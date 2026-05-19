Κρήτη: Ο 13χρονος «μάγος» της λύρας που ξεσήκωσε έναν ολόκληρο γάμο
Ένας 13χρονος πήρε το κέφι ενός γάμου στις πλάτες του και απέδειξε πως η παράδοση του νησιού περνάει σε σίγουρα χέρια.
Το σκηνικό εκτυλίχθηκε το περασμένο Σάββατο όπου στο κέντρο του γάμου ο 13χρονος δεξιοτέχνης της λύρας με καταγωγή από τον Ζαρό, κατάφερε να κλέψει την παράσταση και να αφήσει άφωνους τους καλεσμένους.
