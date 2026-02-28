e-ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΔΥΠΑ: Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 6 Μαρτίου - Πόσα χρήματα θα δοθούν

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης



Τα γραφεία του ΕΦΚΑ 

Eurokinissi
Συνολικά 73.597.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 87.640 δικαιούχους, από τις 2 Μαρτίου έως τις 6 Μαρτίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

- Στις 3 Μαρτίου θα καταβληθούν 297.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους για πληρωμή εξωϊδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.

- Στις 5 Μαρτίου θα καταβληθούν 14.300.000 σε 32.000 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων).

- Από τις 2 Μαρτίου έως τις 6 Μαρτίου θα καταβληθούν 16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

- 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

- 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

- 22.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.



