώνα, όταν οι εσωτερικές εξελίξεις και οι διεθνείς πιέσεις συγκλίνουν, φτάνουν σε ένα μόνο κρίσιμο σημείο. Όταν ο δρόμος για μεταρρύθμιση είναι μπλοκαρισμένος, οι πόρτες για επανάσταση ανοίγουν.

Όταν ο (πρώην πρόεδρος) Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ ανέλαβε την εξουσία το 2005, οι ιθύνοντες ήταν ενθουσιασμένοι και ένιωθαν νικητές. Τέσσερα χρόνια αργότερα, όταν το Πράσινο Κίνημα συντρίφθηκε, το είδαν ως περαιτέρω απόδειξη της νομιμότητάς τους. Αλλά ξέραμε ότι κατευθυνόταν προς αδιέξοδο. Εκείνη τη στιγμή, η διεθνής κοινότητα δεν είχε ακόμη αποφασίσει πώς να αντιμετωπίσει αυτό το καθεστώς.

Με την πάροδο του χρόνου, η συσσωρευμένη εσωτερική δυσαρέσκεια σε συνδυασμό με τις προκλήσεις της εξωτερικής πολιτικής έφεραν αυτές τις δύο πορείες κοντά. Η εσωτερική δυσαρέσκεια έφτασε στο αποκορύφωμά της, ενώ η διεθνής κοινότητα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν μπορούσε να συνεργαστεί με αυτό το καθεστώς.

Πλησιάζουμε τώρα σε μια στιγμή όπου μια σπίθα πυροδότησε μία φωτιά. Τι θα συμβεί μετά από αυτή τη φωτιά, κανείς δεν ξέρει, αλλά η θέση στην οποία βρίσκεται το κυβερνών σύστημα σήμερα μοιάζει με τις τελευταίες ημέρες της διακυβέρνησης του Σάχη (Ρεζά Παχλεβί).

Θεωρεί λοιπόν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία έχει τελειώσει και δεν υπάρχει πλέον καμία ελπίδα να βγει με ασφάλεια από αυτές τις κρίσεις;

Η μόνη πιθανή λύση -αν υπάρχει- θα ήταν ο Ανώτατος Ηγέτης να σαρώσει τους κόλακες γύρω του, να τους στείλει στην έρημο Λουτ και να τους αντικαταστήσει με ικανά άτομα που αγαπούν το Ιράν. Θα έπρεπε να προκηρύξει ελεύθερες εκλογές τον επόμενο Ιούνιο με τη συμμετοχή όλων των πολιτικών ρευμάτων και κομμάτων. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος που θα μπορούσε να αλλάξει την ατμόσφαιρα.

Αυτό ήταν το λάθος που έκανε και ο σάχης. Αν τον Σεπτέμβριο του 1978 είχε ανακοινώσει ελεύθερες εκλογές και πολιτικές ελευθερίες, η χώρα δεν θα είχε βυθιστεί στο χάος. Αλλά έδρασε πολύ αργά. Στην Ισλαμική Δημοκρατία, όσοι βρίσκονται στην εξουσία προβαίνουν σε ενέργειες που αποτυγχάνουν, πυροδοτώντας κρίσεις. Μετά τον πόλεμο, διόρισαν άτομα που ήταν ευρέως περιφρονημένα. Αντί να συλλάβουν και να διώξουν κλέφτες, επιτίθενται σε νοσοκομεία.

Επομένως, το αποτέλεσμα αυτής της πορείας είναι απολύτως σαφές: έρχεται μια καταιγίδα, μια καταιγίδα που θα σαρώσει πολλά πράγματα. Αυτή η καταιγίδα θα σηματοδοτήσει επίσης το τέλος της δυναστείας των Σαφαβιδών στο Ιράν. Τελικά, δεν θα υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση από το να επαναληφθεί αυτό που συνέβη στην Ευρώπη: η επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ θρησκείας και κράτους υπέρ του κράτους.

Αυτή η διαδικασία ξεκίνησε κατά την εποχή του Σαχ Ρεζά, αλλά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Αυτή τη φορά, ωστόσο, θα φτάσει στο τέλος της και είμαι βέβαιος ότι η νεολαία της χώρας θα κηρύξει το τέλος του Σαφαβιδισμού στο Ιράν.

