Αεροσκάφος διακομιδής ασθενών συνετρίβη στην Ινδία - Επτά οι επιβαίνοντες

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Ινδίας ανακοίνωσε απόψε ότι ένα αεροσκάφος αεροδιακομιδής ασθενών, στο οποίο επέβαιναν συνολικά επτά άνθρωποι, συνετρίβη στο κρατίδιο Τζαρκχάντ.

Το αεροσκάφος Beechcraft ⁠C90 της εταιρείας Redbird Airways, είχε απογειωθεί από το Ράντσι του Τζαρχάντ στις 19:11, τοπική ώρα, με πέντε επιβάτες και δύο μέλη πληρώματος. Στη συνέχεια ζήτησε να αλλάξει πορεία, λόγω της κακοκαιρίας και ακολούθως χάθηκε η επικοινωνία και το στίγμα του στο ραντάρ, ανέφερε η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας (DGCA) στην ανακοίνωσή της.

On Monday evening, a medical evacuation mission turned tr@gic when a Redbird Airways air ambulance crashed in the dense forests of Chatra, Jharkhand. The aircraft, a Beechcraft King Air C90 carrying seven people from Ranchi to Delhi, l0st radar contact at 7:34 PM, just 23 minutes… pic.twitter.com/1WembuWsw7 — The Logical Indian (@LogicalIndians) February 23, 2026

Μια ομάδα διασωστών βρίσκεται στο σημείο της συντριβής, πρόσθεσε. Δεν είναι σαφές προς το παρόν αν υπάρχουν επιζώντες.

Διαβάστε επίσης