Χαμενεΐ: «Οι διαδηλωτές είναι βάνδαλοι που προσπαθούν να ευχαριστήσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ»

Μιλώντας σε υποστηρικτές νωρίτερα σήμερα το πρωί, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ χαρακτήρισε τους διαδηλωτές ως «ομάδα βανδάλων» που επιδιώκουν να «ευχαριστήσουν» τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σε βιντεοσκοπημένη ομιλία που μεταδόθηκε στην εθνική τηλεόραση, ο Χαμενεΐ δήλωσε: «Μια ομάδα βανδάλων βγήκε στην Τεχεράνη και σε άλλα μέρη και κατέστρεψε κτήρια που ανήκουν στη χώρα τους μόνο και μόνο για να ευχαριστήσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Αυτό συμβαίνει επειδή έκανε τον παράλογο ισχυρισμό ότι υποστηρίζει εσάς τους ταραχοποιούς και τους ανθρώπους που είναι επιβλαβείς για τη χώρα. Αν είναι ικανός, θα πρέπει να κυβερνήσει τη δική του χώρα».

Ο Ιρανός ηγέτης, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 1989, πρόσθεσε ότι τα χέρια του Τραμπ «είναι λερωμένα με το αίμα περισσότερων από χιλίων Ιρανών που μαρτύρησαν κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου [με το Ισραήλ]».

«Μια ομάδα άπειρων και απρόσεκτων ανθρώπων τον πιστεύουν και ενεργούν σύμφωνα με τις επιθυμίες του». «Έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων για να τον ευχαριστήσουν», προσθέτει.

«Ας μάθουν όλοι ότι η Ισλαμική Δημοκρατία ανήλθε στην εξουσία με το αίμα εκατοντάδων χιλιάδων αξιοσέβαστων ανθρώπων και δεν θα κάνει πίσω μπροστά σε όσους το αρνούνται αυτό»