Πόσο πιθανός είναι ένας εσωτερικός μετασχηματισμός από το εσωτερικό του συστήματος — για παράδειγμα, ένα στρατιωτικό πραξικόπημα ή μια «ναπολεόντεια» προσωπικότητα που θα αναδυθεί από τις ένοπλες δυνάμεις;

Η πιθανότητα ενός τέτοιου σεναρίου θεωρει, είναι εξαιρετικά χαμηλή. Ούτε έχουν αφήσει σε κανέναν τέτοια ικανότητα, ούτε υπάρχει ουσιαστικά τέτοια βούληση. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο ίδιος ο λαός δεν θα δεχόταν μια τέτοια προσωπικότητα. Είναι η μία πλευρά της εξίσωσης και θα έπρεπε να τον αποδεχτεί. «Ποιον ακριβώς υποτίθεται λοιπόν ότι πρέπει να φέρουν στο προσκήνιο; Τα καθεστώτα αυτού του είδους περιβάλλονται μόνο από κόλακες. Γι' αυτό λέω ότι ο αρχηγός θα έπρεπε να πάρει έναν κουβά και μια σκούπα και να πετάξει όλα τα σκουπίδια που έχει μαζέψει γύρω του στα σκουπίδια και να τα πετάξει στην έρημο Λουτ.

Αν υπήρχε έστω και ένα άτομο που να νοιαζόταν πραγματικά για το Ιράν, το Ισλάμ και αυτό ακριβώς το σύστημα, είτε θα είχε απομακρυνθεί αμέσως είτε θα είχε παραγκωνιστεί και δεν θα είχε τη δυνατότητα να κάνει τη δουλειά του. Έχουν διασφαλίσει ότι καμία τέτοια ικανή προσωπικότητα δεν θα παραμείνει κοντά τους.

Ο πρώην πρόεδρος Χασάν Ρουχανί έχει γίνει πιο ορατός μετά τον 12ήμερο πόλεμο. Θα μπορούσε αυτός, ή παρόμοιες μετριοπαθείς προσωπικότητες, να αποτελέσει βιώσιμη επιλογή σε μια στιγμή αδιεξόδου;

Αν κάνει ένα βήμα μπροστά, οι δυνάμεις ασφαλείας θα τον σκοτώσουν μέσα στην πρώτη εβδομάδα. Λέω «το σύστημα», αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει απομείνει συνεκτικό σύστημα. Οι σκληροπυρηνικοί θα απέκλειαν τον Ρουχανί αμέσως. Αυτοί οι ισχυροί άνδρες έφεραν οι ίδιοι ξένους στη χώρα και τους εξόπλισαν για να στήσουν πραξικόπημα στη χώρα μετά τον θάνατο της ηγεσίας. Αυτοί είναι τόσο κακοί άνθρωποι που δεν αφήνουν τον Ρουχανί να έρθει και τον απομάκρυναν από την πρώτη κιόλας μέρα.

O αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ΑΡ

Τι γίνεται με τις προσωπικότητες της αντιπολίτευσης στο εξωτερικό; Κάποιοι θεωρούν τον Ρεζά Παχλεβί ως εναλλακτική λύση.

Η έλλειψη ενότητας αντανακλά την απουσία ενός σαφούς μελλοντικού οράματος. Η ηγεσία συχνά αναδύεται κατά τη διάρκεια του αγώνα. Λάβετε υπόψη, φυσικά, ότι ο ηγέτης διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι ένα άτομο, θα μπορούσε να είναι μια συλλογική ηγεσία που σχηματίζει κόμματα και προωθεί τη διακυβέρνηση.

Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η άποψη της διεθνούς κοινότητας για αυτές τις εξελίξεις; Επισημάνατε ότι η διεθνής κοινότητα έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είναι αδύνατο να συνεργαστεί με την Ισλαμική Δημοκρατία.

Ελπίζω ότι η διεθνής κοινότητα και οι μεγάλες δυνάμεις δεν έχουν λάβει επικίνδυνες αποφάσεις για το μέλλον του Ιράν. Οι Ιρανοί έχουν δείξει εδώ και τρεις χιλιάδες χρόνια ότι ξέρουν πώς να διαχειρίζονται τις δικές τους υποθέσεις. Αλλά αν, Θεός φυλάξοι, η διεθνής κοινότητα επέλεγε τον κατακερματισμό του Ιράν ή την εμφάνιση εμφυλίου πολέμου και χάους, αυτό θα ήταν βαθιά τρομακτικό και ανησυχητικό - ακόμη και η φαντασία ενός τέτοιου σεναρίου προκαλεί ανατριχίλα και μας στερεί τον ύπνο.

