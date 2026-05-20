Καιρός: Ήρθε για να μείνει η αστάθεια – Πού και πότε θα σημειωθούν ισχυρές βροχές

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Εύβοια, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με βροχές ή όμβρους και τις πρωινές ώρες κατά τόπους σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση.
Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Αρναούτογλου: Με ανοιξιάτικες «εκπλήξεις» ο καιρός

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως κλασική ανοιξιάτικη θα είναι η εικόνα του καιρού τις επόμενες ημέρες, με αρκετό ήλιο, αλλά από το μεσημέρι και μετά θα αναπτύσσονται νεφώσεις με τοπικές μπόρες. Δεν θα σημειωθεί κάποια οργανωμένη κακοκαιρία, αλλά ανοιξιάτικες «καταιγιδοεκπλήξεις», αρκετός βοριάς στα πελάγη, ενώ προς το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία φαίνεται να σημειώνει μικρή πτώση.

Η Τετάρτη θα ξεκινήσει με κάποιες τοπικές μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά.

Η Πέμπτη, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, θα έχει από το πρωί αστάθεια στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και στην Πελοπόννησο. Βαθμιαία, η αστάθεια θα επεκταθεί και στα υπόλοιπα ορεινά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας, πριν εξασθενήσει προς το βράδυ.

Η Παρασκευή θα κυλήσει με αρκετή αστάθεια σχεδόν σε όλη την ηπειρωτική χώρα. Προς το βράδυ, η κακοκαιρία θα μετακινηθεί προς τα ανατολικά τμήματα της χώρας, όπως το βορειοανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι ψυχρός για την εποχή και βροχερός σχεδόν σε όλη την επικράτεια. Η κακοκαιρία θα διατηρηθεί μέχρι το βράδυ στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 20 Μαΐου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με βροχές ή όμβρους και βελτίωση από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα, κυρίως στα ορεινά.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 09 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.
Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 και τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες τις πρώτες πρωινές ώρες νεφώσεις με βροχές ή όμβρους και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα γρήγορα θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημεριανές ώρες, κυρίως στα ορεινά.
Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα θαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Παροδικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρωινές κυρίως ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα.
Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Παροδικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρωινές κυρίως ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Παροδικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρωινές κυρίως ώρες, οπότε θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Βελτίωση από το απόγευμα.
Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα, κυρίως στα ορεινά.
Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21-05-2026

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανώς να εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών.
Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κατά τόπους και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 26 με 28 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-05-2026

Στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες, κυρίως στα ηπειρωτικά και την Κρήτη από το μεσημέρι, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα στα ανατολικά θα ενταθούν.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23-05-2026

Στα ανατολικά άστατος καιρός με κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες.
Στα δυτικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24-05-2026

Στα ανατολικά κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και το μεσημέρι-απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά.
Στα δυτικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

