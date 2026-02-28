Θλίψη στη μουσική βιομηχανία: Πέθανε ο θρυλικός Neil Sedaka σε ηλικία 86 ετών

Γεννημένος στο Μπρούκλιν και απόφοιτος της φημισμένης σχολής Julliard, ο Sedaka ξεκίνησε την πορεία του ως δεινός πιανίστας

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Θλίψη στη μουσική βιομηχανία: Πέθανε ο θρυλικός Neil Sedaka σε ηλικία 86 ετών

Ο Neil Sedaka ποζάρει για μια φωτογραφία στη Νέα Υόρκη, Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012. 

FR170266 AP
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο Αμερικανός τραγουδιστής και συνθέτης Neil Sedaka, ένας από τους τελευταίους εναπομείναντες θρύλους που διαμόρφωσαν τον ήχο της δεκαετίας του '50 και του '60. Η οικογένειά του επιβεβαίωσε την είδηση με μια συγκινητική ανακοίνωση, περιγράφοντάς τον ως έναν «πραγματικό θρύλο του rock and roll και πηγή έμπνευσης για εκατομμύρια ανθρώπους».

Μια καριέρα έξι δεκαετιών


Γεννημένος στο Μπρούκλιν και απόφοιτος της φημισμένης σχολής Julliard, ο Sedaka ξεκίνησε την πορεία του ως δεινός πιανίστας. Ήδη από την εφηβεία του έγραψε την πρώτη του μεγάλη επιτυχία, το "Stupid Cupid", για την Connie Francis. Στη συνέχεια, κατέκτησε τα charts με διαχρονικά τραγούδια όπως τα "Calendar Girl", "Bad Blood" και "Laughter in the Rain". Παρά την κάμψη που γνώρισε η καριέρα του κατά τη διάρκεια της «Βρετανικής Εισβολής» των '60s, κατάφερε να επιστρέψει θριαμβευτικά στα Top 10 το 1975, γράφοντας το εμβληματικό "Love Will Keep Us Together" για τους Captain & Tennille.

Η αγάπη για την κλασική μουσική και το Broadway

Ο Sedaka δεν ήταν μόνο ένας pop star, αλλά ένας ολοκληρωμένος μουσικός με πέντε υποψηφιότητες για Grammy. Συνεργάστηκε στενά με τη δισκογραφική εταιρεία του Elton John τη δεκαετία του '70, ενώ ποτέ δεν έκρυψε την αγάπη του για την κλασική μουσική. Σε συνέντευξή του στο BBC το 2012, είχε δηλώσει πως το να παίζει κλασικά έργα στο Royal Albert Hall ήταν «τροφή για την ψυχή», αλλά η μεγαλύτερη ανταμοιβή του ήταν να ταξιδεύει στον κόσμο ερμηνεύοντας τους δικούς του στίχους.

«Ήταν ένας απίστευτος άνθρωπος που θα μας λείψει βαθιά», ανέφερε η οικογένειά του, χωρίς να αποκαλύψει τα αίτια του θανάτου του. Ο Neil Sedaka αφήνει πίσω του μια τεράστια κληρονομιά, έχοντας γράψει μερικές από τις πιο αναγνωρίσιμες μελωδίες στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα:Ποιες οι προϋποθέσεις και ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ

03:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΔΥΠΑ: Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 6 Μαρτίου - Πόσα χρήματα θα δοθούν

03:20ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Άρση των κυρώσεων σε βάρος της οργάνωσης του Αλ Σαρά στη Συρία

03:00LIFESTYLE

Θλίψη στη μουσική βιομηχανία: Πέθανε ο θρυλικός Neil Sedaka σε ηλικία 86 ετών

02:30ΚΟΣΜΟΣ

Βολιβία: Συνετρίβη μεταγωγικό αεροσκάφος του στρατού - Τουλάχιστον 15 νεκροί

02:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στηρίζουν το «δικαίωμα» του Πακιστάν να αμύνεται έναντι των Ταλιμπάν

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Για 110 δισ. δολάρια αγόρασε την Warner Bros η Paramount - Δεν ανέβηκε πάνω από τα 86 το Netflix

01:15ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Κόκκινη γραμμή» ο εμπλουτισμός ουρανίου - Ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης

