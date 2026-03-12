Τελευταίος μήνας παραστάσεων για τέσσερις από τις σημαντικότερες παραστάσεις της σεζόν

Πολυσυζητημένες, τολμηρές, με αλλεπάλληλα sold out, καθηλωτικές ερμηνείες και σκηνοθεσίες που σημάδεψαν καλλιτεχνικά τη σεζόν, οι πλέον αγαπημένες παραστάσεις του κοινού για φέτος, ολοκληρώνουν τον επιτυχημένο τους κύκλο την Κυριακή 5 Απριλίου.

«Το Τρίτο Στεφάνι» στο Σύγχρονο Θέατρο, ένα τολμηρό εγχείρημα του Στάθη Λιβαθινού και του Στρατή Πασχάλη πάνω στο εμβληματικό κείμενο του Κώστα Ταχτσή,

«Όταν έκλαψε ο Νίτσε», το παγκόσμιο μπέστ σέλερ του Γιάλομ σε μια παράσταση-φαινόμενο δια χειρός Ακύλλα Καραζήση και Νίκου Χατζόπουλου στο Θέατρο Πορεία,

το νοσταλγικό «Γιοι και Κόρες» στο Αμφι-Θέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου με την υπογραφή του Γιάννη Καλαβριανού

και ο αρχετυπικός «Αρχιμάστορας Σόλνες» του Ίψεν στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής με τη σκηνοθετική σφραγίδα του Γιώργου Σκεύα,

κατεβάζουν αυλαία σε έναν μήνα, αφήνοντας έντονο το συγκινητικό τους αποτύπωμα στις καρδιές των θεατών που κατέκλυσαν τις κατάμεστες αίθουσες για να τις παρακολουθήσουν.

Όταν έκλαψε ο Νίτσε

Ο Αρχιμάστορας Σόλνες

Γιοί και κόρες

Το τρίτο στεφάνι

