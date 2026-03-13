Καύσιμα: Πρατηριούχοι απειλούν με κινητοποιήσεις - «Το πλαφόν μας αφήνει 9,5 λεπτά, μας την έφεραν»

Οι πρατηριούχοι καυσίμων μιλώντας στο Newsbomb προειδοποιούν για κινητοποιήσεις, καθώς το νέο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους αφήνει μόλις 9,5 λεπτά καθαρό κέρδος ανά λίτρο, αφού περιλαμβάνει τον ΦΠΑ

Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι πρατηριούχοι καυσίμων προειδοποιούν ότι το νέο πλαφόν 12 λεπτών το λίτρο, που περιλαμβάνει τον ΦΠΑ, μειώνει το καθαρό κέρδος στα 9,5 λεπτά και οδηγεί σε οικονομικό αδιέξοδο.
  • Η μείωση του περιθωρίου κέρδους θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα πολλών πρατηρίων, τα οποία απειλούνται με κλείσιμο.
  • Οι τιμές καυσίμων επηρεάζονται από διεθνείς αγορές και γεωπολιτικές εξελίξεις, με σημαντικές διαφορές τιμών μεταξύ αστικών κέντρων και περιφέρειας.
  • Οι πρατηριούχοι σχεδιάζουν κινητοποιήσεις ως αντίδραση στο νέο πλαφόν, το οποίο θεωρούν ανεπαρκές για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων.
  • Η τιμή της αμόλυβδης ενδέχεται να φτάσει έως 1,95 ευρώ στα μεγάλα αστικά κέντρα και πάνω από 2,20 ευρώ σε νησιωτικές περιοχές, με αβέβαιη πορεία μέχρι το Πάσχα.
Snapshot powered by AI

Οι πρατηριούχοι καυσίμων είναι αποφασισμένοι να κατέβουν σε κινητοποιήσεις, προειδοποιώντας ότι το νέο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους τους οδηγεί σε οικονομικό αδιέξοδο. Το όριο που ανακοινώθηκε ως 12 λεπτά το λίτρο περιλαμβάνει τον ΦΠΑ, με αποτέλεσμα το πραγματικό καθαρό κέρδος να πέφτει στα 9,5 λεπτά, γεγονός που – όπως λένε – καταδικάζει πολλά πρατήρια σε κλείσιμο.

Σε ιδιαίτερα πιεστική κατάσταση βρίσκονται οι επαγγελματίες του κλάδου των καυσίμων, καθώς οι διεθνείς εξελίξεις και οι κυβερνητικές ρυθμίσεις για το περιθώριο κέρδους δημιουργούν έντονη ανησυχία για τη βιωσιμότητα των πρατηρίων. Οι τιμές στην αντλία συνεχίζουν να επηρεάζονται από τις διεθνείς αγορές ενέργειας και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ενώ οι πρατηριούχοι κάνουν λόγο για ασφυκτικά περιθώρια κέρδους.

venzini-kausima-pratirio.jpg

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η αλυσίδα τιμολόγησης ξεκινά από τα διυλιστήρια και καταλήγει στην αντλία, με κάθε στάδιο να επηρεάζει την τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής. Οι πρατηριούχοι επισημαίνουν ότι η διαφορά μεταξύ τιμής αγοράς και τιμής πώλησης συχνά δεν επαρκεί για να καλύψει τα λειτουργικά έξοδα ενός πρατηρίου.

Η πρόεδρος των βενζινοπωλών, Μαρία Ζάγκα, μιλώντας στο Newsbomb για το νέο πλαφόν, τόνισε: «Τα 12 λεπτά που ανακοινώθηκαν δεν είναι καθαρά. Μέσα σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και το ΦΠΑ, άρα στην πραγματικότητα το περιθώριο κέρδους πέφτει περίπου στα 9,5 λεπτά το λίτρο. Με αυτά τα δεδομένα θα κατέβουμε σε κινητοποιήσεις. Αυτό ουσιαστικά είναι κλείσιμο των πρατηρίων. Μας καταδικάζει σε κλείσιμο. Δεν ξέρουμε τι ξημερώνει αύριο, μας την έφεραν».

H πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα

Φωτογραφία Αρχείου

Παρόμοια ανησυχία εξέφρασε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος, Μιχάλης Κιούσης: «Το πλαφόν αρχικά μιλούσε για 12 λεπτά το λίτρο και ήδη ήμασταν στα όρια της επιβίωσης. Στη συνέχεια βγήκε νέα υπουργική απόφαση που λέει ότι μέσα σε αυτό το ποσό συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ. Στην πράξη μιλάμε για περίπου 9,5 λεπτά το λίτρο κέρδος για τα πρατήρια. Το εννιάμισι λεπτά είναι για να κλείσουμε. Αν είναι να κλείσουμε, ας τα κλείσουμε από την αρχή και να μην περιμένουμε να καταστραφούμε».

mixalis-kiousisjpg.jpg

Η εικόνα των τιμών στην αγορά

Ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ), Γιώργος Ασμάτογλου, υπογράμμισε τις μεγάλες διαφορές μεταξύ αστικών κέντρων και περιφέρειας: «Για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη αυτά τα επίπεδα τιμών είναι περίπου σταθερά. Στην περιφέρεια όμως οι τιμές είναι πολύ υψηλότερες. Το πλαφόν περιορίζει ακόμη περισσότερο τα πρατήρια εκτός μεγάλων πόλεων».

Όπως εξήγησε, οι τιμές διαμορφώνονται από τις εταιρείες εμπορίας και όχι απευθείας από τα διυλιστήρια, με αποτέλεσμα κάθε πρατήριο να έχει διαφορετική τιμολογιακή πολιτική ανάλογα με τις επενδύσεις του.

Πού μπορεί να φτάσει η βενζίνη

Ο κ. Ασμάτογλου εκτίμησε ότι, εάν η τιμή του πετρελαίου παραμείνει υψηλή, η αμόλυβδη μπορεί να φτάσει έως και 1,95 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα, με πανελλαδικό μέσο όρο κοντά στα 2 ευρώ. Στη νησιωτική Ελλάδα οι τιμές μπορεί να ξεπεράσουν ακόμη και τα 2,20 ευρώ, ενώ ορισμένα νησιά, όπως η Αμοργός και η Μήλος, έχουν ήδη ξεπεράσει αυτά τα επίπεδα.

kausima-3.jpg

Σε ό,τι αφορά την πορεία μέχρι το Πάσχα, οι εκτιμήσεις παραμένουν αβέβαιες: «Είναι πολύ νωρίς για ασφαλείς προβλέψεις», σημείωσε, προσθέτοντας ότι πιθανή σταθεροποίηση γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι θα μπορούσε να επιτρέψει μερική αποκλιμάκωση στη συνέχεια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
