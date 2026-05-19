Διαρρήκτης σφήνωσε 10 ώρες στον τοίχο καφετέριας - Τον άκουσαν κατά τύχη αστυνομικοί

Με τον πιο άδοξο τρόπο φαίνεται πως έβαλε τέλος στην καριέρα του ένας διαρρήκτης, στη Βόρεια Καλιφόρνια, αφού κατέληξε σφηνωμένος μέσα στον τοίχο μιας καφετέριας, φωνάζοντας βοήθεια και χωρίς κανένας από το προσωπικό να του δίνει σημασία.

Μέσα στην ατυχία του στάθηκε τυχερός, καθώς αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο για τον πρωινό καφέ τους, άκουσαν θορύβους μέσα από τον τοίχο. Το σοκ ήρθε όταν χτύπησαν τον τοίχο και άκουσαν τον άνδρα να χτυπάει πίσω.

Οι έκπληκτοι αστυνομικοί κάλεσαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία η οποία άνοιξε τον τοίχο για να απελευθερώσει τον άνδρα. Ο φερόμενος διαρρήκτης ταυτοποιήθηκε ως Ισάακ Βαλένθια και πληροφορίες αναφέρουν πως φαίνεται να γλίστρησε από την οροφή των κοντινών κινηματογράφων το βράδυ της Κυριακής, πριν παγιδευτεί για 10 ώρες μεταξύ της καφετέριας και του κινηματογράφου, σύμφωνα με το KSBW.

A 29-year-old man who was rescued Sunday after becoming trapped in a wall void space near Brewjee and Maya Cinemas in Salinas was later arrested on suspicion of burglary, according to Salinas police.



«Δεν ξεκινά κάθε διάσωση με φώτα και σειρήνες. Μερικές φορές ξεκινά με ένα ζευγάρι αξιωματικών νεκροταφείου [βάρδιας] που προσπαθούν να πάρουν καφέ πριν τελειώσουν τη βάρδια τους», έγραψε το Αστυνομικό Τμήμα σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο 29χρονος Βαλένθια αξιολογήθηκε ιατρικά πριν κρατηθεί στη φυλακή της κομητείας του Μοντερέι με την κατηγορία της διάρρηξης. Οι πυροσβέστες χρειάστηκε να κόψουν τον τοίχο έξω από το κατάστημα και ένα στρώμα τσιμεντόλιθου και τσιμέντου για να τον απελευθερώσουν.

Η εγγύηση του έχει οριστεί στα 10.000 δολάρια, σύμφωνα με το KSBW.