Πρώην ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στο Ιράν: Ο Τραμπ σε μία ή δύο εβδομάδες θα ακυρώσει τον πόλεμο

Ο βετεράνος Αμερικανός διπλωμάτης των κυβερνήσεων Ρόναλντ Ρίγκαν, Τζορτζ Μπους και Ντόναλντ Τραμπ, Έλιοτ Έιμπραμς μίλησε για τα σενάρια τερματισμού του πολέμου στο Ιράν

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Για την στρατηγική εξόδου των ΗΠΑ από τον πόλεμο στο Ιράν μίλησε ο βετεράνος διπλωμάτης και πρώην ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στο Ιράν, Έλιοτ Έιμπραμς.

Σε συνέντευξη στο CNN και την Κριστιάν Αμανπούρ ο βετεράνος διπλωμάτης ανέφερε ότι «νομίζω ότι οι στόχοι έχουν καθοριστεί. Η στρατηγική εξόδου νομίζω είναι ένα ή δύο πράγματα. Είτε θα υπάρξει κάποιου είδους εξέγερση εναντίον του καθεστώτος είτε, πιθανώς σε μία ή δύο εβδομάδες, ο πρόεδρος θα το ακυρώσει. Θα πει ότι έχουμε χτυπήσει όλους τους στόχους που είχαμε σχεδιάσει να χτυπήσουμε και τώρα τελείωσε».

Ερωτηθείς ποιο από τα δύο σενάρια είναι πιο πιθανό ο Έλιοτ Έιμπραμς απάντησε: «Νομίζω ότι είναι πιο πιθανό ότι θα το ακυρώσει. Πιστεύω ότι αυτό το καθεστώς είναι καταδικασμένο επειδή ο λαός του Ιράν πραγματικά το μισεί αλλά αυτό δεν μας λέει εάν θα πέσει σε μία εβδομάδα ή σε πέντε χρόνια».

