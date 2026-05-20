Λίβανος: Τουλάχιστον 10 νεκροί από ισραηλινό πλήγμα στην περιοχή της Τύρου

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους τρεις γυναίκες και τρία παιδιά, εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στον νότιο Λίβανο παρά την υποτιθέμενη εκεχειρία, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.

May 19, 2026



«Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη Ντέιρ Κανούν αλ Ναχρ, στην περιοχή της Τύρου, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 10 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών και τριών γυναικών, καθώς και τρεις τραυματίες, μεταξύ αυτών ένα παιδί», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας το οποίο καταγγέλλει «σφαγή αμάχων».