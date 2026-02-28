Τέμπη τρία χρόνια μετά: Το χρονικό της τραγωδίας, οι παραιτήσεις, οι έρευνες και τα συλλαλητήρια

Λουλούδια, κεριά και αφιερώματα στο σημείο της σύγκρουσης των δύο τρένων στα Τέμπη.

Snapshot Στις 28 Φεβρουαρίου 2023, δύο τρένα συγκρούστηκαν στα Τέμπη, προκαλώντας 57 νεκρούς και 85 τραυματίες στην πιο φονική σιδηροδρομική τραγωδία στην Ελλάδα.

Ο υπουργός Υποδομών Κώστας Αχ. Καραμανλής παραιτήθηκε και σχηματίστηκε τριμελής επιτροπή για τη διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας.

Συγκροτήθηκε Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής και απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε 23 άτομα, κυρίως υπαλλήλους της ΕΡΓΟΣΕ, για ποινικές ευθύνες σχετικά με το σύστημα σηματοδότησης. Snapshot powered by AI

Τρία χρόνια συμπληρώνονται από το δραματικό βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023 όταν η αμαξοστοιχία «Intercity 62» με 342 επιβάτες και 10 μέλη συγκρούστηκε με εμπορική αμαξοστοιχία λίγο πριν τα Τέμπη αφού για 16 λεπτά τα δύο τρένα κινούνταν στην ίδια γραμμή.

Οι συρμοί τυλίγονται στις φλόγες και 57 άνθρωποι βρίσκουν φρικτό θάνατο στην χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία στα ελληνικά χρονικά. Τα νοσοκομεία της περιοχής ειδοποιούνται για να δεχθούν τραυματίες.

Στις 02:00 τα ξημερώματα ασύρονται οι πρώτες 15 σοροί. Μέχρι τα ξημερώματα τα σωστικά συνεργεία αναζητούν αγνοούμενους και τραυματίες. Αρχίζουν να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι πρώτες πληροφορίες για τους νεκρούς. Πολλοί από αυτούς είναι νέοι φοιτητές που επέστρεφαν στην Θεσσαλονίκη για τα μαθήματά τους μετά από το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Η χώρα βουλιάζει στο πένθος.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδευόμενος από τον τότε υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, Κώστα Αχ. Καραμανλή μεταβαίνουν στον τόπο του δυστυχήματος. «Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που βιώνουμε σήμερα ως χώρα. Μιλάμε για μία ανείπωτη τραγωδία. Η σκέψη μας σήμερα είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα με τους συγγενείς των θυμάτων. Υποχρέωσή μας είναι να περιθάλψουμε τους τραυματίες και από εκεί και πέρα να ταυτοποιήσουμε τις σορούς. Από εκεί και πέρα, ένα πράγμα μπορώ να εγγυηθώ: θα μάθουμε τα αίτια αυτής της τραγωδίας και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο», δηλώνει τότε ο πρωθυπουργός.

Στη χώρα κηρύσσεται τριήμερο εθνικό πένθος και ο Κώστας Καραμανλής παραιτείται από υπουργός. Τη θέση του αναλαμβάνει ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο πρωθυπουργός στον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη Eurokinissi

Το χρονικό

28 Φεβρουαρίου 2023

19:22 Η αμαξοστοιχία «Intercity 62» με 342 επιβάτες και 10 μέλη πληρώματος ξεκινάει από τον σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα για την Θεσσαλονίκη

22:50: Το τρένο φτάνει στη Λάρισα

23:10: Εισέρχεται στις ράγες καθόδου δηλαδή μπαίνει στη λάθος γραμμή

23:06 – 23:22: Για 16 λεπτά τα δύο τρένα κινούνται στην ίδια γραμμή

23:22: Τα δύο τρένα συγκρούονται μετωπικά στο ύψος του Ευαγγελισμού λίγο πριν τα Τέμπη.

23:24: Γίνεται η πρώτη κλήση από επιβάτη για βοήθεια στο «112»

23:40: Η Πυροσβεστική φτάνει στο σημείο της τραγωδίας

23:50: Φτάνουν τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Τα νοσοκομεία της περιοχής ειδοποιούνται για να ανοίξουν εκτάκτως

1 Μαρτίου 2023

02:00: Ανασύρονται 15 σοροί. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενημερώνει ότι χρειάζεται φορτωτή στο σημείο προκειμένου η Πυροσβεστική να αναζητήσει αγνοούμενους.

