ΗΠΑ: Κατάσχεση εν πλω πετρελαιοφόρου με ιρανικό φορτίο στον Ινδικό Ωκεανό

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στην κατάσχεση δεξαμενόπλοιου που συνδέεται με το Ιράν στον Ινδικό Ωκεανό κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ απειλεί να επαναλάβει τις στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, όπως μεταδίδει η Wall Street Journal.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, το δεξαμενόπλοιο «Skywave» φέρεται να συνδέεται με τη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου και είχε ήδη βρεθεί στο στόχαστρο κυρώσεων από τις ΗΠΑ.

Δεδομένα παρακολούθησης πλοίων έδειξαν ότι έπλεε ακριβώς δυτικά της Μαλαισίας την Τρίτη, αφού διέσχισε το Στενό της Μαλάκας.

Το πλοίο πιθανότατα φορτώθηκε με περισσότερα από ένα εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου στο νησί Kharg του Ιράν τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με μεσίτες και στοιχεία της Lloyds List Intelligence, σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα.

Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής οικονομικής πίεσης της Ουάσινγκτον προς το Ιράν, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης.

Το δεξαμενόπλοιο «Skywave» είχε ενταχθεί σε λίστα κυρώσεων των ΗΠΑ τον περασμένο Μάρτιο, λόγω της εμπλοκής του στη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου.

