Πύργος: Πτώση νεαρού από μπαλκόνι – Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο
Ο 18χρονος βρέθηκε στο κενό από μπαλκόνι τρίτου ορόφου
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο του Πύργου διακομίσθηκε ένας 18χρονος, μετά από πτώση από μπαλκόνι τρίτου ορόφου.
Όπως αναφέρει το patrisnews.com, ο νεαρός φέρεται να έπεσε από μεγάλο ύψος στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας.
Γείτονες του νεαρού άκουσαν τον ήχο από την πτώση και έσπευσαν να δουν τι συνέβη.
Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας.
Η κατάσταση της υγείας του νεαρού είναι εξαιρετικά κρίσιμη.
Οι αρχές ερευνούν εάν η πτώση οφείλεται σε ατύχημα ή αν ο νεαρός θέλησε να δώσει τέλος στη ζωή του.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:25 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κλείνει επ’ αόριστον ο Οδοντωτός στα Καλάβρυτα
12:16 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Toυρκικό πλοίο πέρασε τα Στενά του Ορμούζ με άδεια του Ιράν
12:02 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Ποιο δελτίο ειδήσεων κάνει τη διαφορά
20:56 ∙ LIFESTYLE
Άγιος Έρωτας: Τι ώρα θα βλέπουμε την αγαπημένη σειρά στον ALPHA;
11:37 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαρίνο
16:21 ∙ WHAT THE FACT