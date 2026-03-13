Ο «Νοστράδαμος της Κίνας» προβλέπει πώς θα τελειώσει ο πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

  • Ο καθηγητής Xueqin Jiang προέβλεψε με ακρίβεια την επανεκλογή του Donald Trump το 2024 και την πιθανή εμπλοκή των ΗΠΑ σε πόλεμο με το Ιράν.
  • Ο Jiang εκτιμά ότι οι ΗΠΑ θα ηττηθούν σε έναν ενδεχόμενο πόλεμο με το Ιράν, γεγονός που θα αλλάξει τη διεθνή τάξη.
  • Η γεωγραφία, τα δημογραφικά δεδομένα και η ισχυρή αντίσταση του Ιράν καθιστούν αδύνατη τη μακροχρόνια κατοχή από τις αμερικανικές δυνάμεις.
  • Το Ιράν προετοιμάζεται για σύγκρουση με τις ΗΠΑ εδώ και 20 χρόνια και αξιοποιεί συμμάχους όπως η Hamas, η Hezbollah και οι Houthis.
  • Οι ιρανικές επιθέσεις στοχεύουν κρίσιμες υποδομές στον Περσικό Κόλπο, προκαλώντας στρατηγικές συνέπειες στην περιοχή και αυξάνοντας την πίεση για αποστολή χερσαίων αμερικανικών δυνάμεων.
Ένας άνδρας που έχει χαρακτηριστεί ως ο «Νοστράδαμος της Κίνας» προκαλεί ανατριχίλα στο διαδίκτυο με τις προφητείες του για τις εντεινόμενες εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή – και οι εκτιμήσεις του δεν είναι καθόλου αναμενόμενες.

Ο Κινέζος-Καναδός καθηγητής και παρουσιαστής του δημοφιλούς καναλιού YouTube Predictive History, ο καθηγητής Xueqin Jiang, έχει γίνει viral για τις τρεις προβλέψεις που έκανε το 2024 – δύο εκ των οποίων έχουν ήδη επαληθευτεί με αξιοσημείωτη ακρίβεια.

Το Μάιο του 2024, ο Jiang παρουσίασε αυτές τις προβλέψεις στο σχολείο όπου διδάσκει στην Κίνα, με το σχετικό υλικό να ανεβαίνει στη συνέχεια στο κανάλι του, το οποίο σήμερα αριθμεί 1,87 εκατομμύρια συνδρομητές.

Προβλέψεις με βάση την ιστορία και τη στρατηγική

Ο Jiang, απόφοιτος του Yale College, προέβλεψε με ακρίβεια ότι ο Donald Trump θα κερδίσει τις εκλογές του 2024 και θα επιστρέψει στον Λευκό Οίκο για δεύτερη θητεία – η πρώτη του πρόβλεψη επιβεβαιώθηκε πλήρως.

Στη συνέχεια, προέβλεψε ότι «αν γίνει πρόεδρος για δεύτερη φορά, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες να εμπλακούν σε πόλεμο με το Ιράν». Και αυτή η δεύτερη πρόβλεψη επιβεβαιώνεται σήμερα, καθώς η κοινή επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ με την κωδική ονομασία Operation Epic Fury συνεχίζει να μαίνεται στη Μέση Ανατολή.

Η τρίτη και πιο ανησυχητική πρόβλεψη του Jiang αφορά την έκβαση του ενδεχόμενου πολέμου: ήττα των ΗΠΑ.

«Η τρίτη μεγάλη πρόβλεψη είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χάσουν αυτόν τον πόλεμο, κάτι που θα αλλάξει για πάντα τη διεθνή τάξη», τόνισε ο καθηγητής.

Γιατί οι ΗΠΑ δεν θα κερδίσουν

Σύμφωνα με τον Jiang, η τοπογραφία και τα δημογραφικά δεδομένα του Ιράν καθιστούν οποιαδήποτε μακροχρόνια κατοχή των αμερικανικών δυνάμεων αδύνατη. Οι εκτεταμένες γραμμές τροφοδοσίας, η έντονη αντίσταση του εσωτερικού και το δύσβατο έδαφος θα μετατρέψουν οποιαδήποτε αρχική νίκη σε στρατηγική καταστροφή.

