Φον ντερ Λάιεν για την εκλογική νίκη του Πέτερ Μαγιάρ: «Η Ουγγαρία επέλεξε την Ευρώπη»
«Η καρδιά της Ευρώπης χτυπά πιο δυνατά απόψε στην Ουγγαρία» τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Με διπλό μήνυμα της στο «Χ», η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν δήλωσε για την εκλογική νίκη του Πέτερ Μαγιάρ στην Ουγγαρία ότι η χώρα «διάλεξε την Ευρώπη».
«Η καρδιά της Ευρώπης χτυπά πιο δυνατά απόψε στην Ουγγαρία», τόνισε στην αρχική της δήλωση η πρόεδρος της Κομισιόν.
Με δεύτερη δήλωσή της γραμμένη και στην ουγγρική γλώσσα, η κ. Φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε: «Η Ουγγαρία επέλεξε την Ευρώπη. Η Ευρώπη επιλέγει πάντα την Ουγγαρία. Μαζί, είμαστε πιο δυνατοί. Μια χώρα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή της πορεία. Η Ένωση γίνεται πιο ισχυρή».
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
