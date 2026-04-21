Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη να μην επηρεάζεται από τη Ρωσία, την Τουρκία ή την Κίνα

Μήνυμα στην Τουρκία περιελάμβανε σημερινή δήλωση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Πρέπει να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε την ευρωπαϊκή ήπειρο, ώστε να μην επηρεάζεται από τη Ρωσία, την Τουρκία ή την Κίνα», ανέφερε σε εκδήλωση για τα 80 χρόνια της γερμανικής Die Zeit στο Αμβούργο

We must succeed in completing the European continent so that it is not influenced by Russia, Türkiye, or China. pic.twitter.com/Q5IkszaXZP — Clash Report (@clashreport) April 21, 2026

Μιλώντας στην εκδήλωση για την 80ή επέτειο της εφημερίδας Die Zeit στο Αμβούργο της Γερμανίας , η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε την υποστήριξή της για τη διεύρυνση της ΕΕ, δηλώνοντας τα εξής:

«Πρέπει να πετύχουμε την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ηπείρου, ώστε να μην πέσει υπό ρωσική, τουρκική ή κινεζική επιρροή. Πρέπει να σκεφτούμε ευρύτερα και πιο γεωπολιτικά»

Σύμφωνα μ την φον ντερ Λάιεν η Ευρώπη έχει ακολουθήσει μέχρι στιγμής ένα μοντέλο που βασίζεται στη φθηνή ενέργεια από τη Ρωσία , στο φθηνό εργατικό δυναμικό από την Κίνα και στην υποστήριξη ασφαλείας από τις ΗΠΑ, αλλά ότι αυτή η εποχή έχει τελειώσει. «Πρέπει να επανατοποθετηθούμε πλήρως. Πρέπει να είμαστε πιο ανεξάρτητοι», είπε και τόνισε ότι η ΕΕ πρέπει να ανοικοδομήσει τη δική της ασφάλεια και οικονομική ισχύ.

Αναφερόμενη στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων εντός της ΕΕ, η επικεφαλής της Κομισιόν υποστήριξε ότι η αρχή της ομοφωνίας θα πρέπει να αλλάξει, ιδίως στην εξωτερική πολιτική, και ζήτησε τη μετάβαση στην ψηφοφορία με πλειοψηφία στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών. Δήλωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις πιο γρήγορα και αποτελεσματικά.

Η φον ντερ Λάιεν, τέλος, σχολιάζοντας επίσης τις ενεργειακές πολιτικές, δήλωσε ότι η πυρηνική ενέργεια είναι απαραίτητη παράλληλα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προσθέτοντας: «Η εγκατάλειψη της πυρηνικής ενέργειας ήταν λάθος » .

