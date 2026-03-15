Τροχαίο έξω από τη Βουλή: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της φονικής σύγκρουσης

Σοκάρει το βίντεο-ντοκουμέντο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, από τη στιγμή της φονικής σύγκρουσης του τροχαίου που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, έξω από τη Βουλή.

Ήταν λίγο μετά τις 5:30 τα ξημερώματα, όταν αστυνομικός που επέβαινε σε μηχανή βρισκόταν στην οδό Ακαδημίας, στο φανάρι της συμβολής με τη Βασιλίσσης Σοφίας. Ο αστυνομικός παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη και ξεκίνησε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα της Βασιλίσσης Σοφίας, μέχρι που συγκρούστηκε σφοδρά με τον 63χρονο οδηγό μηχανής που κινούνταν κανονικά στο ρεύμα του, ο οποίες μερικές ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Το βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης είναι αποκαλυπτικό όσον αφορά τις παραβάσεις του αστυνομικού, ο οποίος όχι απλά παραβίασε το κόκκινο φανάρι και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, αλλά κινούνταν και με μεγάλη ταχύτητα.

Η οικογένεια του άτυχου 63χρονου στέλνει το δικό της μήνυμα μέσα από την εκπομπή του MEGA, αναφέροντας: «Μοναδική απαίτηση και αταλάντευτη θέση της οικογένειας είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θα εξαντλήοσυμε κάθε νόμιμο μέσο για την αποκάλυψη της πλήρους αλήθειας και την παραπομπή παντός υπαιτίου. Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η ποινική δίωξη και η παραδειγματική τιμωρία του υπαίτιου οδηγού, οι ενέργειες του οποίου στέρησαν τη ζωή από έναν νέο άνθρωπο. Θα παρακολουθούμε στενά τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, προκειμένου να αποδοθεί το δίκαιο που αναλογεί στη μνήμη του συγγενή μας».

Ο κατηγορούμενος αστυνομικός έχει συλληφθεί και την Τρίτη αναμένεται να βρεθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης για να απολογηθεί.

Σημειώνεται ότι, στο ίδιο σημείο, πέντε χρόνια πριν, στις 14 Μαρτίου του 2021, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο ο 23χρονος φοιτητής Ιάσονας Λαλαούνης, ο οποίος επίσης είχε συγκρουστεί με αστυνομικό.

Διαβάστε επίσης