Ακόμη και μια προσέγγιση παρόμοια με αυτή που χρησιμοποιήθηκε στο Αφγανιστάν -η απλή αποχώρηση και η εγκατάλειψη της χώρας- θα καθιστούσε ένα τέτοιο αποτέλεσμα εύλογο. Ωστόσο, πρέπει να επαναληφθεί ότι η ευθύνη για όλα αυτά βαρύνει εκείνους που είχαν την ευκαιρία να λάβουν τις σωστές αποφάσεις την κατάλληλη στιγμή και δεν το έκαναν. Η τελική ευθύνη για αυτές τις συνέπειες βαρύνει την Ισλαμική Δημοκρατία.

Μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν screenshot

Euronews: Άλλαξε η 12ήμερη σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν την προσέγγιση της Ισλαμικής Δημοκρατίας; Αρχικά, φαινόταν ότι άνοιγε λίγος χώρος, αλλά τελικά τα οικονομικά προβλήματα, καθώς και τα μπλοκαρίσματα στον πολιτικό και αστικό τομέα, επανεμφανίστηκαν.

Αυτοί οι κύριοι, με καθαρό πείσμα και επιμονή, προκαλούν ζημιά στη χώρα. Είναι εκπληκτικό. Ενώ είναι προφανές σε όλους ότι κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου υπέστησαν σοβαρά πλήγματα, εξακολουθούσαν να ισχυρίζονται ότι «έδωσαν ένα χαστούκι» και βγήκαν νικητές. Ακόμα και η τόλμη έχει τα όριά της. Ο κόσμος ξέρει ποιος κέρδισε στην πραγματικότητα. Τι τους θεωρούν τους ανθρώπους;

Ιστορικά, οι επιδείξεις και οι απειλές των διεθνών δυνάμεων δεν έχουν ποτέ αποφέρει αποτελέσματα. Δεν έχουμε δει ποτέ κανέναν να πετυχαίνει με αυτόν τον τρόπο. Ακόμη και δυνάμεις πολύ μεγαλύτερες από την Ισλαμική Δημοκρατία δεν κατάφεραν να βγουν νικήτριες από τέτοιες αντιπαραθέσεις. Ο Ναπολέων και ο Χίτλερ τελικά κατέρρευσαν επίσης - επειδή, ουσιαστικά, αυτό δεν είναι δυνατό.

Και αυτό χωρίς καν να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τώρα αντιμετωπίζουν έναν Ντόναλντ Τραμπ που δεν νοιάζεται για τα Ηνωμένα Έθνη, το ΝΑΤΟ, το Κογκρέσο ή οποιονδήποτε θεσμικό περιορισμό. Σε μια πραγματικά ασυνήθιστη κίνηση, στέλνει δυνάμεις, απαγάγει τον πρόεδρο μιας χώρας από το ίδιο του το σπίτι και τον δικάζει.

Μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ορισμένοι έθεσαν το ενδεχόμενο να είναι η σειρά του Αλί Χαμενεΐ.

Δεν νομίζω ότι θα συνέβαινε παρόμοια σύλληψη στο Ιράν. Η κατάσταση στο Ιράν και τη Βενεζουέλα είναι διαφορετική, αλλά όλοι μπορούν να δουν ότι αυτό το καθεστώς πλησιάζει στο τέλος του.

Πώς έφτασε η Ισλαμική Δημοκρατία σε αυτό το σημείο; Ποιος δρόμος μας οδήγησε σε αυτή την κατάσταση όπου όλοι συζητούν ότι η κυβέρνηση πλησιάζει στο τέλος της;

Αυτοί οι αυτάρεσκοι κληρικοί, που φαίνονται ανίκανοι ακόμη και να συλλάβουν την ήττα, ενεργούσαν πάντα σαν ο Θεός να τους εγγυάται μόνιμα τη νίκη. Ακριβώς αυτές οι αποκαλυπτικές πεποιθήσεις έχουν οδηγήσει τη χώρα στην τρέχουσα κατάστασή της. Αυτό ήταν απολύτως αποτρέψιμο. Θα μπορούσαν να είχαν συνεχίσει να κυβερνούν χωρίς να επισπεύσουν την κατάρρευση του συστήματος.

