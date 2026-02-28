Θλίψη στη μουσική βιομηχανία: Πέθανε ο θρυλικός Neil Sedaka σε ηλικία 86 ετών

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο Αμερικανός τραγουδιστής και συνθέτης Neil Sedaka, ένας από τους τελευταίους εναπομείναντες θρύλους που διαμόρφωσαν τον ήχο της δεκαετίας του '50 και του '60. Η οικογένειά του επιβεβαίωσε την είδηση με μια συγκινητική ανακοίνωση, περιγράφοντάς τον ως έναν «πραγματικό θρύλο του rock and roll και πηγή έμπνευσης για εκατομμύρια ανθρώπους».

Μια καριέρα έξι δεκαετιών



Γεννημένος στο Μπρούκλιν και απόφοιτος της φημισμένης σχολής Julliard, ο Sedaka ξεκίνησε την πορεία του ως δεινός πιανίστας. Ήδη από την εφηβεία του έγραψε την πρώτη του μεγάλη επιτυχία, το "Stupid Cupid", για την Connie Francis. Στη συνέχεια, κατέκτησε τα charts με διαχρονικά τραγούδια όπως τα "Calendar Girl", "Bad Blood" και "Laughter in the Rain". Παρά την κάμψη που γνώρισε η καριέρα του κατά τη διάρκεια της «Βρετανικής Εισβολής» των '60s, κατάφερε να επιστρέψει θριαμβευτικά στα Top 10 το 1975, γράφοντας το εμβληματικό "Love Will Keep Us Together" για τους Captain & Tennille.

Η αγάπη για την κλασική μουσική και το Broadway

Ο Sedaka δεν ήταν μόνο ένας pop star, αλλά ένας ολοκληρωμένος μουσικός με πέντε υποψηφιότητες για Grammy. Συνεργάστηκε στενά με τη δισκογραφική εταιρεία του Elton John τη δεκαετία του '70, ενώ ποτέ δεν έκρυψε την αγάπη του για την κλασική μουσική. Σε συνέντευξή του στο BBC το 2012, είχε δηλώσει πως το να παίζει κλασικά έργα στο Royal Albert Hall ήταν «τροφή για την ψυχή», αλλά η μεγαλύτερη ανταμοιβή του ήταν να ταξιδεύει στον κόσμο ερμηνεύοντας τους δικούς του στίχους.

«Ήταν ένας απίστευτος άνθρωπος που θα μας λείψει βαθιά», ανέφερε η οικογένειά του, χωρίς να αποκαλύψει τα αίτια του θανάτου του. Ο Neil Sedaka αφήνει πίσω του μια τεράστια κληρονομιά, έχοντας γράψει μερικές από τις πιο αναγνωρίσιμες μελωδίες στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής.