00:50ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Την ίδια ημέρα ήλθαν στον κόσμο το «μωρό-γίγαντας» των 6 κιλών και το το μόλις 1,8 κιλών βρέφος

00:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Εντολή να σταματήσει αμέσως η χρήση του Claude της Anthropic από την κυβέρνηση

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ο ποδηλάτης που κάνει τον γύρο της Ευρώπης και ψηφίζει Κρήτη

23:46LIFESTYLE

Ντέιβιντ Γκέτα για τη νεογέννητη κόρη του: «Το πιο όμορφο μυστικό μας»

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Δάσκαλος έπιασε μαθητή από τον λαιμό – Η μητέρα του παιδιού κατήγγειλε το περιστατικό

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 28 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοκίνητο με ισραηλινή σημαία έπεσε πάνω σε πεζούς στην Αίγυπτο - Έξι τραυματίες

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία-Σλοβακία: Συμφωνία για συνάντηση Ζελένσκι-Φίτσο μετά την ένταση για το ρωσικό πετρέλαιο

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρουσιάζει τη κόρη του, «διάδοχο του θρόνου», σε μια παράξενη εκδήλωση

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το Silver Alert αποκάλυψε τη σκληρή πραγματικότητα του Μαρίνου – 35 μέρες μέσα σε ένα αμάξι

22:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Αταμάν μετά τη νίκη της Τουρκίας: «Γελοίο καλεντάρι»!

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Εξωτερικός φρουρός φυλακών συνελήφθη με ναρκωτικά στα Τρίκαλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αδιανόητη τραγωδία στο Ηράκλειο: Τους έκλεψαν 1 εκ. ευρώ με τηλεφωνική απάτη - Αυτοκτόνησε το θύμα

21:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 27/2/26: Ένα τυχερό δελτίο κερδίσει 74,8 εκατ. ευρώ

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το Silver Alert αποκάλυψε τη σκληρή πραγματικότητα του Μαρίνου – 35 μέρες μέσα σε ένα αμάξι

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 28 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

21:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λουτράκι: Αυτός είναι ο 17χρονος που έπεσε νεκρός από μαχαιριές

17:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Δεν θέλει να έχει καμία επικοινωνία με τους γονείς της - Πού έμενε στο Βερολίνο

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Βίντεο ντοκουμέντο από καβγά πατέρα και γιου πριν τη δολοφονία - Ο 50χρονος χτυπά τον ανήλικο

20:45ΕΛΛΑΔΑ

«Ελ.Βενιζέλος»: Η Μαρία Λαδά ιδρυτικό στέλεχος της ένωσης ΑμεΑ «Υπερίων» η γυναίκα που σκοτώθηκε

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη, 3 χρόνια μετά: «Όπως πονώ εγώ να πονέσεις κι εσύ, αυτό είναι δικαιοσύνη», λέει στο Newsbomb.gr ο Χρήστος Χούπας

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Αμαζόνιος: Το νεογέννητο αγοράκι που διασώζει φυλή... τριών γυναικών από την εξαφάνιση

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσοι εξάλειψαν «Ουκρανή Αμαζόνα» - Νεκρή 31χρονη ελεύθερη σκοπευτής

02:30ΚΟΣΜΟΣ

Βολιβία: Συνετρίβη μεταγωγικό αεροσκάφος του στρατού - Τουλάχιστον 15 νεκροί

03:00LIFESTYLE

Θλίψη στη μουσική βιομηχανία: Πέθανε ο θρυλικός Neil Sedaka σε ηλικία 86 ετών

22:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Αταμάν μετά τη νίκη της Τουρκίας: «Γελοίο καλεντάρι»!

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ο ποδηλάτης που κάνει τον γύρο της Ευρώπης και ψηφίζει Κρήτη

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες είναι οι πιο ομιλούμενες γλώσσες στον κόσμο - Πού κατατάσσεται η ελληνική

00:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Εντολή να σταματήσει αμέσως η χρήση του Claude της Anthropic από την κυβέρνηση

20:13ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Τραμπ για Ιράν: Δεν θέλω να επιτεθώ, αλλά μερικές φορές πρέπει

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρουσιάζει τη κόρη του, «διάδοχο του θρόνου», σε μια παράξενη εκδήλωση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