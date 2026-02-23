Αεροσκάφος διακομιδής ασθενών συνετρίβη στην Ινδία - Επτά οι επιβαίνοντες

Το αεροσκάφος Beechcraft ⁠C90 ζήτησε να αλλάξει πορεία λόγω της κακοκαιρίας και ακολούθως χάθηκε η επικοινωνία

Αεροσκάφος διακομιδής ασθενών συνετρίβη στην Ινδία - Επτά οι επιβαίνοντες
Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Ινδίας ανακοίνωσε απόψε ότι ένα αεροσκάφος αεροδιακομιδής ασθενών, στο οποίο επέβαιναν συνολικά επτά άνθρωποι, συνετρίβη στο κρατίδιο Τζαρκχάντ.

Το αεροσκάφος Beechcraft ⁠C90 της εταιρείας Redbird Airways, είχε απογειωθεί από το Ράντσι του Τζαρχάντ στις 19:11, τοπική ώρα, με πέντε επιβάτες και δύο μέλη πληρώματος. Στη συνέχεια ζήτησε να αλλάξει πορεία, λόγω της κακοκαιρίας και ακολούθως χάθηκε η επικοινωνία και το στίγμα του στο ραντάρ, ανέφερε η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας (DGCA) στην ανακοίνωσή της.

Μια ομάδα διασωστών βρίσκεται στο σημείο της συντριβής, πρόσθεσε. Δεν είναι σαφές προς το παρόν αν υπάρχουν επιζώντες.

