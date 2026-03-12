Ζελένσκι προς Τραμπ: «Nα ασκήσεις μεγαλύτερη πίεση στον Πούτιν όχι σε εμένα»

Snapshot Ο Ζελένσκι ζητά από τον Τραμπ να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στον Πούτιν και όχι στην Ουκρανία για την επίτευξη ειρήνης.

Η Ουκρανία επιμένει να μην αποδεχτεί τελεσίγραφα για παράδοση εδαφών παρά το κουρασμένο ηθικό του λαού.

Υπάρχει ανάγκη για εναλλακτικό σχέδιο («Plan B») στην ΕΕ για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, λόγω του βέτο του Ούγγρου πρωθυπουργού Όρμπαν.

Ο Ζελένσκι αναμένει σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ, αλλά ανησυχεί για τη μακροπρόθεσμη ισχύ τους μετά τη θητεία των τρεχουσών ηγετών.

Ο Ζελένσκι κατηγορεί τον Όρμπαν για εκβιασμό και συνεργασία με τη Ρωσία, μπλοκάροντας οικονομική και αμυντική στήριξη προς την Ουκρανία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απευθύνει έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ να εντείνει την πίεση στον Βλαντιμίρ Πούτιν και να σταματήσει να ασκεί πίεση στον ίδιο για να συμφωνήσει σε εκεχειρία, μετά από τέσσερα και πλέον χρόνια πολέμου. Ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε ότι ο λαός του είναι «κουρασμένος», κατά τη διάρκεια μιας αποκλειστικής συνέντευξης στο προεδρικό μέγαρο στο Κίεβο με τον Γκόρντον Ρεπίνσκι για το POLITICO και τη Welt, αλλά το ηθικό παραμένει υψηλό και δεν ήταν έτοιμοι να δεχτούν τα τελεσίγραφα της Ρωσίας για την παράδοση τεράστιων εκτάσεων γης στα ανατολικά της χώρας.

Ο Ζελένσκι κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να καταρτίσουν ένα «Plan B» για να εξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της Ουκρανίας , να βρουν έναν τρόπο να παρακάμψουν αυτό που αποκάλεσε «εκβιασμό» του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος καθυστερεί ένα δάνειο που έχει υποσχεθεί η ΕΕ ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το POLITICO ανέφερε χθες (11/3) ότι ορισμένες χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας σχεδιάζουν να δώσουν στην Ουκρανία αρκετά χρήματα για να την κρατήσουν στην επιφάνεια κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, ακόμη και αν ο Όρμπαν διατηρήσει το βέτο του.

Αλλά όσον αφορά στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, ο Ζελένσκι ήταν σαφής ότι η επιρροή του Τραμπ θα εξακολουθεί να είναι καθοριστική. «Χρειαζόμαστε διαπραγματεύσεις. Τις υποστηρίζουμε», είπε ο Ζελένσκι στη συνέντευξη. «Δεν εμπιστευόμαστε τη Ρωσία, αλλά νομίζω και εμπιστεύομαι ότι οι Αμερικανοί θέλουν πραγματικά να τελειώσουν με αυτόν τον πόλεμο. Ελπίζω ότι θα μας βοηθήσουν, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερη πίεση στη Ρωσία, όχι σε εμάς».

Τα σχόλιά του είδαν το φως μια εβδομάδα αφότου ο Τραμπ εξέφρασε εκ νέου την απογοήτευσή του για τον Ζελένσκι, λέγοντας στο POLITICO ότι ο ηγέτης της Ουκρανίας έπρεπε να «λάβει μέρος στο παιχνίδι» και να καταλήξει σε μια συμφωνία. Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι είχε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην προθυμία του Πούτιν να διαπραγματευτεί μια εκεχειρία από ό,τι σε εκείνη του Ζελένσκι, χωρίς να προσφέρει στοιχεία για την άποψή του. «Νομίζω ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να κάνει μια συμφωνία», είπε ο Τραμπ.

Από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, έχει ανησυχήσει το Κίεβο και τους Ευρωπαίους συμμάχους του, εμφανιζόμενος επανειλημμένα να παίρνει το μέρος του Πούτιν, καταδικάζοντας τον Ζελένσκι ως «δικτάτορα» και κατηγορώντας τον ότι ξεκίνησε τον πόλεμο, παρά το γεγονός ότι ο ρωσικός στρατός ήταν αυτός που εισέβαλε σε μια απρόκλητη επίθεση τον Φεβρουάριο του 2022, σημειώνει το Politico.