03:00: Η πυροσβεστική ενημερώνει για 16 νεκρούς

04:30: Ο σταθμάρχης βάρδιας του ΟΣΕ Λαρίσης και ο κλειδούχος οδηγούνται στο Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας

06:00: Ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται σε 32 και οι τραυματίες σε 85

11:00: Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος αναθέτει την εποπτεία της προανάκρισης στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας.

11:20: Συλλαμβάνεται ο σταθμάρχης

13:00: Ο πρωθυπουργός μεταβαίνει στο σημείο της τραγωδίας και κηρύσσεται τριήμερο εθνικό πένθος. Ακολουθεί ανακοίνωση του Κώστα Αχ. Καραμανλή με την οποία κάνει γνωστή την παραίτηση του από τη θέση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

2 Μαρτίου 2023

Σύμφωνα με καταθέσεις δύο χειριστών εκσκαφέων η Πυροσβεστική δίνει εντολή να απομακρυνθούν τα χώματα. Περίπου 20 φορτηγά με χώμα φεύγουν προς το Κουλούρι της Λάρισας, ένα χώρο ιδιόκτητο του ΟΣΕ.

3 Μαρτίου 2023

Ξεκινούν σε κλίμα βαθιάς οδύνης οι κηδείες θυμάτων, όπως του 28χρονου Σωτήρη Καραγεωργίου στην Θεσσαλονίκη, ενώ συνεχίζεται και η διαδικασία της ταυτοποίησης των σορών.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, που ανέλαβε υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ανακοινώνει την σύσταση τριμελούς επιτροπής η οποία αποτελείται από δύο ειδικούς και τον επίτιμο πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που θα διερευνήσει τις αιτίες της τραγωδίας.

Η προσπάθεια της Πυροσβεστικής για ανεύρεση αγνοούμενων ολοκληρώνεται, τα βαγόνια έχουν απομακρυνθεί και δίνεται η εντολή να πέσει πίσσα και χαλίκια στον χώρο του δυστυχήματος.

Το βράδυ στον χώρο της τραγωδίας πραγματοποιείται σύσκεψη με πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες, στην οποία συμμετέχουν ο τότε περιφερειάρχης Λάρισας Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο τότε υφυπουργός παρα τω Πρωθυπουργώ Χρήστος Τριαντόπουλος, ο γενικός γραμματεας του υπουργείου Μεταφορών Γιάννης Ξιφαράς καθώς κι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ , της Πυροσβεστικής κι ένας εκπρόσωπος της Hellenic Train.

Στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις πραγματοποιούνται συλλαλητήρια για τη σιδηροδρομική τραγωδία.

5 Μαρτίου 2023

Νέα συλλαλητήριο στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις την ώρα που στη Βουλή πραγματοποιούνταν προ ημερησίας διάταξης συζήτηση για την τραγωδία.

21 Μαΐου 2023

Πραγματοποιούνται βουλευτικές εκλογές και η Νέα Δημοκρατία κερδίζει την πλειοψηφία.

13 Ιουνίου 2023

Σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία μεταφέρεται ο 21χρονος Γεράσιμος, ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι της επιβατικής αμαξοστοιχίας έπειτα από 105 μέρες νοσηλείας στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Λάρισας.

19 Ιουλίου 2023

Το υπουργείο Δικαιοσύνης καταθέτει επείγουσα ρύθμιση με την οποία προστίθεται παράγραφος που επιτρέπει την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και για τις περιπτώσεις των επικίνδυνων παρεμβάσεων στην συγκοινωνίας μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάκριση για τα Τέμπη.

2 Αυγούστου 2023

Με εξώδικο ο Σύλλογος Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών στον τότε περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κώστα Αγοραστό ζητά να ενημερωθεί για το «μπάζωμα» του χώρου του δυστυχήματος.

11 Σεπτεμβρίου 2023

Ο ποινικολόγος Όθων Παπαδόπουλος αποκαλύπτει ότι μία επιτροπή τεχνικών συμβούλων που επισκέφθηκε τα βαγόνια της μοιραίας αμαξοστοιχίας στο χώρο που είναι αποθηκευμένα εντόπισε ανθρώπινα μέλη που ήταν ακόμη μέσα στον χώρο του κυλικείου.

7 Νοεμβρίου 2023

Πρόταση για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών καταθέτει το ΚΚΕ με επιστολή του στον τότε πρόεδρο της Βουλής, Κώστα Τασούλα.

