Βολιβία: Συνετρίβη μεταγωγικό αεροσκάφος του στρατού

Μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου Hercules της πολεμικής αεροπορίας της Βολιβίας συνετρίβη χθες Παρασκευή το απόγευμα (τοπική ώρα) στην πόλη Ελ Άλτο, κοντά στην πρωτεύουσα Λα Πας, μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας των Άνδεων.

#Último: Un avión cae en la ciudad de #ElAlto, sector puente Bolivia, altura Costanera, impactando con vehículos. Se reportan heridos y varios vehículos dañados pic.twitter.com/DFyl69MvZe — Wilson Coronel (@Wilson_Coronel_) February 27, 2026

Πλάνα από τον τόπο της συντριβής δείχνουν το αεροσκάφος να έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς, πάντως κατά τις πρώτες πληροφορίες μόνο ένας άνθρωπος έχει τραυματιστεί και διακομιστεί σε νοσοκομείο.

Διαβάστε επίσης