Ακόμα κι έτσι, οι συνομιλίες με τους απεσταλμένους του Τραμπ τον Δεκέμβριο υπέδειξαν ότι οι ΗΠΑ ήταν έτοιμες να παράσχουν κάποια μορφή εγγύησης ασφάλειας για την Ουκρανία, η οποία θα υποστήριζε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ακόμη λεπτομέρειες για το πώς θα διαμορφώνονται αυτές οι υποσχέσεις, δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Να είστε ειλικρινείς. Για εμάς, είναι πολύ σημαντικό, αλλά δεν έχουμε σαφή απάντηση», είπε. «Ο Πρόεδρος Τραμπ μου είπε: "Εμπιστεύεστε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας μας μπορούν να είναι ισχυρότερες από το ΝΑΤΟ;" Είπα: "Ναι, εξαρτάται από εσάς για σήμερα. Εξαρτάται από εσάς, κύριε πρόεδρε. Ο Θεός να μας ευλογεί αν έχουμε ισχυρότερες εγγυήσεις ασφαλείας από το ΝΑΤΟ. Αλλά τι θα γίνει μετά από εσάς; Και τι θα γίνει μετά από εμένα;"», είπε ο Ζελένσκι.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας θα απαιτήσουν την έγκριση των εθνικών κοινοβουλίων και του Κογκρέσου των ΗΠΑ, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα μπορέσουν να εγκαταλειφθούν από μελλοντικές κυβερνήσεις, δήλωσε ο Ζελένσκι. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι ο Ζελένσκι δεν έχει «χαρτιά» να παίξει στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, αλλά την περασμένη εβδομάδα η δυναμική άλλαξε, χάρη στην απόφαση του Τραμπ να ξεκινήσει διαρκή στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.

Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι στέλνει ομάδες ειδικών με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον Κόλπο για να βοηθήσουν τους συμμάχους της Αμερικής στην περιοχή να αμυνθούν έναντι των ιρανικών βομβαρδισμών με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed που χρησιμοποιεί η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Σε αντάλλαγμα ελπίζει να εξασφαλίσει προμήθεια πυραύλων PAC-3 κορυφαίας βεληνεκούς, αμερικανικής κατασκευής, για τα συστήματα αεράμυνας Patriot, αλλά ανησυχεί επίσης ότι αυτοί θα εξαντληθούν επειδή χρησιμοποιούνται από τον αμερικανικό στρατό για την υπεράσπιση του Κόλπου.

Δεν υπάρχουν τελικές συμφωνίες, δήλωσε ο Ζελένσκι, και οποιαδήποτε διαπραγμάτευση είναι πιθανό να είναι λεπτή. Αναγνώρισε ότι ο Τραμπ είχε δίκιο όταν είπε ότι «μισεί» τον Πούτιν. «Φυσικά, νομίζω ότι μισούμε ο ένας τον άλλον», είπε ο Ζελένσκι. «Σε αυτό [ο Τραμπ] έχει δίκιο. Όχι σε όλα».

Ο Ζελένσκι αντιμετωπίζει επίσης μια πρόκληση στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει την υποστήριξη των Ευρωπαίων υποστηρικτών του, εν μέσω μιας συνεχιζόμενης διαμάχης με τον Ούγγρο πρόεδρο Όρμπαν. Η Ουγγαρία και η Σλοβακία αναστέλλουν ένα προηγουμένως συμφωνημένο δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ από πρόθυμες χώρες της ΕΕ για να βοηθήσουν στην ενίσχυση της οικονομίας και της αμυντικής βιομηχανίας της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ήθελε η ΕΕ να καταρτίσει ένα Plan B σε περίπτωση που ο «εκβιασμός» του Όρμπαν δεν μπορούσε να ξεπεραστεί πριν εξαντληθούν οι πόροι του Κιέβου. «Εμείς και η Ευρώπη, όλοι χρειαζόμαστε αυτό το Plan Β», είπε. «Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας και οι πραγματικοί φίλοι μας, γνωρίζουν ότι υπερασπιζόμαστε όχι μόνο τις ουκρανικές αξίες, αλλά την ελευθερία ολόκληρης της Ευρώπης».

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία θέλουν από τον Ζελένσκι να επισκευάσει τις ζημιές στον βασικό αγωγό Ντρούζμπα που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο μέσω της Ουκρανίας στις χώρες τους. Ο Όρμπαν κατηγορεί τον Ζελένσκι ότι καθυστερεί σκόπιμα τις επισκευές για πολιτικούς λόγους. Αλλά ο Ζελένσκι επιμένει ότι το πρόβλημα είναι ο Όρμπαν, όχι ο αγωγός, ο οποίος έχει υποστεί ζημιές από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας είναι «φίλος» και «στρατηγικός εταίρος» με τη Ρωσία και είναι «σύμμαχος» του Πούτιν, είπε.

«Στέκεται στο πλευρό του Ρώσου ηγέτη. Κάνει το ίδιο, μπλοκάροντας τα πάντα για την Ουκρανία. Μόνο ένα πράγμα δεν κάνει σήμερα - δεν επιτίθεται με πυραύλους ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην επικράτειά μας», είπε ο Ζελένσκι για τον Όρμπαν. «Και δεν στέλνει τους στρατιώτες του». Αλλά μπλοκάρει τα κεφάλαια για την Ουκρανία, τα όπλα για την Ουκρανία και αντιτίθεται στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

