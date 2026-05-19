Τηλεφωνική επικοινωνία Φον Ντερ Λάιεν - Ερντογάν: Ιράν, Ανατολική Μεσόγειος, Κυπριακό στην ατζέντα

«Η ΕΕ εκτιμά τις προσπάθειες της Τουρκίας για αποκλιμάκωση και μια διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης με το Ιράν», υποστήριξε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την οποία συζητήθηκαν επίσης η Ανατολική Μεσόγειος και το Κυπριακό.

Very good call with President @RTErdogan.



Türkiye is a key partner in a region in turmoil.



Our interests converge; keeping trade routes open, energy flowing and supply chains stable.



We will continue working closely together on these priorities.



The EU appreciates Türkiye’s… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 19, 2026

Η Πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε μέσω του «Χ», ότι είχε σήμερα μια «πολύ καλή» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Ερντογάν και στη συνέχεια ανέφερε τα εξής:

«Η Τουρκία είναι βασικός εταίρος σε μια περιοχή που βρίσκεται σε αναταραχή. Τα συμφέροντά μας συγκλίνουν: διατηρώντας ανοιχτές τις εμπορικές οδούς, τη ροή ενέργειας και τις αλυσίδες εφοδιασμού σταθερές. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά σε αυτές τις προτεραιότητες. Η ΕΕ εκτιμά τις προσπάθειες της Τουρκίας να υποστηρίξει την αποκλιμάκωση και μια διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης με το Ιράν. Συζητήσαμε επίσης για την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό. Υπογραμμίσαμε τη σημασία των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας. Η ΕΕ είναι έτοιμη να υποστηρίξει τη διαδικασία υπό την ηγεσία του ΟΗΕ σε όλα τα στάδια».

Διαβάστε επίσης