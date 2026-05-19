Αρχαία απολιθώματα της Αρκτικής αποκαλύπτουν τρία είδη θηλαστικών που επέζησαν στο σκοτάδι

Μία ακόμα απόδειξη για την ύπαρξη χερσαίας γέφυρας μεταξύ Ασίας - Βόρειας Αμερικής που βοήθησε στη μετανάστευση ειδών

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

  • Τρία νέα είδη θηλαστικών, που ζούσαν πριν από 73 εκατομμύρια χρόνια στην Αρκτική, ανακαλύφθηκαν μέσω απολιθωμένων δοντιών στη βόρεια Αλάσκα.
  • Αυτά τα είδη ανήκουν στην εξαφανισμένη ομάδα πολυθυλακικών, που επιβίωσαν για πάνω από 100 εκατομμύρια χρόνια, ακόμα και μετά την πρόσκρουση αστεροειδούς που εξαφάνισε τους μη πτηνόμορφους δεινόσαυρους.
  • Τα διαφορετικά σχήματα δοντιών υποδεικνύουν ποικιλία στη διατροφή τους, γεγονός που πιθανώς βοήθησε στην επιβίωσή τους σε συνθήκες περιορισμένης τροφής.
  • Η παρουσία συγγενικού είδους στη Μογγολία δείχνει ότι οι πρόγονοί τους μετανάστευσαν από την Ασία στη Βόρεια Αμερική μέσω χερσαίου διαδρόμου πριν από περίπου 92 εκατομμύρια χρόνια.
  • Η μελέτη αναθεωρεί την άποψη ότι οι πολικές περιοχές είχαν δευτερεύοντα ρόλο στην εξέλιξη των θηλαστικών, δείχνοντας ότι φιλοξενούσαν μοναδικά προσαρμοσμένα είδη.
H εικόνα της σημερινής Αρκτικής είναι πολύ διαφορετική από εκείνη πριν από 70 εκατομμύρια χρόνια,έναν τοπό «ζωντανό» για μερικά από τα αρχαία θηλαστικά της Γης.

Σε μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences, ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κολοράντο στο Μπόλντερ και συνεργάτες τους περιγράφουν τρία μέχρι τώρα άγνωστα είδη θηλαστικών που μοιάζουν με τρωκτικά, τα οποία κάποτε έτρεχαν δίπλα στους δεινόσαυρους σε αυτό που σήμερα είναι η βόρεια Αλάσκα.

Διαπίστωσαν ότι ορισμένοι από τους προγόνους αυτών των πλασμάτων είχαν ταξιδέψει από τη σημερινή Μογγολία, στην Ανατολική Ασία, αμφισβητώντας μια μακροχρόνια παραδοχή ότι οι πολικές περιοχές διαδραμάτιζαν μόνο δευτερεύοντα ρόλο στην εξέλιξη.

Η Τζέινλιν Έμπερλε, κύρια συγγραφέας, καθηγήτρια στο Τμήμα Γεωλογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Κολοράντο, μαζί με την Σάρα Σέλι στο Πανεπιστήμιο του Λίνκολν στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι συνεργάτες τους ονόμασαν τα τρία είδη Camurodon borealis, που μεταφράζεται περίπου ως «Βόρειο καμπυλωτό δόντι», Qayaqgruk peregrinus, ή «ο μικρός περιπλανώμενος ήρωας», και Kaniqsiqcosmodon polaris, που σημαίνει «πολικό δόντι διακοσμημένο με παγετό».

Η ομάδα ταυτοποίησε τα ζώα χρησιμοποιώντας απολιθωμένα δόντια που ανακαλύφθηκαν στο Σχηματισμό Prince Creek, ο οποίος βρίσκεται κοντά στην κορυφή του κόσμου στον Αρκτικό Κύκλο. Ο απολιθωμένος χώρος χρονολογείται πριν από 73 εκατομμύρια χρόνια. Ακόμη και τότε, η περιοχή βίωνε μήνες σκοταδιού τον χειμώνα, παγωμένες θερμοκρασίες και πιθανή εποχική έλλειψη τροφής. Ωστόσο, αυτά τα μικρά πλάσματα ευδοκιμούσαν.

