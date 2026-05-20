Τραμπ: Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει «πολύ γρήγορα» – «Θέλουν τόσο πολύ να κάνουν συμφωνία…»

Η αμερικανική Γερουσία εξετάζει ψήφισμα που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του προέδρου, απαιτώντας έγκριση από το Κογκρέσο για στρατιωτική εμπλοκή κατά του Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει «πολύ γρήγορα», εκφράζοντας αισιοδοξία πως μπορεί να υπάρξει συμφωνία με την Τεχεράνη χωρίς περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση.

Μιλώντας το απόγευμα της Τρίτης (ξημερώματα Τετάρτης ώρα Ελλάδας) σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο παρουσία Αμερικανών βουλευτών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι το Ιράν επιθυμεί πλέον συμφωνία.

«Θέλουν τόσο πολύ να κάνουν συμφωνία. Έχουν κουραστεί από όλο αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ επανέλαβε παράλληλα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Έχουν στο μυαλό τους τα πυρηνικά, και δεν πρόκειται να τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», ανέφερε.

«Θα τελειώσει πολύ γρήγορα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι οι ΗΠΑ έχουν διαχειριστεί αποτελεσματικά τη σύγκρουση μέχρι στιγμής.

«Κάναμε τρομερά καλή δουλειά. Και πιστεύω ότι θα τελειώσουμε με αυτό πολύ γρήγορα», είπε.

"We're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. They're tired of this"



President Trump predicts a deal to end the war with Iran is going to happen "fast" — and that oil prices will plummet when the agreement is reached.

— Fox News (@FoxNews) May 19, 2026



Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι η κρίση θα κλείσει «με έναν πολύ καλό τρόπο», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Οι δηλώσεις του έρχονται ενώ συνεχίζονται οι παρασκηνιακές επαφές ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, με επίκεντρο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, την άρση κυρώσεων και την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.

Πίεση και από το Κογκρέσο

Την ίδια ώρα, η αμερικανική Γερουσία – όπου οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούν την πλειοψηφία – προχώρησε στην προώθηση ψηφίσματος για τις πολεμικές εξουσίες του προέδρου.

Το σχέδιο προβλέπει τον τερματισμό της αμερικανικής στρατιωτικής εμπλοκής κατά του Ιράν, εκτός εάν ο πρόεδρος λάβει ρητή έγκριση από το Κογκρέσο.

Η πρωτοβουλία αντανακλά την αυξανόμενη πολιτική πίεση στο εσωτερικό των ΗΠΑ προκειμένου να αποφευχθεί μια παρατεταμένη πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