Κατά την εποχή του (πρώην Προέδρου) Χασεμί Ραφσαντζανί, παρά τους σοβαρούς πολιτικούς και αστικούς περιορισμούς — συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των πολιτικών δολοφονιών και των σκληρών συνθηκών για τους κρατούμενους — υπήρχε τουλάχιστον μια διαδικασία ανοικοδόμησης σε εξέλιξη και μια αίσθηση ότι τα πράγματα προχωρούσαν.

Αλλά σταδιακά σφράγισαν κάθε διέξοδο για τους Ιρανούς. Δεν άφησαν κανέναν ελεύθερο χώρο. Όπου υπήρχε έστω και η παραμικρή πηγή πλούτου, την διεκδίκησαν για τον εαυτό τους. Η χώρα έχει μετατραπεί σε ένα σύστημα μαφιόζικου τύπου, όπου τα πάντα λειτουργούν μέσω της προσοδοθηρίας και των μονοπωλίων — από τα τσιγάρα μέχρι το γάλα, το γιαούρτι και τα βασικά γαλακτοκομικά προϊόντα.

Αυτός είναι ο ίδιος πληθυσμός που υπέμεινε οκτώ χρόνια πολέμου με το Ιράκ χωρίς εκτεταμένες διαμαρτυρίες, παρά τις τεράστιες κακουχίες. Γιατί λοιπόν δεν μπορούν πλέον να ανεχθούν την κατάσταση σήμερα; Επειδή η κλοπή έχει γίνει ορατή και τα σκάνδαλα είναι πλέον αδύνατο να κρυφθούν.

Θα βελτιωθούν οι συνθήκες μετά την Ισλαμική Δημοκρατία; Έχουμε σαφή εικόνα για το τι θα συμβεί μετά;

Όχι, όλοι γνωρίζουν ότι θα έρθουν δυσκολίες, αλλά τι θα κάνουν οι άνθρωποι; Τι θα περιμένουν; Να πεθάνουν από την πείνα, μήπως η αγοραστική τους δύναμη θα μειώνεται κάθε μέρα και θα υποφέρουν από έναν σταδιακό θάνατο; Ο κόσμος γνωρίζει πολύ καλά ότι, μετά την αποχώρηση αυτής της κυβέρνησης, η κατάσταση δεν θα είναι εύκολη και θα ακολουθήσουν πολλά προβλήματα, αλλά δεν έχει άλλη επιλογή. Παρεμπιπτόντως, δεν είναι αφελείς αισιόδοξοι για να πουν ότι μετά την Ισλαμική Δημοκρατία, όλα θα είναι εντάξει.

Οι ομάδες της αντιπολίτευσης πρέπει να ενωθούν μεταξύ τους. Πρέπει να αποδεχτούν τους κανόνες του παιχνιδιού και να δώσουν τον τόνο ότι αποδεχόμαστε την ψήφο του λαού για τη νέα κυβέρνηση και το σύνταγμα. Αν δεν συμβεί αυτό, θα υπάρξει εμφύλιος πόλεμος και αναταραχή στη χώρα, όπου οι συνθήκες θα είναι ακόμη πιο σκοτεινές από ό,τι βλέπουμε σήμερα στη χώρα. Επαναλαμβάνω: όλα αυτά τελικά θα αποδοθούν στην Ισλαμική Δημοκρατία, όπως ακριβώς η επανάσταση του 1979 αποδόθηκε τελικά στον σάχη.

Υπό το φως των όσων συνέβησαν στη Βενεζουέλα, ορισμένοι έχουν υποστηρίξει ότι ίσως λόγω ανησυχιών για το υψηλό κόστος της αλλαγής καθεστώτος και των εμπειριών που έλαβαν χώρα στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, η κυβέρνηση των ΗΠΑ σκέφτεται απλώς να αναλάβει τα ηνία του συστήματος και να αντικαταστήσει κάποιον από το ίδιο σώμα, υπό την προϋπόθεση ότι θα αλλάξει η συνολική προσέγγιση. Πόσο πιθανό είναι αυτό για το Ιράν;

