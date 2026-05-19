Premier League: Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε δώρο τον τίτλο - Πρωταθλήτρια μετά από 22 χρόνια η Άρσεναλ

Η Άρσεναλ είναι η πρωταθλήτρια Αγγλίας για τη σεζόν 2025-26, επιστρέφοντας στο «θρόνο» της Premier League μετά από απουσία 22 χρόνων!

Για να τα καταφέρει πριν ακόμα διεξαχθεί η τελευταία αγωνιστική, πήρε το «δώρο» από την Μάντσεστερ Σίτι, η οποία έμεινε στο 1-1 με την Μπόρνμουθ στο «Βιτάλιτι» και έμεινε στο -4 από τους «κανονιέρηδες».

Οι γηπεδούχοι, μάλιστα, με αυτόν τον βαθμό εξασφάλισαν την συμμετοχή της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση (Europa League) για πρώτη φορά στην Ιστορία τους.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον 20χρονο Τζούνιορ Κρουπί για να ισοφαρίσει στο 95΄ ο Έρλινγκ Χάλαντ.

Έτσι, η «κόκκινη αρμάδα» του Μίκελ Αρτέτα έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου, πανάξια, μιας και ήταν η καλύτερη ομάδα στη διάρκεια της σεζόν.

Με τους Ράγια (37/37 ματς), Θουμπιμέντι (37/37), Ράις (36) και Γκιόκερες να σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος από πλευράς συμμετοχών, τον Γκιόκερες να είναι πρώτος σκόρερ με 14 γκολ, τους Έζε, Σάκα να ακολουθούν με 7 και ασφαλώς με την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος (μόλις 26 γκολ παθητικό), ο σύλλογος του βορείου Λονδίνου είναι στην κορυφή και οι φίλοι του ετοιμάζονται για το μεγάλο πάρτι.

Η αποψινή εξέλιξη ήταν ό,τι καλύτερο για την Άρσεναλ, καθώς το τελευταίο ματς τη σεζόν με την Κρίσταλ Πάλας (24/5) αποκτά διαδικαστικό χαρακτήρα και η ομάδα θα εστιάσει απόλυτα στον τελικό του Champions League εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν στις 30 Μαϊου στη Βουδαπέστη.