20 Νοεμβρίου 2023

Ανακοινώνονται τα ονόματα των 31 βουλευτών που συμμετέχουν στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τη διερεύνηση «του εγκλήματος των Τεμπών και όλων των πτυχών που σχετίζονται με αυτό»

19 Νοεμβρίου 2023

Μικρά υπολείμματα οστών και βιολογικό υλικό και όχι ανθρώπινα μέλη που έχουν ήδη σταλεί για έλεγχο DNA και ταυτοποίηση βρέθηκαν στα Τέμπη όπως επισημαίνεται σε επίσημη ανακοίνωση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.

Μνημόσυνο στο σημείο της σύγκρουσης των τρένων στα Τέμπη. τόπο της τραγωδίας Eurokinissi

12 Δεκεμβρίου 2023

Κατηγορίες σε βάρος 23 ατόμων, στην πλειονότητά τους υπαλλήλους της ΕΡΓΟΣΕ, απαγγέλλει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, από την προκαταρκτική ποινική εξέταση, προέκυψαν ποινικές ευθύνες σε βαθμό κακουργήματος γύρω από την επίμαχη σύμβαση 717 που αφορά στην αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης -τηλεδιοίκησης στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Ο Σύλλογος Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών πραγματοποιεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή.

20 Δεκεμβρίου 2023

Στην εξεταστική για τα Τέμπη καταθέτει ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ την χρονική περίοδο 2005-2008, Νικόλαος Κουρέντας. Υποστηρίζει ότι σειρά ατόμων δεν τήρησαν τον κανονισμό ασφαλείας και αν είχε τηρηθεί ο κανονισμός ασφαλείας θα είχε αποφευχθεί η τραγωδία.

24 Ιανουαρίου 2024

Η Μαρία Καρυστιανού καταθέτει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής και ζητά την άρση ασυλίας των υπευθύνων που είναι εν ενεργεία πολιτικοί.

13 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κώστας Καραμανλής κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής και για τα αίτια της τραγωδίας «έδειξε» το ανθρώπινο λάθος, καθώς υποστήριξε ότι το δυστύχημα δεν θα είχε αποτραπεί με καμία τεχνολογία.

28 Φεβρουαρίου 2024

Συμπληρώνεται ένας χρόνος από την τραγωδία. Τελείται τρισάγιο στον τόπο του δυστυχήματος. Οι οικογένειες και οι φίλοι των θυμάτων αφήνουν λουλούδια δίπλα στις σιδηροδρομικές γραμμές. Πραγματοποιούνται συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα. Διαδηλωτές γράφουν τα ονόματα των θυμάτων μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Η ομάδα "Μέχρι Τέλους" στο σημείο που είναι γραμμένα τα ονόματα των νεκρών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη Eurokinissi/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

12 Μαρτίου 2024

Την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης προκαλεί η υιοθέτηση του πορίσματος που πρότεινε η Νέα Δημοκρατία στην Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά κάνουν λόγο για συγκάλυψη.

19 Μαρτίου 2024

Δεκτή έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου η αναφορά των συγγενών των θυμάτων της πολύνεκρης τραγωδίας των Τεμπών. H Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) αποφάσισε να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά που κατέθεσε εκ μέρους του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, η Μαρία Καρυστιανού.

5 Απριλίου 2025

Εκδικάστηκε η πρώτη αγωγή συγγενών θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών. Πρόκειται για τέσσερις συγγενείς του ελεγκτή του μοιραίου Intercity, που στρέφονται κατά του ΟΣΕ και της Hellenic Train. Το πρωί πραγματοποιείται δειγματοληψία στα χώματα από τον τόπο της σύγκρουσης που είχαν μεταφερθεί σε οικόπεδο στη Λάρισα.

11 Οκτωβρίου 2024

Πραγματοποιείται μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών Eurokinissi

18 Νοεμβρίου 2024

Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε από την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη, προκειμένου να ξεκαθαριστεί, τι ακριβώς έχει συμβεί με βίντεο από κάμερες ασφαλείας, που αφορούν την πορεία της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στην τραγωδία στα Τέμπη.

26 Ιανουαρίου 2025

Συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος και σε μεγάλες πόλεις για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με συνθήματα «Δεν έχω οξυγόνο» και «Κανένα έγκλημα χωρίς τιμωρία».

