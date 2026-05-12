Bloomberg: Δυσαρεστημένη η ΕΕ με την υπερβολική εξουσία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η λήψη αποφάσεων περιορίζεται στον πολύ στενό κύκλο συνεργατών της, με τους επικριτές της να υποστηρίζουν το στυλ ηγεσίας της φον ντερ Λάιεν ως υπερβολικά συγκεντρωτικό και επικεντρωμένο στον προσωπικό έλεγχο 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Αυξανόμενη δυσαρέσκεια επικρατεί στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη διακυβέρνηση της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σύμφωνα με το Bloomberg, που επικαλείται άτομα που γνωρίζουν τις εσωτερικές λειτουργίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ισχυρίζονται πως η φον ντερ Λάιεν συγκεντρώνει τη λήψη αποφάσεων σε στενό κύκλο, περιορίζοντας τη συμμετοχή άλλων μελών της επιτροπής. Μια τέτοια προσέγγιση, λένε οι επικριτές, επιβαρύνει υπερβολικά το γραφείο της και μειώνει την προσοχή σε βασικά οικονομικά ζητήματα.

Σημειώνεται ότι στις Βρυξέλλες, ορισμένα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αισθάνονται ουσιαστικά απομακρυσμένα από σημαντικές διαδικασίες, ενώ οι αποφάσεις λαμβάνονται όλο και περισσότερο απευθείας από την ομάδα της.

Πηγές περιγράφουν το στυλ ηγεσίας της φον ντερ Λάιεν ως υπερβολικά συγκεντρωτικό και επικεντρωμένο στον προσωπικό έλεγχο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ένα τέτοιο μοντέλο διαχείρισης προκαλεί ήδη συνέπειες με τη μορφή καθυστερήσεων στην υιοθέτηση σημαντικών πρωτοβουλιών - συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ένωσης.

Κριτική ακούγεται επίσης από εξωτερικούς συμμετέχοντες. Τον Απρίλιο, όπως σημειώθηκε, οι πρώην συνάδελφοι της φον ντερ Λάιεν στη συντηρητική παράταξη του CDU σε κλειστή συνάντηση στο Βερολίνο ζήτησαν τον περιορισμό των εξουσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκπρόσωποι του τεχνολογικού τομέα επεσήμαναν επίσης την έλλειψη ταχείας ανταπόκρισης από τις Βρυξέλλες σε θέματα σημαντικά για τις επιχειρήσεις.

Ταυτόχρονα, ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και διπλωμάτες σημειώνουν ότι τα ίδια τα κράτη μέλη της ΕΕ συχνά εμποδίζουν τη λήψη αποφάσεων, δίνοντας προτεραιότητα στα εθνικά συμφέροντα.

Οι υποστηρικτές της φον ντερ Λάιεν, από τη πλευρά τους, υποστηρίζουν ότι ενίσχυσε τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ενίσχυσε τη θέση της ΕΕ στη διεθνή σκηνή και το στυλ διακυβέρνησής της δικαιολογείται από τα αποτελέσματα.