«Αυτά τα τρία νέα είδη θηλαστικών προστίθενται σε ένα αυξανόμενο σώμα αποδεικτικών στοιχείων ότι αυτή η αρχαία αρκτική περιοχή ήταν το σπίτι μοναδικών ειδών προσαρμοσμένων στον πολικό κόσμο», δήλωσε ο Πάτρικ Ντρουκενμίλερ, συν-συγγραφέας από το Πανεπιστήμιο της Αλάσκας.

Και τα τρία ζώα ανήκουν σε μια εξαφανισμένη ομάδα θηλαστικών. Με μέγεθος περίπου μεταξύ ποντικιού και αρουραίου, τα πολυθυλακικά ήταν η ομάδα θηλαστικών με τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής που είναι γνωστή στην ιστορία της Γης.

Επέζησαν για περισσότερα από 100 εκατομμύρια χρόνια, από την Ιουρασική Περίοδο μέχρι το τέλος της Ηώκαινου Εποχής, περίπου 35 εκατομμύρια χρόνια πριν. Επιβίωσαν ακόμη και από την πρόσκρουση του αστεροειδούς που εξόντωσε όλους τους μη πτηνόμορφους δεινόσαυρους. Συγκριτικά, οι σύγχρονοι άνθρωποι (Homo sapiens) υπάρχουν μόνο για περίπου 300.000 χρόνια.

Οι επιστήμονες αναρωτιούνται εδώ και καιρό τι επέτρεψε στα πολυθυλακικά να επιβιώσουν περισσότερο από πολλά άλλα θηλαστικά, και αυτά τα δόντια τους έδωσαν μια ένδειξη.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν εντυπωσιακές διαφορές στο σχήμα των δοντιών μεταξύ των τριών ειδών, γεγονός που υποδηλώνει ότι πιθανότατα έτρωγαν διαφορετικά τρόφιμα.

Το C. borealis είχε δόντια φυτοφάγων, ενώ το Q. peregrinus ήταν παμφάγο και πιθανώς τρέφονταν με έντομα καθώς και με κάποια φυτά. Το K. polaris, επίσης, φαίνεται να ήταν παμφάγο, αλλά ίσως έτρωγε κυρίως φυτά.

Σε μια περιοχή με περιορισμένη τροφή, η ικανότητα να εξελιχθούν και να διαμορφώσουν τη δική τους διατροφή μπορεί να βοήθησε διαφορετικά είδη πολυθυλακικών να συνυπάρξουν. Αυτή η προσαρμοστικότητα μπορεί επίσης να τους βοήθησε να επιβιώσουν από την πρόσκρουση του αστεροειδούς, είπε η Σέλι.

Αυτή η ανακάλυψη βοηθά επίσης να σχηματιστεί μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της αρχαίας Αρκτικής.

Η ομάδα διαπίστωσε ότι το Q. peregrinus, είναι στενά συνδεδεμένο με ένα είδος που βρίσκεται στη σημερινή Μογγολία, υποδηλώνοντας ότι οι πρόγονοι του ταξίδεψαν από την Ασία στη Βόρεια Αμερική. Η Σέλι υπολόγισε ότι αυτή η διασπορά συνέβη περίπου 92 εκατομμύρια χρόνια πριν, καθιστώντας την ένα από τα παλαιότερα γνωστά παραδείγματα θηλαστικών που διέσχισαν τις ηπείρους.

«Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε ένας χερσαίος διάδρομος μεταξύ της Ασίας και της Βόρειας Αμερικής, μέσω του οποίου μπορούσαν να περάσουν αυτά τα μικρά θηλαστικά», είπε ο Eberle. «Και αυτή η χερσαία γέφυρα ήταν ήδη αρκετά ενεργή ήδη από 90 εκατομμύρια χρόνια πριν».