Σε ένα από τα βίντεό του, δήλωσε: «Αν γίνει αυτός ο πόλεμος, δεν υπάρχει καμία περίπτωση η Αμερική να νικήσει». Ο ίδιος συνέκρινε μια ενδεχόμενη αμερικανική εισβολή στο Ιράν με την Σικελική Εκστρατεία (415-413 π.Χ.), κατά την οποία η Αθήνα υπέστη καταστροφική ήττα από τις δυνάμεις της Σπάρτης και της Συρακουσίας.

Ο καθηγητής βασίζει τις προβλέψεις του στην ανάλυση ιστορικών προτύπων, γεωπολιτικών κινήτρων και της Θεωρίας Παιγνίων (Game Theory). Όπως εξηγεί στο κανάλι του, εμπνέεται από τη σειρά του Isaac Asimov, «Foundation», που προτείνει την έννοια της «ψυχοιστορίας» ως μέσο πρόβλεψης του μέλλοντος μέσω της ιστορικής ανάλυσης.

Το Ιράν ως προετοιμασμένος αντίπαλος

Ο Jiang εξήγησε επίσης ότι το Ιράν επιδιώκει ενδεχομένως σύγκρουση με τις ΗΠΑ λόγω της μακροχρόνιας δυσαρέσκειας για την αμερικανική παρέμβαση στη χώρα. «Οι Φρουροί της Επανάστασης θέλουν πόλεμο με τις ΗΠΑ γιατί είναι πολύ θυμωμένοι για την αμερικανική ανάμειξη», είπε.

Το 2026, ο καθηγητής συμμετείχε στην αμερικανική εκπομπή Breaking Points with Krystal and Saagar, όπου δήλωσε: «Με βάση την ανάλυσή μου για την πρόοδο του πολέμου, το Ιράν έχει σαφώς περισσότερα πλεονεκτήματα έναντι των ΗΠΑ. Πρόκειται για έναν πόλεμο φθοράς, και οι Ιρανοί προετοιμάζονται εδώ και 20 χρόνια για αυτή τη σύγκρουση».

Αναφέρθηκε σε προηγούμενες συγκρούσεις και στρατιωτικές ασκήσεις, όπως ο 12ήμερος πόλεμος του Ιουνίου, όπου οι Ιρανοί αξιολόγησαν τις ικανότητες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, και τόνισε ότι οι ένοπλες ομάδες-συνεργάτες του Ιράν, όπως η Hamas, η Hezbollah και οι Houthis, έχουν αποκτήσει στρατηγική κατανόηση της αμερικανικής τακτικής.

Στρατηγικός αντίκτυπος στην περιοχή

Ο καθηγητής Jiang περιέγραψε λεπτομερώς πώς οι ιρανικές επιθέσεις στοχεύουν τις υποδομές κρίσιμης ενέργειας στον Περσικό Κόλπο, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων αφαλάτωσης, και πώς η ουσιαστική αποκλεισμός του Στενού του Χορμούζ έχει τεράστιες συνέπειες για την παροχή τροφίμων σε όλη την περιοχή.

«Η Αμερική δεν μπορεί να επιβληθεί μόνο με αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Χρειάζονται χερσαίες δυνάμεις», προειδοποίησε, σημειώνοντας ότι η πίεση για αποστολή στρατευμάτων θα αυξηθεί, ειδικά από χώρες του GCC και το Ισραήλ, οι οποίες πλήττονται από τις ιρανικές επιθέσεις.

Μια προφητεία που παρακολουθεί ο κόσμος

Οι προβλέψεις του «Νοστράδαμου της Κίνας» έχουν ήδη κάνει τον Jiang έναν από τους πιο ακριβείς και διαδεδομένους αναλυτές γεωπολιτικών εξελίξεων στον κόσμο. Καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, οι παρατηρητές παρακολουθούν με αγωνία αν η τρίτη του πρόβλεψη – η ήττα των ΗΠΑ – θα επαληθευτεί.

Η σχολαστική προσέγγιση του καθηγητή, που συνδυάζει ιστορία, φιλοσοφία και θεωρία παιγνίων, φαίνεται να έχει δώσει μια νέα διάσταση στην ανάλυση των πολέμων και των διεθνών συγκρούσεων, καθιστώντας τον ένα από τα πιο ανατριχιαστικά αλλά και προφητικά πρόσωπα των ημερών μας.

