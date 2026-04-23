Στα χαρακώματα ξανά Φον Ντερ Λάιεν - Σαρλ Μισέλ: Και πάλι για χάρη του Ερντογάν

Νέος γύρος στην πολιτική κόντρα ανάμεσα στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Σαρλ Μισέλ, καθώς οι δύο τους αντάλλαξαν πυρά με αφορμή την Τουρκία και τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της γερμανικής εφημερίδας Die Zeit, όπου η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τοποθέτησε την Άγκυρα στην ίδια κατηγορία με τη Μόσχα και το Πεκίνο. Σύμφωνα με όσα δήλωσε, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να ολοκληρώσει τις δομές της ώστε να αποφύγει την εξάρτηση ή την επιρροή από αυτές τις δυνάμεις, ενώ χαρακτήρισε την Τουρκία ως γεωστρατηγική πρόκληση.

We must succeed in completing the European continent so that it is not influenced by Russia, Türkiye, or China. pic.twitter.com/Q5IkszaXZP — Clash Report (@clashreport) April 21, 2026

Η αναφορά αυτή προκάλεσε άμεσα αντανακλαστικά στην Άγκυρα, με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu να ζητά εξηγήσεις και την Κομισιόν - διά της εκπροσώπου της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν - να υποστηρίζει ότι η πρόεδρος ήθελε να αναγνωρίσει τη «γεωπολιτική επιρροή, το μέγεθος και τις φιλοδοξίες» της Τουρκίας.

The EU attempts to backtrack from Von der Leyen’s statement which has described Turkish influence as adversarial on par with China and Russia pic.twitter.com/q54ID5cIkA — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) April 21, 2026

Από το #Sofagate στο σήμερα

Μια απάντηση η οποία δεν έπεισε πολλούς στην Τουρκία, αλλά και δεν εμπόδισε τον Σαρλ Μισέλ να εξαπολύσει επίθεση μέσω της πλατφόρμας X. Ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν δίστασε να υπερασπιστεί τον ρόλο της Τουρκίας, αποκαλώντας την κεντρικό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ και απαραίτητο εταίρο για τη διαχείριση της μετανάστευσης και της ενέργειας. Κατηγόρησε μάλιστα την ηγεσία της ΕΕ για διπλά πρότυπα και απλούστευση της πραγματικότητας.

.@vonderleyen: Türkiye is:



- a core #NATO ally,

- a key migration partner,

- an energy corridor,

- a major defence actor on Europe’s flank,

- and a serious regional power.



Europe doesn’t get stronger by applying double standards or simplifying reality. https://t.co/gjbtaSR9GV — Charles Michel (@CharlesMichel) April 22, 2026

Αυτή η νέα ρήξη φέρνει αναπόφευκτα στη μνήμη το περιστατικό «sofagate» του 2021 στην Άγκυρα, όταν η Φον ντερ Λάιεν είχε μείνει όρθια και τελικά κάθισε σε έναν απομακρυσμένο καναπέ, ενώ ο Μισέλ καταλάμβανε τη θέση δίπλα στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντιδρασή της και την δήλωση ότι αισθάνθηκε ταπεινωμένη.

Πάντως η προσωπική τους αντιπαλότητα φαίνεται πως παραμένει ενεργή, με τον Μισέλ να σημειώνει πρόσφατα σε συνέντευξή του στην Brussels Times ότι ο τρόπος διοίκησης της προέδρου της ΕΕ είναι αυταρχικός.

Η απάντηση του Νίκου Χριστοδουλίδη

Πάντως η φιλότουρκη τοποθέτηση του Σαρλ Μισέλ υπέρ της Άγκυρας προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της Λευκωσίας. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, παρενέβη δημόσια απευθυνόμενος στον πρώην πρόεδρο του Συμβουλίου σε ιδιαίτερα αυστηρό ύφος. Υπενθύμισε στον Μισέλ ότι, αν επιθυμεί να μιλά για αρχές και διπλά πρότυπα, δεν μπορεί να παραβλέπει το γεγονός ότι η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974 και συνεχίζει να κατέχει παράνομα ευρωπαϊκό έδαφος μέχρι σήμερα.

Dear Charles, since you are talking about double standards, let me remind you that Turkey invaded Cyprus in 1974, and still occupies European territory, ???? https://t.co/sXu8UtmzYn — NikosChristodoulides (@Christodulides) April 22, 2026

Η παρέμβαση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς συμπίπτει με την άτυπη σύνοδο των ηγετών της ΕΕ που διεξάγεται στις 23 και 24 Απριλίου 2026 στη Λευκωσία. Η συζήτηση για το αν η Τουρκία αποτελεί σύμμαχο ή απειλή παραμένει ένα από τα πιο ακανθώδη ζητήματα στις Βρυξέλλες, διχάζοντας την ευρωπαϊκή ηγεσία στην πράξη.