Απολύτως όχι. Τη στιγμή που ο ανώτατος ηγέτης εξαφανιστεί, θα αλληλοσκοτωθούν. Αυτός είναι το αγκίστρι που τους κρατά ενωμένους. Μόλις σπάσει, θα ξεσπάσει εσωτερική σύγκρουση. Το Ιράν σήμερα μοιάζει με τη Σικελία του 19ου αιώνα - περιτριγυρισμένο από δίκτυα μαφίας. Δεν νομίζω ότι συμβαίνει αυτό στη Βενεζουέλα, και έτσι οι μαφιόζικες συμμορίες κατέχουν την εξουσία. Παράξενες συνθήκες έχουν προκύψει στη χώρα, όπου δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει κυβέρνηση, ούτε ότι υπάρχει κυβέρνηση.

Θα μπορούσε ο ίδιος ο αγιατολάχ να γίνει στόχος;

Το αν θα γίνει άμεσα στόχος δεν θα έχει ουσιώδη διαφορά. Δεν είναι αθάνατος και η φωνή του ακούγεται ήδη σαν κάποιου σοβαρά άρρωστου. Ωστόσο, δεν μπορώ να αποκλείσω την πιθανότητα να γίνει στόχος.

Πιστεύετε ότι μετά από αυτή την επίθεση, το μέλλον του Ιράν θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την απόφαση των παγκόσμιων δυνάμεων για το Ιράν;

Αυτό ισχύει σίγουρα. Επιπλέον, εμείς οι Ιρανοί πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτός είναι ένας καθοριστικός δείκτης. Πιστεύετε ότι, αν οι παγκόσμιοι ηγέτες δεν είχαν αποφασίσει στη Διάσκεψη της Γουαδελούπης ότι ο σάχης έπρεπε να παραιτηθεί και ο Χομεϊνί να αναλάβει την εξουσία, αυτή η μετάβαση θα είχε συμβεί; Σίγουρα δεν θα είχε συμβεί.

Δεν πρέπει να υποκύψουμε σε παρερμηνείες. Οι Ιρανοί πρέπει να αναγνωρίσουν ότι, ακριβώς μετά από αυτή τη φάση, η διατήρηση στενών σχέσεων με τις παγκόσμιες δυνάμεις θα είναι απαραίτητη. Δεν επενέβησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Γερμανία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο; Ιδρύθηκε η Δυτική Γερμανία και η χώρα τελικά επιστράφηκε στους Γερμανούς.

Η Μόσχα έχει σημαντική επιρροή στο Ιράν και είναι απίθανο απλώς να την απομακρυνθεί. Εάν επρόκειτο να συμβεί μια σημαντική μεταμόρφωση στο Ιράν, θα το επέτρεπε η Ρωσία τόσο εύκολα; Ορισμένοι Ιρανοί αξιωματούχοι πιστεύουν επίσης ότι μπορούν να επιβιώσουν τα υπόλοιπα τρία χρόνια μιας προεδρίας Τραμπ ακολουθώντας μια πολιτική «στρατηγικής υπομονής», με την υποστήριξη της Κίνας και της Ρωσίας. Πόσο ρεαλιστική είναι αυτή η ιδέα;

Πρώτον, η υπόθεση ότι μπορούν απλώς να τα καταφέρουν για τρία ακόμη χρόνια είναι ευσεβής πόθος. Δεύτερον, κατά την άποψή μου, το ζήτημα της Ρωσίας θα επιλυθεί στο υψηλότερο επίπεδο. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προσφέρουν παραχωρήσεις στη Ρωσία σε αντάλλαγμα για την αποχώρηση της Ρωσίας από το Ιράν. Σε αυτό το σημείο, ο ρόλος της Ρωσίας θα εξουδετερωθεί σε μεγάλο βαθμό και αυτές οι αλλαγές θα μπορούσαν να συμβούν.

Ωστόσο, η Ρωσία δεν θα εγκαταλείψει ποτέ εντελώς το Ιράν και αργότερα θα προσπαθήσει να επανέλθει μέσω άλλων καναλιών. Ωστόσο, πιστεύω ότι κατά τη διάρκεια τέτοιων εξελίξεων, οι Αμερικανοί θα ενημερώσουν πρώτα τους Ρώσους και μόνο τότε θα προχωρήσουν σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη δράση.

