Πρώην ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στο Ιράν: Ο Τραμπ σε μία ή δύο εβδομάδες θα ακυρώσει τον πόλεμο
Ο βετεράνος Αμερικανός διπλωμάτης των κυβερνήσεων Ρόναλντ Ρίγκαν, Τζορτζ Μπους και Ντόναλντ Τραμπ, Έλιοτ Έιμπραμς μίλησε για τα σενάρια τερματισμού του πολέμου στο Ιράν
Σε συνέντευξη στο CNN και την Κριστιάν Αμανπούρ ο βετεράνος διπλωμάτης ανέφερε ότι «νομίζω ότι οι στόχοι έχουν καθοριστεί. Η στρατηγική εξόδου νομίζω είναι ένα ή δύο πράγματα. Είτε θα υπάρξει κάποιου είδους εξέγερση εναντίον του καθεστώτος είτε, πιθανώς σε μία ή δύο εβδομάδες, ο πρόεδρος θα το ακυρώσει. Θα πει ότι έχουμε χτυπήσει όλους τους στόχους που είχαμε σχεδιάσει να χτυπήσουμε και τώρα τελείωσε».
Ερωτηθείς ποιο από τα δύο σενάρια είναι πιο πιθανό ο Έλιοτ Έιμπραμς απάντησε: «Νομίζω ότι είναι πιο πιθανό ότι θα το ακυρώσει. Πιστεύω ότι αυτό το καθεστώς είναι καταδικασμένο επειδή ο λαός του Ιράν πραγματικά το μισεί αλλά αυτό δεν μας λέει εάν θα πέσει σε μία εβδομάδα ή σε πέντε χρόνια».