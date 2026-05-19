Απόστολος Μόσιος: Το «Σ' Αγαπώ Κάνε Κάτι» επιστρέφει 15 χρόνια μετά με νέο ήχο

Ο τραγουδοποιός Απόστολος Μόσιος παρουσιάζει μια νέα εκδοχή του τραγουδιού «Σ' Αγαπώ Κάνε Κάτι», το οποίο επανέρχεται 15 χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία.

Το κομμάτι, σε μουσική και στίχους του ίδιου, είχε συμπεριληφθεί στο ντεμπούτο άλμπουμ «Μια Αρχή» το 2011 και κυκλοφορεί πλέον με νέα ηχογράφηση, συνοδευόμενο για πρώτη φορά από επίσημο videoclip.

Πρόκειται για μια ροκ μπαλάντα που εστιάζει στην αγάπη χωρίς ανταπόκριση και στην επιμονή που τη συνοδεύει. Η νέα εκτέλεση διατηρεί τον βασικό χαρακτήρα του τραγουδιού, αποδίδοντάς τον με σύγχρονο ήχο και πιο ολοκληρωμένη παραγωγική προσέγγιση. «Ξυπνάω το πρωί και σου λέω καλημέρα, πάλι δεν είσαι εκεί, μιλάω στον αέρα...»

Η επανακυκλοφορία αποτελεί μια συνειδητή επαναπροσέγγιση του τραγουδιού, το οποίο αποκτά νέα θέση στη σημερινή καλλιτεχνική πορεία του δημιουργού.

Την εκτέλεση και την παραγωγή υπογράφει εξ ολοκλήρου ο ίδιος, έχοντας αναλάβει την ερμηνεία, την ενορχήστρωση, την ηχοληψία και τη μίξη, ενώ παίζει όλα τα όργανα.

Ο Απόστολος Μόσιος γεννήθηκε το 1983 στη Λάρισα και μεγάλωσε στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας. Έχει σπουδάσει κλασική κιθάρα, θεωρητικά και Μουσική Τεχνολογία, ενώ έχει διαγράψει σταθερή πορεία στη δισκογραφία και στις ζωντανές εμφανίσεις.

Στη μέχρι σήμερα διαδρομή του έχει κυκλοφορήσει τρία προσωπικά άλμπουμ, με πιο πρόσφατο το «Θυμωμένα Όνειρα» το 2022. Τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου τόσο δισκογραφικά όσο και επί σκηνής, συμμετέχοντας σε περιοδείες σε όλη την Ελλάδα.

Το videoclip σκηνοθέτησε ο Πάνος Ζενίδης, με concept και μακιγιάζ της Κερασίας Τσιαμασφύρη, προσδίδοντας στο τραγούδι μια ολοκληρωμένη οπτική ταυτότητα.