Εναέρια λήψη του συλλαλητηρίου για τα Τέμπη. 28 Φεβρουαρίου 2025 Eurokinissi

5 Φεβρουαρίου 2025

Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει πρόταση σύστασης ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης για τα Τέμπη και τον Χρήστο Τριαντόπουλο προκειμένου να διερευνηθεί εάν τέλεσε το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος

7 Φεβρουαρίου 2025

Μαθητικά και φοιτητικά συλλαλητήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

8 Φεβρουαρίου 2025

Τρία νέα βίντεο, τα οποία δείχνουν τα τελευταία λεπτά της πορείας της εμπορικής αμαξοστοιχίας λίγο πριν συγκρουστεί με την επιβατική, βρίσκονται στα χέρια του εφέτη ανακριτή

27 Φεβρουαρίου 2025

Δίνεται στη δημοσιότητα το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για τη διερεύνηση των αιτιών της σύγκρουσης.

28 Φεβρουαρίου 2025

Τρισάγιο στην μνήμη των 57 θυμάτων τελείται στο σημείο του δυστυχήματος στην Κοιλάδα των Τεμπών. Πολυπληθή συλλαλητήρια πραγματοποιούνται στην πλατεία Συντάγματος, στην Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις.

Κινητοποιήσεις για τα Τέμπη / Φεβρουάριος 2025 SOOC

4 Μαρτίου 2025

Με 277 θετικές ψήφους εγκρίθηκε από τη Βουλή η σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες του Χρήστου Τριαντόπουλου σχετικά με την αλλοίωση του χώρου που έγινε το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών.

8 Μαρτίου 2025

Κλιμάκιο του Πυροσβεστικού Σώματος και δικαστικοί πραγματογνώμονες βρήκαν τα τμήματα της καμπίνας της δεύτερης μηχανής της εμπορικής αμαξοστοιχίας, που είχαν μεταφερθεί σε γεωτεμάχιο του ΟΣΕ κοντά στον οικισμό Κουλούρι της Λάρισας

18 Μαρτίου 2025

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος με επιστολή του κάνει γνωστό στην Προανακριτική τη βούληση του να κριθεί από τον φυσικό δικαστή και τελικά παραπέμφθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο.

9 Απριλίου 2025

Με επιστολή του στον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο Χρήστος Παπαδημητρίου παραιτήθηκε από αναπληρωτής πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

19 Ιουνίου 2025

Με 154 ψήφους εγκρίθηκε η σύσταση προανακριτικής για πλημμέλημα, για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή. Από την μυστική ψηφοφορία απείχαν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Νέα Αριστερά.

7 Ιουλίου 2025

Την ποινική του δίωξη για να δικαστεί από τον φυσικό δικαστή ζητά ο Κώστας Αχ. Καραμανλής με υπόμνημα που υπέβαλε στην Προανακριτική για τα Τέμπη.

28 Αυγούστου 2025

Στον εφέτη ανακριτή Λάρισας, Σωτήρη Μπακαΐμη, παραδόθηκε το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη φωτιά που ακολούθησε της σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχιών στα Τέμπη, το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023.

14 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Πάνος Ρούτσι ξεκινάει απεργία πείνας προκειμένου να γίνεται δεκτό το αίτημά του για εκταφή του γιου του προκειμένου να διενεργηθούν ταυτοποίηση και τοξικολογικές εξετάσεις.

6 Οκτωβρίου 2025

Το αίτημα του Πάνου Ρούτσι γίνεται δεκτό από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας.

Ο Πάνος Ρούτσι μετά το τέλος της απεργίας πείνας. Eurokinissi

30 Οκτωβρίου 2025

Νέα αναβολή για τις 28 Νοεμβρίου στην δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό της αμαξοστοιχίας έπειτα από αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων.

7 Νοεμβρίου 2025

Αναβάλλεται για τις 3 Μαρτίου 2026 η δίκη των δύο ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που κατηγορούνται για παράβαση καθήκοντος αναφορικά με το πόρισμα τους για την καθυστέρηση εκτέλεσης της σύμβασης 717 της ΕΡΓΟΣΕ.

19 Δεκεμβρίου 2025

Διακόπτεται για Πέμπτη φορά η δίκη για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

24 Φεβρουαρίου 2026

Ολοκληρώνεται η κατάθεση του δεύτερου μάρτυρα του του πατέρα της Μάρθης, Αντώνη Ψαρόπουλου στη δίκη για τα βίντεο των Τεμπών.

Διαβάστε επίσης