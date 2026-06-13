5 «κρυμμένα διαμάντια» στην Ελλάδα για το τέλειο διήμερο μακριά από τα πλήθη

Εναλλακτικές γωνιές της χώρας προσφέρουν την απόλυτη ηρεμία και είναι ιδανικές για μια γρήγορη απόδραση του Σαββατοκύριακου

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

5 «κρυμμένα διαμάντια» στην Ελλάδα για το τέλειο διήμερο μακριά από τα πλήθη
TRAVEL
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  • Το Λιμένι και το Οίτυλο στη Λακωνική Μάνη προσφέρουν ήρεμο παραθαλάσσιο περιβάλλον με παραδοσιακή αρχιτεκτονική και καθαρά νερά.
  • Η Στενή Ευβοίας συνδυάζει ορεινό τοπίο και παραλίες, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα και επιλογές για πεζοπορία και τοπική γαστρονομία.
  • Το Γαλαξίδι στη Φωκίδα διατηρεί την ιστορική του ναυτική αρχιτεκτονική και προσφέρεται για ρομαντικούς περιπάτους και γεύματα δίπλα στη θάλασσα.
  • Η Λίμνη Δόξα στον Φενεό Κορινθίας, γνωστή ως «Κορινθιακή Ελβετία», είναι ιδανική για φυσιολάτρες και δραστηριότητες όπως πεζοπορία και ποδηλασία, σε απόσταση δύο ωρών από την Αθήνα.
  • Η Αρχαία Επίδαυρος προσφέρει γαλήνια παραθαλάσσια εμπειρία με ιστορικά μνημεία και τη δυνατότητα κολύμβησης πάνω από ρωμαϊκά ερείπια στην παραλία Καλυδώνα.
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Όταν σκεφτόμαστε μια διήμερη απόδραση για να «γεμίσουμε μπαταρίες», το μυαλό μας πηγαίνει συνήθως στους δημοφιλείς low-risk προορισμούς. Ωστόσο, η υπερσυγκέντρωση τουριστών, οι υψηλές τιμές και η φασαρία συχνά ακυρώνουν τον ίδιο τον σκοπό του ταξιδιού: τη χαλάρωση.

Η Ελλάδα κρύβει μικρούς, ανεξερεύνητους παραδείσους που παραμένουν ανέγγιχτοι από τον μαζικό τουρισμό, διατηρώντας την αυθεντικότητά τους. Αν ψάχνετε τον επόμενο προορισμό σας για ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο νέες εικόνες, καθαρό αέρα και ησυχία, συγκεντρώσαμε πέντε εναλλακτικές προτάσεις που θα σας γοητεύσουν.

1. Λιμένι και Οίτυλο (Λακωνική Μάνη)

Αν και η Μάνη γίνεται όλο και πιο δημοφιλής, το δίδυμο Λιμένι-Οίτυλο προσφέρει μια μοναδική, σχεδόν κινηματογραφική εμπειρία. Το Λιμένι, το επίνειο της Αρεόπολης, είναι ένας παραδοσιακός οικισμός με πέτρινα πυργόσπιτα που αγγίζουν κυριολεκτικά τη θάλασσα. Τα νερά εδώ έχουν ένα μοναδικό γαλαζοπράσινο χρώμα λόγω των υπόγειων γλυκών πηγών. Λίγο πιο δίπλα, το Νέο Οίτυλο προσφέρει μια τεράστια αμμουδιά και απόλυτη γαλήνη για όσους θέλουν να απολαύσουν το ηλιοβασίλεμα χωρίς την πολυκοσμία.

2. Στενή Ευβοίας

Για όσους αναζητούν την αίσθηση του βουνού και της πυκνής φύσης χωρίς να διανύσουν πολλά χιλιόμετρα, η Στενή Ευβοίας απέχει μόλις 1,5 ώρα από την πρωτεύουσα. Φωλιασμένη στις πλαγιές της Δίρφυς, είναι ένας προορισμός γεμάτος τρεχούμενα νερά, πλατάνια και καστανιές. Η κεντρική πλακόστρωτη πλατεία προσφέρει εξαιρετικές επιλογές για τοπικό φαγητό, ενώ η περιοχή ενδείκνυται για εύκολες πεζοπορίες στο δάσος. Επιπλέον, σε μικρή απόσταση βρίσκονται και οι παραλίες της παραπάνω πλευράς του Αιγαίου (όπως η Χιλιαδού), συνδυάζοντας ιδανικά βουνό και θάλασσα.

3. Γαλαξίδι (Φωκίδα)

Για όσους θέλουν μια θαλασσινή απόδραση χωρίς να μπουν σε πλοίο, το Γαλαξίδι είναι η αρχοντική απάντηση. Αυτή η ιστορική ναυτική κωμόπολη διατηρεί αναλλοίωτη την αρχιτεκτονική της, με τα καπετανόσπιτα, τα στενά σοκάκια και τα δύο φυσικά λιμάνια (την Αγορά και τον Χηρόλακα). Είναι ο ιδανικός προορισμός για ρομαντικούς περιπάτους, φρέσκο ψάρι δίπλα στο κύμα και μια επίσκεψη στο εξαιρετικό Ναυτικό και Ιστορικό Μουσείο της πόλης.

Γαλαξίδι

4. Φενεός και Λίμνη Δόξα (Ορεινή Κορινθία)

Συχνά αποκαλείται και «Κορινθιακή Ελβετία» και όχι άδικα. Η τεχνητή Λίμνη Δόξα, περιτριγυρισμένη από πυκνά δάση με έλατα, βελανιδιές και πεύκα, προσφέρει ένα τοπίο που κόβει την ανάσα και αλλάζει χρώματα ανάλογα με την εποχή. Στο κέντρο της λίμνης, πάνω σε μια στενή λωρίδα γης, δεσπόζει το γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου. Είναι ο απόλυτος προορισμός για φυσιολάτρες, ιδανικός για πεζοπορία, ποδηλασία ή απλά για ένα πικ-νικ στην καρδιά της φύσης, μόλις δύο ώρες μακριά από την Αθήνα.

5. Αρχαία Επίδαυρος (Αργολίδα)

Αν προτιμάτε τη θαλασσινή αύρα και την ιστορική ατμόσφαιρα, η Αρχαία Επίδαυρος απέχει περίπου 2 ώρες από την Αθήνα και αποτελεί έναν από τους πιο γαλήνιους παραθαλάσσιους οικισμούς της Πελοποννήσου. Μακριά από την πιο έντονη κίνηση του Ναυπλίου, προσφέρει μικρούς, γραφικούς κολπίσκους περιτριγυρισμένους από πεύκα και πορτοκαλεώνες. Εκτός από την επίσκεψη στο Μικρό Θέατρο της Επιδαύρου, μια μοναδική εμπειρία εδώ είναι η «Βυθισμένη Πόλη» στην παραλία Καλυδώνα, όπου μπορεί κανείς να κολυμπήσει με μάσκα πάνω από αρχαία ρωμαϊκά ερείπια σε ελάχιστο βάθος.

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