Μόσχα: Εκτός δικτύου τα κινητά - Χωρίς internet μία εβδομάδα, ζημιά 70 εκατ. σε πέντε ημέρες

Πολίτες περνάνε τον δρόμο κατά τη διάρκεια χιονόπτωσης στη Μόσχα, την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025.

Χωρίς δεδομένα είναι εδώ και μία εβδομάδα οι κάτοικοι της Μόσχας, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουν γιατί, πέρα από μία ενημέρωση περί λόγω ασφαλείας.

Το κινητό διαδίκτυο έχει διακοπεί, προκαλώντας σοβαρά σε επικοινωνίες και συναλλαγές.

Οι επιχειρήσεις έχουν χάσει περίπου 70 εκατομμύρια δολάρια σε πέντε ημέρες, όπως μεταδίδει το Nexta.

Οι τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο είναι τα ταξί, οι υπηρεσίες κοινής χρήσης αυτοκινήτων, οι υπηρεσίες ταχυμεταφορών και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης.

Σύμφωνα με τις αναφορές, υποτίθεται ότι η Μόσχα δοκιμάζει μια τεχνολογία «λευκής λίστας», όπου η πρόσβαση περιορίζεται μόνο σε συγκεκριμένους πόρους.