Πύργος: Πτώση νεαρού από μπαλκόνι – Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο

Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο του Πύργου διακομίσθηκε ένας 18χρονος, μετά από πτώση από μπαλκόνι τρίτου ορόφου.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, ο νεαρός φέρεται να έπεσε από μεγάλο ύψος στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας.

Γείτονες του νεαρού άκουσαν τον ήχο από την πτώση και έσπευσαν να δουν τι συνέβη.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας.

Η κατάσταση της υγείας του νεαρού είναι εξαιρετικά κρίσιμη.

Οι αρχές ερευνούν εάν η πτώση οφείλεται σε ατύχημα ή αν ο νεαρός θέλησε να δώσει τέλος στη ζωή του.

