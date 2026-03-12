Ισραήλ: Χτύπημα των IDF σε πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν
Την επίθεση επιβεβαίωσαν οι IDF σε ανάρτησή τους στα social media
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι επιτέθηκε σε προηγμένη εγκατάσταση δοκιμής εκρηκτικών που σχετίζεται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, στο Ταλεγκάν.
Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, η εν λόγω εγκατάσταση χρησιμοποιούνταν για τη διεξαγωγή δοκιμών εκρηκτικών, στα πλαίσια του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και βρίσκεται ακριβώς νότια της Τεχεράνης.
