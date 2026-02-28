Τραμπ: Μίλησε στο τηλέφωνο με τον Πούτιν - «Θέλω να τελειώσει αυτός ο πόλεμος»

Οι διπλωματικές διεργασίες για την Ουκρανία εισέρχονται στην πιο κρίσιμη καμπή τους, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου, νέα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Αν και ο Λευκός Οίκος δεν προσδιόρισε την ακριβή ημερομηνία της κλήσης, ο Τραμπ κατέστησε σαφές στους δημοσιογράφους πως η συζήτηση επικεντρώθηκε αποκλειστικά στην παύση των εχθροπραξιών, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Μίλησα με τον Πούτιν... Θα ήθελα αυτός ο πόλεμος να τελειώσει».

Το ορόσημο της 4ης Ιουλίου και η Γενεύη

Η αμερικανική πλευρά φαίνεται να πιέζει για μια οριστική συμφωνία πριν από την επέτειο της 4ης Ιουλίου, θέτοντας ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα που προκαλεί σκεπτικισμό στους Ευρωπαίους συμμάχους. Από πλευράς του, ο ειδικός απεσταλμένος Στίβεν Γουίτκοφ, σε συνεργασία με τον Τζάρεντ Κούσνερ, αποκάλυψε πως έχουν ήδη κατατεθεί συγκεκριμένες προτάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια συνάντηση Ζελένσκι - Πούτιν μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ουκρανός πρόεδρος έχει ήδη δώσει εντολή στην ομάδα του να προετοιμάσει το έδαφος για μια τέτοια συνάντηση στη Γενεύη, παρά το γεγονός ότι οι πρόσφατες τριμερείς συνομιλίες στην ίδια πόλη έληξαν χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα στα εδαφικά ζητήματα.

Το στοίχημα της τριμερούς συνάντησης

Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η συνάντηση των δύο ηγετών να εξελιχθεί σε μια τριμερή σύνοδο κορυφής με τη συμμετοχή του ίδιου του Τραμπ. Ο Γουίτκοφ σημείωσε πως ο Αμερικανός πρόεδρος είναι έτοιμος να παρέμβει προσωπικά, μόνο όμως εάν διασφαλιστεί ότι η συνάντηση θα οδηγήσει σε ένα «οριστικό και βέλτιστο αποτέλεσμα». Όπως ανακοινώθηκε, οι συζητήσεις παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες,

