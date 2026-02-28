Βολιβία: Συνετρίβη μεταγωγικό αεροσκάφος του στρατού

Πλάνα από τον τόπο της συντριβής δείχνουν το αεροσκάφος να έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς

Βολιβία: Συνετρίβη μεταγωγικό αεροσκάφος του στρατού
X-Screenshot
Μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου Hercules της πολεμικής αεροπορίας της Βολιβίας συνετρίβη χθες Παρασκευή το απόγευμα (τοπική ώρα) στην πόλη Ελ Άλτο, κοντά στην πρωτεύουσα Λα Πας, μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας των Άνδεων.

Πλάνα από τον τόπο της συντριβής δείχνουν το αεροσκάφος να έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς, πάντως κατά τις πρώτες πληροφορίες μόνο ένας άνθρωπος έχει τραυματιστεί και διακομιστεί σε νοσοκομείο.

