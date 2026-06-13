Τουρκία: Συνάντηση Ερντογάν με τον πρωθυπουργό των Σκοπίων

Έμφαση στην προώθηση της οικονομικής συνεργασίας

Newsbomb

Τουρκία: Συνάντηση Ερντογάν με τον πρωθυπουργό των Σκοπίων
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  • Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην Κωνσταντινούπολη για να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
  • Επιβεβαιώθηκε η στενή και στρατηγική συνεργασία, βασισμένη σε αμοιβαίο σεβασμό, εμπιστοσύνη και φιλία.
  • Συζητήθηκαν η εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας, η αύξηση του εμπορίου και νέες επενδύσεις στους τομείς υποδομών, ενέργειας, τουρισμού, εκπαίδευσης και άμυνας.
  • Η Βόρεια Μακεδονία δεσμεύτηκε να δημιουργήσει ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον για τουρκικές επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας.
  • Ο Ερντογάν επιβεβαίωσε την υποστήριξη της Τουρκίας για την ανάπτυξη και ευημερία της Βόρειας Μακεδονίας και την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων.
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Ο πρωθυπουργός των Σκοπίων, Χρίστιαν Μίτσκοσκι συναντήθηκε σήμερα στην Κωνσταντινούπολη με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στη συνάντηση, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της σκοπιανής κυβέρνησης «επιβεβαιώθηκε η παραδοσιακά στενή, φιλική και στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών».

Σε αυτήν, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση εκφράστηκε αμοιβαία ικανοποίηση για τις άριστες πολιτικές σχέσεις, οι οποίες βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό, την εμπιστοσύνη και την ειλικρινή φιλία μεταξύ των δύο λαών.

Οι ηγέτες των δύο χωρών εξέτασαν τις δυνατότητες περαιτέρω εμβάθυνσης της οικονομικής συνεργασίας, αύξησης του εμπορίου, νέων επενδύσεων, καθώς και προώθησης της συνεργασίας στους τομείς των υποδομών, της ενέργειας, του τουρισμού, της εκπαίδευσης και της άμυνας.

Ο Χρ. Μίτσκοσκι, σύμφωνα με την ανακοίνωση τόνισε τη σημασία της Τουρκίας ως σημαντικού οικονομικού και πολιτικού εταίρου, σημειώνοντας ότι η κυβέρνησή του παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία ενός ευνοϊκού και προβλέψιμου επιχειρηματικού κλίματος για νέες τουρκικές επενδύσεις και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

«Ο Πρόεδρος Ερντογάν επιβεβαίωσε την υποστήριξη της Τουρκίας για την ανάπτυξη και την ευημερία της χώρας μας, καθώς και την ετοιμότητα για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος» προστίθεται στην ανακοίνωση της κυβέρνησης των Σκοπίων.

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας βρίσκεται από χθες στην Κωνσταντινούπολη, όπου συμμετείχε σε επιχειρηματικό φόρουμ, αφιερωμένο στην προώθηση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Σκοπίων και Τουρκίας.

Ο Χρ. Μίτσκοσκι, στην ομιλία του στο φόρουμ ανέφερε ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον από τουρκικές επιχειρήσεις για επενδύσεις και κάλεσε τις τουρκικές εταιρείες να συμμετάσχουν στην «ιστορία ανάπτυξης», όπως είπε, της χώρας του.

Πηγή: ΑΠΕ

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