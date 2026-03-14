Τραμπ: Χτυπήσαμε όλους τους στρατιωτικούς στόχους στο νησί Χάργκ

«Το Ιράν δεν έχει ΚΑΜΙΑ ικανότητα να υπερασπιστεί οτιδήποτε θέλουμε να επιτεθούμε - δεν υπάρχει τίποτα που μπορούν να κάνουν γι' αυτό» ισχυρίστηκε ο Τραμπ

Δημήτριος Παπαγεωργίου

FR172296 AP
Σε μια αναρτησή του στο Truth Social τα ξημερώματα του Σαββάτου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στο νησί Χάργκ που αποτελεί τον κύριο κόμβο εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν. Όπως τόνισε δεν χτυπήθηκαν οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, κάτι όμως που θα γίνει εάν το Ιράν εμποδίσει την διέλευση πλοίων από το Ορμούζ.

Γράφει συγκεκριμένα: Πριν από λίγα λεπτά, κατόπιν εντολής μου, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποίησε μία από τις πιο ισχυρές αεροπορικές επιδρομές στην ιστορία της Μέσης Ανατολής και κατέστρεψε ολοσχερώς κάθε ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ στόχο στο «στολίδι» του Ιράν, το νησί Χαργκ.

Τα όπλα μας είναι τα πιο ισχυρά και εξελιγμένα που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος, αλλά, για λόγους ευπρέπειας, επέλεξα να ΜΗΝ καταστρέψω τις πετρελαϊκές υποδομές του νησιού. Ωστόσο, εάν το Ιράν, ή οποιοσδήποτε άλλος, κάνει οτιδήποτε για να παρεμποδίσει την ελεύθερη και ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ, θα επανεξετάσω αμέσως αυτή την απόφαση.

2026031401vkleki.jpg

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας μου, και μέχρι σήμερα, ανασυγκρότησα τον στρατό μας σε μια δύναμη που είναι μακράν η πιο θανατηφόρα, ισχυρή και αποτελεσματική σε ολόκληρο τον κόσμο. Το Ιράν δεν έχει ΚΑΜΙΑ ικανότητα να υπερασπιστεί οτιδήποτε θέλουμε να επιτεθούμε - δεν υπάρχει τίποτα που μπορούν να κάνουν γι' αυτό!

Το Ιράν ΔΕΝ θα αποκτήσει ΠΟΤΕ πυρηνικό όπλο, ούτε θα έχει την ικανότητα να απειλήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη Μέση Ανατολή ή, για την ακρίβεια, τον κόσμο! Ο στρατός του Ιράν, και όλοι οι άλλοι που εμπλέκονται με αυτό το τρομοκρατικό καθεστώς, θα ήταν σοφό να καταθέσουν τα όπλα τους και να σώσουν ό,τι έχει απομείνει από τη χώρα τους, το οποίο δεν είναι και πολύ!

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

Novibet
